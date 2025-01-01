运行时间错误
GetLastError() 函数是用来返回储存在预定义变量 _LastError中的上一错误代码。该值可以通过 ResetLastError() 函数重置为0
|
常量
|
代码
|
描述
|
ERR_SUCCESS
|
0
|
操作成功完成
|
ERR_INTERNAL_ERROR
|
4001
|
意外内部错误
|
ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER
|
4002
|
客户端函数内部调用的错误参数
|
ERR_INVALID_PARAMETER
|
4003
|
当调用系统函数时的错误参量
|
ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY
|
4004
|
没有足够空间执行系统函数
|
ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS
|
4005
|
结构包括字符串和/或动态数组和/或结构对象和/或分类
|
ERR_INVALID_ARRAY
|
4006
|
数组错误类型，错误大小，或者动态数组的损害对象
|
ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR
|
4007
|
数组没有足够空间重置，或者没有能够改变静态数组的大小
|
ERR_STRING_RESIZE_ERROR
|
4008
|
没有足够内存重置字符串
|
ERR_NOTINITIALIZED_STRING
|
4009
|
没有初始化字符串
|
ERR_INVALID_DATETIME
|
4010
|
无效日期和/时间
|
ERR_ARRAY_BAD_SIZE
|
4011
|
数组中的元素总数不能超过 2147483647
|
ERR_INVALID_POINTER
|
4012
|
错误指针
|
ERR_INVALID_POINTER_TYPE
|
4013
|
错误指针类型
|
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
|
4014
|
系统函数不允许调用
|
ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED
|
4015
|
ERR_RESOURCE_NOT_FOUND
|
4016
|
该名称的resource在EX5没有找到
|
ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE
|
4017
|
不支持的resource类型或其大小超过 16 Mb
|
ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG
|
4018
|
resource名称超过 63 个字符
|
ERR_MATH_OVERFLOW
|
4019
|
计算数学函数时产生的溢值
|
ERR_SLEEP_ERROR
|
4020
|
调用Sleep()后超过测试截止日期
|
ERR_PROGRAM_STOPPED
|
4022
|
测试从外部强行停止。例如，优化中断、可视化测试窗口关闭或测试代理停止
|
ERR_INVALID_TYPE
|
4023
|
无效类型
|
ERR_INVALID_HANDLE
|
4024
|
无效句柄
|
ERR_TOO_MANY_OBJECTS
|
4025
|
对象池已填写
|
图表
|
|
|
ERR_CHART_WRONG_ID
|
4101
|
错误图表ID
|
ERR_CHART_NO_REPLY
|
4102
|
图表不能回应
|
ERR_CHART_NOT_FOUND
|
4103
|
图表未发现
|
ERR_CHART_NO_EXPERT
|
4104
|
图表中没有EA交易可以处理事件
|
ERR_CHART_CANNOT_OPEN
|
4105
|
图表打开错误
|
ERR_CHART_CANNOT_CHANGE
|
4106
|
改变图表交易品种或周期失败
|
ERR_CHART_WRONG_PARAMETER
|
4107
|
图表使用函数 的错误参数值
|
ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER
|
4108
|
增加定时器失败
|
ERR_CHART_WRONG_PROPERTY
|
4109
|
错误图表属性ID
|
ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED
|
4110
|
错误生成截屏
|
ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED
|
4111
|
错误操作图表
|
ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED
|
4112
|
错误申请模板
|
ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND
|
4113
|
未找到窗口包含的指标
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
4114
|
错误添加指标到图表
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL
|
4115
|
删除图表指标的错误
|
ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND
|
4116
|
指定图表上未发现指标
|
图解对象
|
|
|
ERR_OBJECT_ERROR
|
4201
|
图解对象的误差
|
ERR_OBJECT_NOT_FOUND
|
4202
|
未发现图解对象
|
ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY
|
4203
|
图解对象属性的错误ID
|
ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED
|
4204
|
不能与值相一致获得日期
|
ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED
|
4205
|
不能与日期相一致获得值
|
买卖信息
|
|
|
ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL
|
4301
|
未知交易品种
|
ERR_MARKET_NOT_SELECTED
|
4302
|
市场报价中未被挑选出来的交易品种
|
ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY
|
4303
|
交易品种属性的错误标识符
