法国居民消费价格指数(CPI)月率m/m (France Consumer Price Index (CPI) m/m)
国家：
法国
EUR, 欧元
部门：
价格
|中级别
|-0.2%
|-0.1%
|
-0.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-0.2%
|
-0.2%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
法国居民消费价格指数(CPI) 月率m/m反映的是与上月相比，在报告月消费者的固定篮子商品和服务的价格变化。这个计算包括所有主要个人消费环节的支出，例如食品，服装，支付，住房支出，身体健康支出，通讯等等。CPI增长可以对欧元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"法国居民消费价格指数(CPI)月率m/m (France Consumer Price Index (CPI) m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
-0.2%
-0.1%
-0.1%
11月 2025 序言。
-0.1%
-0.2%
0.1%
10月 2025
0.1%
0.1%
0.1%
10月 2025 序言。
0.1%
-0.7%
-1.0%
9月 2025
-1.0%
-1.0%
-1.0%
9月 2025 序言。
-1.0%
0.3%
0.4%
8月 2025
0.4%
0.4%
0.4%
8月 2025 序言。
0.4%
0.3%
0.2%
7月 2025
0.2%
0.2%
0.2%
7月 2025 序言。
0.2%
-0.2%
0.4%
6月 2025
0.4%
0.3%
0.3%
6月 2025 序言。
0.3%
0.2%
-0.1%
5月 2025
-0.1%
-0.1%
-0.1%
5月 2025 序言。
-0.1%
0.3%
0.6%
4月 2025
0.6%
0.5%
0.5%
4月 2025 序言。
0.5%
0.0%
0.2%
3月 2025
0.2%
0.2%
0.2%
3月 2025 序言。
0.2%
0.6%
0.0%
2月 2025
0.0%
0.0%
0.0%
2月 2025 序言。
0.0%
0.2%
0.2%
1月 2025
0.2%
-0.1%
-0.1%
1月 2025 序言。
-0.1%
-0.2%
0.2%
12月 2024
0.2%
0.2%
0.2%
12月 2024 序言。
0.2%
-0.2%
-0.1%
11月 2024
-0.1%
-0.1%
-0.1%
11月 2024 序言。
-0.1%
-0.9%
0.3%
10月 2024
0.3%
0.2%
0.2%
10月 2024 序言。
0.2%
-0.8%
-1.2%
9月 2024
-1.2%
-1.2%
-1.2%
9月 2024 序言。
-1.2%
0.1%
0.5%
8月 2024
0.5%
0.6%
0.6%
8月 2024 序言。
0.6%
0.5%
0.2%
7月 2024
0.2%
0.1%
0.1%
7月 2024 序言。
0.1%
0.0%
0.1%
6月 2024
0.1%
0.0%
0.0%
6月 2024 序言。
0.0%
0.5%
0.0%
5月 2024
0.0%
0.0%
0.0%
5月 2024 序言。
0.0%
0.0%
0.5%
4月 2024
0.5%
0.5%
0.5%
4月 2024 序言。
0.5%
0.4%
0.2%
3月 2024
0.2%
0.2%
0.2%
3月 2024 序言。
0.2%
0.5%
0.9%
2月 2024
0.9%
0.8%
0.8%
2月 2024 序言。
0.8%
-0.3%
-0.2%
1月 2024
-0.2%
-0.2%
-0.2%
1月 2024 序言。
-0.2%
-0.1%
0.1%
12月 2023
0.1%
0.1%
0.1%
12月 2023 序言。
0.1%
0.6%
-0.2%
11月 2023
-0.2%
-0.2%
-0.2%
11月 2023 序言。
-0.2%
0.5%
0.1%
