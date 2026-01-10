法国求职者总数 (France Jobseekers Total)
国家：
法国
EUR, 欧元
部门：
劳动力
|中级别
|3082.0 K
|-
|
3021.8 K
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|3125.7 K
|
3082.0 K
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
法国求职者总数指标反映了在法国国家职业介绍所(Pôle emploi)登记的法国失业公民的总数。失业数据将于月底公布。该指标增长通常伴随着人们购买力的下降，这可能会对欧元报价产生负面影响。
最后值:
真实值
预测值
"法国求职者总数 (France Jobseekers Total)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
3082.0 K
3021.8 K
8月 2025
3021.8 K
3033.5 K
7月 2025
3033.5 K
2980.6 K
6月 2025
2980.6 K
3078.0 K
3002.2 K
5月 2025
3002.2 K
2895.4 K
3013.4 K
4月 2025
3013.4 K
3081.3 K
3189.3 K
3月 2025
3189.3 K
3027.2 K
3217.8 K
2月 2025
3228.8 K
3161.6 K
3161.6 K
1月 2025
3161.6 K
2956.8 K
2956.8 K
12月 2024
2956.8 K
2885.1 K
2935.0 K
11月 2024
2935.0 K
2839.3 K
2891.5 K
10月 2024
2891.5 K
2803.7 K
2837.9 K
9月 2024
2837.9 K
2796.6 K
2795.7 K
8月 2024
2795.7 K
2824.7 K
2808.4 K
7月 2024
2808.4 K
2815.7 K
2834.5 K
6月 2024
2834.5 K
2819.3 K
2816.3 K
5月 2024
2816.3 K
2775.4 K
4月 2024
2775.4 K
2812.2 K
3月 2024
2812.2 K
2820.6 K
2月 2024
2811.9 K
2827.7 K
1月 2024
2827.7 K
2825.2 K
12月 2023
2825.2 K
2798.8 K
2826.6 K
11月 2023
2826.6 K
2821.4 K
10月 2023
2821.4 K
2812.2 K
9月 2023
2812.2 K
2787.0 K
2827.6 K
8月 2023
2827.6 K
2816.6 K
7月 2023
2816.6 K
2792.8 K
6月 2023
2792.8 K
2798.8 K
2806.0 K
5月 2023
2806.0 K
2799.8 K
4月 2023
2799.8 K
2789.0 K
3月 2023
2789.0 K
2857.4 K
2800.1 K
2月 2023
2781.0 K
2809.0 K
1月 2023
2809.0 K
2816.6 K
12月 2022
2816.6 K
2923.1 K
2810.4 K
9月 2022
2905.8 K
2940.6 K
2965.8 K
8月 2022
2966.0 K
2967.0 K
7月 2022
2967.0 K
2946.5 K
6月 2022
2946.5 K
3004.8 K
2932.9 K
5月 2022
2933.0 K
2955.0 K
4月 2022
2955.0 K
2940.0 K
3月 2022
2940.0 K
3163.1 K
2951.0 K
2月 2022
2967.3 K
2977.1 K
1月 2022
2977.1 K
3075.0 K
12月 2021
3075.0 K
3336.7 K
3087.8 K
11月 2021
3087.8 K
3253.7 K
9月 2021
3253.7 K
3491.3 K
3308.7 K
6月 2021
3417.6 K
3561.8 K
3490.1 K
5月 2021
3490.1 K
3623.8 K
4月 2021
3623.8 K
3557.9 K
3月 2021
3557.9 K
3576.3 K
3574.7 K
