法国国内生产总值(GDP)年率 y/y (France Gross Domestic Product (GDP) y/y)
国家：
法国
EUR, 欧元
部门：
GDP
|中级别
|0.9%
|0.9%
|
0.9%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.8%
|
0.9%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
法国国内生产总值 (GDP)年率y/y反映了与去年同季度相比，报告季度国内生产的商品和服务市场价值的变化。GDP是通过统计信息（使用国家经济指标），预测模型和专家评估来计算的。GDP增长可以对欧元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"法国国内生产总值(GDP)年率 y/y (France Gross Domestic Product (GDP) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
0.9%
0.9%
0.9%
3 Q 2025 序言。
0.9%
0.7%
0.7%
2 Q 2025
0.8%
0.7%
0.7%
2 Q 2025 序言。
0.7%
0.7%
0.6%
1 Q 2025
0.6%
0.8%
0.8%
1 Q 2025 序言。
0.8%
0.3%
0.8%
4 Q 2024
0.6%
0.7%
0.7%
4 Q 2024 序言。
0.7%
1.2%
1.2%
3 Q 2024
1.2%
1.3%
1.3%
3 Q 2024 序言。
1.3%
1.0%
1.0%
2 Q 2024
1.0%
1.1%
1.1%
2 Q 2024 序言。
1.1%
1.0%
1.5%
1 Q 2024
1.1%
1.1%
0.7%
1 Q 2024 序言。
1.1%
0.4%
0.8%
4 Q 2023
0.7%
0.7%
0.7%
4 Q 2023 序言。
0.7%
0.5%
0.6%
3 Q 2023
0.6%
0.7%
0.7%
3 Q 2023 序言。
0.7%
0.7%
1.1%
2 Q 2023
1.0%
0.9%
0.9%
2 Q 2023 序言。
0.9%
0.8%
0.9%
1 Q 2023
0.9%
0.8%
0.8%
1 Q 2023 序言。
0.8%
0.5%
0.4%
4 Q 2022
0.5%
0.5%
0.5%
4 Q 2022 序言。
0.5%
1.0%
1.0%
3 Q 2022
1.0%
1.0%
1.0%
3 Q 2022 序言。
1.0%
4.2%
4.2%
2 Q 2022
4.2%
4.2%
4.2%
2 Q 2022 序言。
4.2%
4.9%
4.8%
1 Q 2022
4.5%
5.3%
5.3%
1 Q 2022 序言。
5.3%
4.2%
5.5%
4 Q 2021
5.4%
5.4%
5.4%
4 Q 2021 序言。
5.4%
8.5%
3.5%
3 Q 2021
3.3%
3.3%
3.3%
3 Q 2021 序言。
3.3%
18.3%
18.8%
2 Q 2021
18.7%
18.7%
18.7%
2 Q 2021 序言。
18.7%
-4.6%
1.7%
1 Q 2021
1.2%
1.5%
1.5%
1 Q 2021 序言。
1.5%
-8.4%
-4.8%
4 Q 2020
-4.9%
-5.0%
-5.0%
4 Q 2020 序言。
-5.0%
4.6%
-3.9%
3 Q 2020
-3.9%
-4.3%
-4.3%
3 Q 2020 序言。
-4.3%
-23.0%
-18.9%
2 Q 2020
-18.9%
-19.0%
-19.0%
2 Q 2020 序言。
-19.0%
-5.5%
-5.7%
1 Q 2020
-5.0%
-5.4%
-5.4%
1 Q 2020 序言。
-5.4%
0.1%
0.9%
4 Q 2019
0.9%
0.8%
0.8%
4 Q 2019 序言。
0.8%
1.4%
1.4%
3 Q 2019
1.4%
1.3%
1.3%
3 Q 2019 序言。
1.3%
1.5%
1.4%