|
ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN
|
4304
|
时间的最后标志未识别（无标志）
|
ERR_MARKET_SELECT_ERROR
|
4305
|
在市场报价中添加或删除交易品种的错误
|
ERR_MARKET_SELECT_LIMIT
|
4306
|
超出了市场报价中选定交易品种的限制
|
ERR_MARKET_SESSION_INDEX
|
4307
|
调用 SymbolInfoSessionQuote/SymbolInfoSessionTrade 函数时会话ID错误
|
历史访问
|
|
|
ERR_HISTORY_NOT_FOUND
|
4401
|
需求历史未找到
|
ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY
|
4402
|
历史属性的错误ID
|
ERR_HISTORY_TIMEOUT
|
4403
|
历史请求超时过多
|
ERR_HISTORY_BARS_LIMIT
|
4404
|
请求柱的数量受到程序端设置的限制
|
ERR_HISTORY_LOAD_ERRORS
|
4405
|
加载历史时发生多个错误
|
ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER
|
4407
|
接受数组太小，无法存储所有请求数据
|
全局变量
|
|
|
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND
|
4501
|
客户端全局变量未找到
|
ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS
|
4502
|
相同名称客户端全局变量已经存在
|
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED
|
4503
|
全局变量未被修改
|
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD
|
4504
|
无法通过全局变量值读取文件
|
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE
|
4505
|
无法通过全局变量值编写文件
|
ERR_MAIL_SEND_FAILED
|
4510
|
发送邮件失败
|
ERR_PLAY_SOUND_FAILED
|
4511
|
声音播放失败
|
ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY
|
4512
|
程序属性错误标识符
|
ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY
|
4513
|
客户端属性错误标识符
|
ERR_FTP_SEND_FAILED
|
4514
|
通过ftp发送文件失败
|
ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED
|
4515
|
发送 通知 失败
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER
|
4516
|
发送通知的无效参数 – 空字符串或 NULL 被传递到 SendNotification() 函数
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS
|
4517
|
错误的程序端通知设置（未指定ID或未设置权限）
|
ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT
|
4518
|
发送通知过于频繁
|
ERR_FTP_NOSERVER
|
4519
|
未指定FTP 服务器
|
ERR_FTP_NOLOGIN
|
4520
|
未指定FTP登录名
|
ERR_FTP_FILE_ERROR
|
4521
|
在MQL5\Files目录未找到发送至FTP服务器的文件
|
ERR_FTP_CONNECT_FAILED
|
4522
|
FTP 连接失败
|
ERR_FTP_CHANGEDIR
|
4523
|
在服务器上未找到FTP路径
|
自定义指标缓冲区
|
|
|
ERR_BUFFERS_NO_MEMORY
|
4601
|
没有足够内存建立指标缓冲区
|
ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX
|
4602
|
错误指标缓冲区索引
|
自定义指标属性
|
|
|
ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY
|
4603
|
自定义指标的错误ID
|
账户
|
|
|
ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY
|
4701
|
错误账户属性ID
|
ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY
|
4751
|
错误交易属性ID
|
ERR_TRADE_DISABLED
|
4752
|
EA交易禁止交易
|
ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND
|
4753
|
未找到位置
|
ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND
|
4754
|
未找到命令
|
ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND
|
4755
|
未找到订单
|
ERR_TRADE_SEND_FAILED
|
4756
|
交易需求发送失败
|
ERR_TRADE_CALC_FAILED
|
4758
|
计算利润或预付款失败
|
指标
|
|
|
ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL
|
4801
|
未知交易品种
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE
|
4802
|
不能创建指标
|
ERR_INDICATOR_NO_MEMORY
|
4803
|
没有足够内存添加指标
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY
|
4804
|
指标不能适应另一指标
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
4805
|
错误申请指标到图表
|
ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND
|
4806
|
需求数据未找到
|
ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE
|
