法国调和居民消费价格指数(HICP)年率y/y (France Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)
国家：
法国
EUR, 欧元
部门：
价格
|低级别
|0.8%
|0.8%
|
0.8%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.8%
|
0.8%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
法国居民消费价格调和指数(HICP)年率y/y评估了与去年同月相比，在报告月份消费品和服务价格的稳定性。该指数是根据一种经过欧盟各国协调的方法来编制的。该指数值增加可以对欧元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"法国调和居民消费价格指数(HICP)年率y/y (France Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
0.8%
0.8%
0.8%
11月 2025 序言。
0.8%
0.8%
0.8%
10月 2025
0.8%
0.9%
0.9%
10月 2025 序言。
0.9%
1.1%
1.1%
9月 2025
1.1%
1.1%
1.1%
9月 2025 序言。
1.1%
0.8%
0.8%
8月 2025
0.8%
0.8%
0.8%
8月 2025 序言。
0.8%
1.0%
0.9%
7月 2025
0.9%
0.9%
0.9%
7月 2025 序言。
0.9%
0.5%
0.9%
6月 2025
0.9%
0.8%
0.8%
6月 2025 序言。
0.8%
0.6%
0.6%
5月 2025
0.6%
0.6%
0.6%
5月 2025 序言。
0.6%
1.0%
0.9%
4月 2025
0.9%
0.8%
0.8%
4月 2025 序言。
0.8%
1.0%
0.9%
3月 2025
0.9%
0.9%
0.9%
3月 2025 序言。
0.9%
0.8%
0.9%
2月 2025
0.9%
0.9%
0.9%
2月 2025 序言。
0.9%
1.5%
1.8%
1月 2025
1.8%
1.8%
1.8%
1月 2025 序言。
1.8%
1.7%
1.8%
12月 2024
1.8%
1.8%
1.8%
12月 2024 序言。
1.8%
1.6%
1.7%
11月 2024
1.7%
1.7%
1.7%
11月 2024 序言。
1.7%
1.8%
1.6%
10月 2024
1.6%
1.5%
1.5%
10月 2024 序言。
1.5%
1.3%
1.4%
9月 2024
1.4%
1.5%
1.5%
9月 2024 序言。
1.5%
2.3%
2.2%
8月 2024
2.2%
2.2%
2.2%
8月 2024 序言。
2.2%
2.6%
2.7%
7月 2024
2.7%
2.6%
2.6%
7月 2024 序言。
2.6%
2.3%
2.5%
6月 2024
2.5%
2.5%
2.5%
6月 2024 序言。
2.5%
2.2%
2.6%
5月 2024
2.6%
2.7%
2.7%
5月 2024 序言。
2.7%
1.9%
2.4%
4月 2024
2.4%
2.4%
2.4%
4月 2024 序言。
2.4%
2.2%
2.4%
3月 2024
2.4%
2.4%
2.4%
3月 2024 序言。
2.4%
3.3%
3.2%
2月 2024
3.2%
3.1%
3.1%
2月 2024 序言。
3.1%
2.7%
3.4%
1月 2024
3.4%
3.4%
3.4%
1月 2024 序言。
3.4%
4.4%
4.1%
12月 2023
4.1%
4.1%
4.1%
12月 2023 序言。
4.1%
4.0%
3.9%
11月 2023
3.9%
3.8%
3.8%
11月 2023 序言。
3.8%
4.1%
4.5%
