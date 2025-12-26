法国3年期中期国债拍卖 (France 3-Year OAT Auction)
国家：
法国
EUR, 欧元
部门：
市场
|低级别
|2.340%
|
2.220%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
2.340%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
法国3年期中期国债(OAT)拍卖是指3年期的OAT中期国债的收益率百分比。因为收益率可以反映法国政府的债务状况，收益率上升后经济出现增长，而收益率下降可能被视为经济衰退的迹象。
最后值:
真实值
"法国3年期中期国债拍卖 (France 3-Year OAT Auction)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
2.340%
2.220%
2.220%
2.340%
2.340%
2.310%
2.310%
2.270%
2.270%
2.280%
2.280%
2.300%
2.300%
2.320%
2.320%
2.590%
2.590%
2.570%
2.570%
2.510%
2.510%
2.450%
2.450%
2.420%
2.420%
2.450%
2.450%
2.570%
2.570%
2.860%
2.860%
3.040%
3.040%
2.840%
2.840%
2.850%
2.850%
2.710%
2.710%
2.670%
2.670%
2.560%
2.560%
2.450%
2.450%
2.980%
2.980%
3.320%
3.320%
3.270%
3.270%
3.120%
3.120%
3.050%
3.050%
3.030%
3.030%
2.690%
2.690%
2.930%
2.930%
2.700%
2.700%
2.820%
2.820%
2.460%
2.460%
0.980%
0.980%
1.000%
1.000%
1.590%
1.590%
0.630%
0.630%
0.580%
0.580%
-0.080%
-0.080%
-0.350%
-0.350%
-0.500%
-0.500%
-0.660%
-0.660%
-0.630%
-0.630%
-0.530%
-0.530%
-0.610%
-0.610%
-0.610%
-0.610%
-0.600%
-0.600%
-0.660%
-0.660%
-0.710%
-0.710%
-0.640%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件