4807
|
错误指标处理
|
ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS
|
4808
|
当建立指标时使用的错误参量数
|
ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING
|
4809
|
当建立指标时没有参量
|
ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME
|
4810
|
在数组中的第一参量一定与自定义指标相同
|
ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE
|
4811
|
当建立指标时，数组中无效参量类型
|
ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX
|
4812
|
错误索引需求的指标缓冲区
|
市场深度
|
|
|
ERR_BOOKS_CANNOT_ADD
|
4901
|
不能添加市场深度
|
ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE
|
4902
|
不能移动市场深度
|
ERR_BOOKS_CANNOT_GET
|
4903
|
深度市场数据未获得
|
ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE
|
4904
|
从市场深度接收新数据时出错
|
文件操作
|
|
|
ERR_TOO_MANY_FILES
|
5001
|
不能同时打开超过64个文件
|
ERR_WRONG_FILENAME
|
5002
|
无效文件名
|
ERR_TOO_LONG_FILENAME
|
5003
|
太长文件名
|
ERR_CANNOT_OPEN_FILE
|
5004
|
文件打开错误
|
ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR
|
5005
|
没有足够内存隐藏阅读
|
ERR_CANNOT_DELETE_FILE
|
5006
|
文件删除错误
|
ERR_INVALID_FILEHANDLE
|
5007
|
文件处理关闭，或者根本没打开
|
ERR_WRONG_FILEHANDLE
|
5008
|
错误文件处理
|
ERR_FILE_NOTTOWRITE
|
5009
|
文件必须打开编辑
|
ERR_FILE_NOTTOREAD
|
5010
|
文件必须打开阅读
|
ERR_FILE_NOTBIN
|
5011
|
文件必须以二进制打开
|
ERR_FILE_NOTTXT
|
5012
|
文件必须以文本形式打开
|
ERR_FILE_NOTTXTORCSV
|
5013
|
文件必须以文本或者CSV打开
|
ERR_FILE_NOTCSV
|
5014
|
文件必须以CSV格式打开
|
ERR_FILE_READERROR
|
5015
|
文件阅读错误
|
ERR_FILE_BINSTRINGSIZE
|
5016
|
字符串大小必须制定，因为文件以二进制打开
|
ERR_INCOMPATIBLE_FILE
|
5017
|
文本文件必须以字符串数组打开，或其他数组-二进制
|
ERR_FILE_IS_DIRECTORY
|
5018
|
没有文件，只有目录
|
ERR_FILE_NOT_EXIST
|
5019
|
文件不存在
|
ERR_FILE_CANNOT_REWRITE
|
5020
|
文件不能重写
|
ERR_WRONG_DIRECTORYNAME
|
5021
|
错误目录名称
|
ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST
|
5022
|
目录不存在
|
ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY
|
5023
|
只有文件，没有目录
|
ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY
|
5024
|
目录不能更改
|
ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY
|
5025
|
清除目录失败（或许一个或多个文件阻塞因而操作失败）
|
ERR_FILE_WRITEERROR
|
5026
|
将 resource 写入文件失败
|
ERR_FILE_ENDOFFILE
|
5027
|
已到文件末端，不能阅读CSV文件的下一块数据（FileReadString， FileReadNumber，FileReadDatetime，FileReadBool）
|
字符串分配
|
|
|
ERR_NO_STRING_DATE
|
5030
|
字符串无日期
|
ERR_WRONG_STRING_DATE
|
5031
|
字符串错误日期
|
ERR_WRONG_STRING_TIME
|
5032
|
字符串错误时间
|
ERR_STRING_TIME_ERROR
|
5033
|
错误转变字符串到日期
|
ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY
|
5034
|
没有足够空间建立字符串
|
ERR_STRING_SMALL_LEN
|
5035
|
字符串太短
|
ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER
|
5036
|
太多数组，比ULONG_MAX多
|
ERR_WRONG_FORMATSTRING
|
5037
|
无效格式字符串
|
ERR_TOO_MANY_FORMATTERS
|
5038
|
格式说明符数量比参量多
|
ERR_TOO_MANY_PARAMETERS
|
5039
|
参量数多于格式说明符
|
ERR_WRONG_STRING_PARAMETER
|
5040
|
字符串类型破坏参量
|
ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE
|
5041
|
字符串外部位置
|
ERR_STRING_ZEROADDED
|
5042
|
字符串末尾添加0，无用操作
|
ERR_STRING_UNKNOWNTYPE
|
5043
|
当转换字符串时的未知数据类型
|
ERR_WRONG_STRING_OBJECT
|
5044
|
破坏字符串对象
|
数组操作
|
|
|
ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS
|
5050
|
复制不兼容数组，字符串数组只能复制成字符串数组，和数字数组-只在数字数组中
|
ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY
|
5051
|
以AS_SERIES形式接收数据，不够大
|
ERR_SMALL_ARRAY
|
5052
|
太小数组，启动位置在数组外
|
ERR_ZEROSIZE_ARRAY
|
5053
|
0长度数组
|
ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY
|
5054
|
一定是数字数组
|
ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY
|
5055
|
一定是一维数组
|
ERR_SERIES_ARRAY
|
5056
|
不能使用时序列
|
ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY
|
5057
|
必须是双精度类型数组
|
ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY
|
5058
|
必须是浮点型数组
|
ERR_LONG_ARRAY_ONLY
|
5059
|
必须是长型数组
|
ERR_INT_ARRAY_ONLY
|
5060
|
必须是整型数组
|
ERR_SHORT_ARRAY_ONLY
|
5061
|
必须是短型数组
|
ERR_CHAR_ARRAY_ONLY
|
5062
|
必须是图表型数据
|
ERR_STRING_ARRAY_ONLY
|
5063
|
仅字符串数组
|
OpenCL操作
|
|
|
ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED
|
5100
|
该计算机不支持OpenCL 函数
|
ERR_OPENCL_INTERNAL
|
5101
|
运行 OpenCL 时发生的内部错误
|
ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE
|
5102
|
无效的 OpenCL 句柄
|
ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE
|
5103
|
创建 OpenCL 语境 的错误
|
ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE
|
5104
|
在OpenCL创建运行队列失败
|
ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE
|
5105
|
编译 OpenCL 程序 时发生的错误
|
ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME
|
5106
|
过长的内核名称 (OpenCL kernel)
|
ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE
|
5107
|
创建 OpenCL kernel 的错误
|
ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER
|
5108
|
当为OpenCL kernel设置参数 时发生的错误
|
ERR_OPENCL_EXECUTE
|
5109
|
OpenCL 程序 运行时间错误
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE
|
5110
|
无效的 OpenCL 缓存大小
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET
|
5111
|
无效的 OpenCL 缓存补偿
|
ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE
|
5112
|
创建 OpenCL 缓存 失败
|
ERR_OPENCL_TOO_MANY_OBJECTS
|
5113
|
OpenCL 对象过多
|
ERR_OPENCL_SELECTDEVICE
|
5114
|
OpenCL 设备选择错误
|
使用数据库
|
|
|
ERR_DATABASE_INTERNAL
|
5120
|
内部数据库错误
|
ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE
|
5121
|
无效数据库句柄
|
ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS
|
5122
|
超出数据库对象的最大可接受数量
|
ERR_DATABASE_CONNECT
|
5123
|
数据库连接错误
|
ERR_DATABASE_EXECUTE
|
5124
|
请求执行错误
|
ERR_DATABASE_PREPARE
|
5125
|
请求生成错误
|
ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA
|
5126
|
无需再读取数据
|
ERR_DATABASE_STEP
|
5127
|
无法移动到下一个请求条目
|
ERR_DATABASE_NOT_READY
|
5128
|
读取请求结果的数据尚未准备好
|
ERR_DATABASE_BIND_PARAMETERS
|
5129
|
无法自动将参数替换为SQL请求
|
WebRequest操作
|
|
|
ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS
|
5200
|
无效 URL
|
ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED
|
5201
|
连接指定URL失败
|
ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT
|
5202
|
超时
|
ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED
|
5203
|
HTTP 请求失败
|
网络操作（套接）
|
|
|
ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE
|
5270
|
传递给函数的套接句柄无效
|
ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENED
|
5271
|
打开的套接太多（最多128）
|
ERR_NETSOCKET_CANNOT_CONNECT
|
5272
|
连接远程主机失败
|
ERR_NETSOCKET_IO_ERROR
|
5273
|
发送数据/从套接接收数据失败
|
ERR_NETSOCKET_HANDSHAKE_FAILED
|
5274
|
建立安全连接失败(TLS Handshake)
|
ERR_NETSOCKET_NO_CERTIFICATE
|
5275
|
在保护连接的证书上没有数据
|
自定义交易品种
|
|
|
ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL
|
5300
|
必须指定一个自定义交易品种
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_WRONG_NAME
|
5301
|
自定义交易品种名称无效。交易品种名称只能包含拉丁字母不可含有标点符号，空格或特殊字符（仅可以包含"."，"_"，"&" 和 "#"符号）。不建议使用下列字符<，>，:，"，/，\，|，?，*。
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG
|
5302
|
自定义交易品种的名称过长。交易品种名称的总长度不可超过32个字符，包括末位的0字符
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PATH_LONG
|
5303
|
自定义交易品种的路径过长。路径长度不应超过128个字符，包括"Custom\\"，交易品种名称，组分隔符和末位的0字符
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST
|
5304
|
已存在同名的自定义交易品种
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_ERROR
|
5305
|
创建，删除或更改自定义交易品种时出现错误
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_SELECTED
|
5306
|
您正在试图删除市场报价中选定的自定义交易品种
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PROPERTY_WRONG
|
5307
|
无效的自定义交易品种属性
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR
|
5308
|
设置自定义交易品种属性时的错误参数
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_LONG
|
5309
|
设置自定义交易品种属性时过长的字符串参数
|
ERR_CUSTOM_TICKS_WRONG_ORDER
|
5310
|
经济日历
|
|
|
ERR_CALENDAR_MORE_DATA
|
5400
|
数组大小不足以接收所有值的描述
|
ERR_CALENDAR_TIMEOUT
|
5401
|
超过请求时限
|
ERR_CALENDAR_NO_DATA
|
5402
|
国家未找到
|
使用数据库
|
|
|
ERR_DATABASE_ERROR
|
5601
|
通用错误
|
ERR_DATABASE_LOGIC
|
5602
|
SQLite内部逻辑错误
|
ERR_DATABASE_PERM
|
5603
|
拒绝访问
|
ERR_DATABASE_ABORT
|
5604
|
回调程序请求中止
|
ERR_DATABASE_BUSY
|
5605
|
数据库文件锁定
|
ERR_DATABASE_LOCKED
|
5606
|
数据库表格锁定
|
ERR_DATABASE_NOMEM
|
5607
|
内存不足，无法完成操作
|
ERR_DATABASE_READONLY
|
5608
|
尝试写入只读数据库
|
ERR_DATABASE_INTERRUPT
|
5609
|
sqlite3_interrupt()终止操作
|
ERR_DATABASE_IOERR
|
5610
|
磁盘I/O错误
|
ERR_DATABASE_CORRUPT
|
5611
|
数据库磁盘映像损坏
|
ERR_DATABASE_NOTFOUND
|
5612
|
sqlite3_file_control()中的未知操作代码
|
ERR_DATABASE_FULL
|
5613
|
数据库已满，插入失败
|
ERR_DATABASE_CANTOPEN
|
5614
|
无法打开数据库文件
|
ERR_DATABASE_PROTOCOL
|
5615
|
数据库锁定协议错误
|
ERR_DATABASE_EMPTY
|
5616
|
仅供内部使用
|
ERR_DATABASE_SCHEMA
|
5617
|
数据库架构改变
|
ERR_DATABASE_TOOBIG
|
5618
|
字符串或BLOB超出大小限制
|
ERR_DATABASE_CONSTRAINT
|
5619
|
由于违反约束而中止
|
ERR_DATABASE_MISMATCH
|
5620
|
数据类型不匹配
|
ERR_DATABASE_MISUSE
|
5621
|
程序库使用错误
|
ERR_DATABASE_NOLFS
|
5622
|
使用主机上不支持的OS功能
|
ERR_DATABASE_AUTH
|
5623
|
授权失败
|
ERR_DATABASE_FORMAT
|
5624
|
未使用
|
ERR_DATABASE_RANGE
|
5625
|
绑定参数错误，索引不正确
|
ERR_DATABASE_NOTADB
|
5626
|
打开的文件不是数据库文件
|
矩阵和向量方法
|
|
|
ERR_MATRIX_INTERNAL
|
5700
|
矩阵/向量执行子系统的内部错误
|
ERR_MATRIX_NOT_INITIALIZED
|
5701
|
矩阵/向量没有初始化
|
ERR_MATRIX_INCONSISTENT
|
5702
|
运算中矩阵/向量的大小不一致
|
ERR_MATRIX_INVALID_SIZE
|
5703
|
无效的矩阵/向量大小
|
ERR_MATRIX_INVALID_TYPE
|
5704
|
无效的矩阵/向量类型
|
ERR_MATRIX_FUNC_NOT_ALLOWED
|
5705
|
函数不可用于此矩阵/向量
|
ERR_MATRIX_CONTAINS_NAN
|
5706
|
矩阵/向量包括非数值(Nan/Inf)
|
ONNX模式
|
|
|
ERR_ONNX_INTERNAL
|
5800
|
ONNX内部错误
|
ERR_ONNX_NOT_INITIALIZED
|
5801
|
ONNX运行时API初始化错误
|
ERR_ONNX_NOT_SUPPORTED
|
5802
|
属性或值不受MQL5支持
|
ERR_ONNX_RUN_FAILED
|
5803
|
ONNX运行时API运行错误
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETERS_COUNT
|
5804
|
传递到OnnxRun的参数数量无效
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER
|
5805
|
无效参数值
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_TYPE
|
5806
|
无效参数类型
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_SIZE
|
5807
|
无效参数大小
|
ERR_ONNX_WRONG_DIMENSION
|
5808
|
张量维度未设置或无效
|
自定义错误
|
|
|
65536
|
用户自定义 错误起始于该代码
另见