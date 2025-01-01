文档部分
MQL5参考标准常量，列举和架构错误和警告代码运行时间错误 

运行时间错误

GetLastError() 函数是用来返回储存在预定义变量 _LastError中的上一错误代码。该值可以通过 ResetLastError() 函数重置为0

常量

代码

描述

ERR_SUCCESS

0

操作成功完成

ERR_INTERNAL_ERROR

4001

意外内部错误

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER

4002

客户端函数内部调用的错误参数

ERR_INVALID_PARAMETER

4003

当调用系统函数时的错误参量

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY

4004

没有足够空间执行系统函数

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS

4005

结构包括字符串和/或动态数组和/或结构对象和/或分类

ERR_INVALID_ARRAY

4006

数组错误类型，错误大小，或者动态数组的损害对象

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR

4007

数组没有足够空间重置，或者没有能够改变静态数组的大小

ERR_STRING_RESIZE_ERROR

4008

没有足够内存重置字符串

ERR_NOTINITIALIZED_STRING

4009

没有初始化字符串

ERR_INVALID_DATETIME

4010

无效日期和/时间

ERR_ARRAY_BAD_SIZE

4011

数组中的元素总数不能超过 2147483647

ERR_INVALID_POINTER

4012

错误指针

ERR_INVALID_POINTER_TYPE

4013

错误指针类型

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

4014

系统函数不允许调用

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED

4015

动态静态 resource匹配的名称

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND

4016

该名称的resource在EX5没有找到

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE

4017

不支持的resource类型或其大小超过 16 Mb

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG

4018

resource名称超过 63 个字符

ERR_MATH_OVERFLOW

4019

计算数学函数时产生的溢值

ERR_SLEEP_ERROR

4020

调用Sleep()后超过测试截止日期

ERR_PROGRAM_STOPPED

4022

测试从外部强行停止。例如，优化中断、可视化测试窗口关闭或测试代理停止

ERR_INVALID_TYPE

4023

无效类型

ERR_INVALID_HANDLE

4024

无效句柄

ERR_TOO_MANY_OBJECTS  

4025

对象池已填写

图表

 

 

ERR_CHART_WRONG_ID

4101

错误图表ID

ERR_CHART_NO_REPLY

4102

图表不能回应

ERR_CHART_NOT_FOUND

4103

图表未发现

ERR_CHART_NO_EXPERT

4104

图表中没有EA交易可以处理事件

ERR_CHART_CANNOT_OPEN

4105

图表打开错误

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE

4106

改变图表交易品种或周期失败

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER

4107

图表使用函数 的错误参数值

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER

4108

增加定时器失败

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY

4109

错误图表属性ID

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED

4110

错误生成截屏

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED

4111

错误操作图表

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED

4112

错误申请模板

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND

4113

未找到窗口包含的指标

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD

4114

错误添加指标到图表

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL

4115

删除图表指标的错误

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND

4116

指定图表上未发现指标

图解对象

 

 

ERR_OBJECT_ERROR

4201

图解对象的误差

ERR_OBJECT_NOT_FOUND

4202

未发现图解对象

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY

4203

图解对象属性的错误ID

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED

4204

不能与值相一致获得日期

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED

4205

不能与日期相一致获得值

买卖信息

 

 

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL

4301

未知交易品种

ERR_MARKET_NOT_SELECTED

4302

市场报价中未被挑选出来的交易品种

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY

4303

交易品种属性的错误标识符

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN

4304

时间的最后标志未识别（无标志）

ERR_MARKET_SELECT_ERROR

4305

在市场报价中添加或删除交易品种的错误

ERR_MARKET_SELECT_LIMIT

4306

超出了市场报价中选定交易品种的限制

ERR_MARKET_SESSION_INDEX

4307

调用 SymbolInfoSessionQuote/SymbolInfoSessionTrade 函数时会话ID错误

历史访问

 

 

ERR_HISTORY_NOT_FOUND

4401

需求历史未找到

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY

4402

历史属性的错误ID

ERR_HISTORY_TIMEOUT

4403

历史请求超时过多

ERR_HISTORY_BARS_LIMIT

4404

请求柱的数量受到程序端设置的限制

ERR_HISTORY_LOAD_ERRORS

4405

加载历史时发生多个错误

ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER

4407

接受数组太小，无法存储所有请求数据

全局变量

 

 

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND

4501

客户端全局变量未找到

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS

4502

相同名称客户端全局变量已经存在

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED

4503

全局变量未被修改

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD

4504

无法通过全局变量值读取文件

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE

4505

无法通过全局变量值编写文件

ERR_MAIL_SEND_FAILED

4510

发送邮件失败

ERR_PLAY_SOUND_FAILED

4511

声音播放失败

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY

4512

程序属性错误标识符

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY

4513

客户端属性错误标识符

ERR_FTP_SEND_FAILED

4514

通过ftp发送文件失败

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED

4515

发送 通知 失败

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER

4516

发送通知的无效参数 – 空字符串或 NULL 被传递到 SendNotification() 函数

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS

4517

错误的程序端通知设置（未指定ID或未设置权限）

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT

4518

发送通知过于频繁

ERR_FTP_NOSERVER

4519

未指定FTP 服务器

ERR_FTP_NOLOGIN

4520

未指定FTP登录名

ERR_FTP_FILE_ERROR

4521

在MQL5\Files目录未找到发送至FTP服务器的文件

ERR_FTP_CONNECT_FAILED

4522

FTP 连接失败

ERR_FTP_CHANGEDIR

4523

在服务器上未找到FTP路径

自定义指标缓冲区

 

 

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY

4601

没有足够内存建立指标缓冲区

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX

4602

错误指标缓冲区索引

自定义指标属性

 

 

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY

4603

自定义指标的错误ID

账户

 

 

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY

4701

错误账户属性ID

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY

4751

错误交易属性ID

ERR_TRADE_DISABLED

4752

EA交易禁止交易

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND

4753

未找到位置

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND

4754

未找到命令

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND

4755

未找到订单

ERR_TRADE_SEND_FAILED

4756

交易需求发送失败

ERR_TRADE_CALC_FAILED

4758

计算利润或预付款失败

指标

 

 

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL

4801

未知交易品种

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE

4802

不能创建指标

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY

4803

没有足够内存添加指标

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY

4804

指标不能适应另一指标

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD

4805

错误申请指标到图表

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND

4806

需求数据未找到

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE

4807

错误指标处理

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS

4808

当建立指标时使用的错误参量数

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING

4809

当建立指标时没有参量

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME

4810

在数组中的第一参量一定与自定义指标相同

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE

4811

当建立指标时，数组中无效参量类型

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX

4812

错误索引需求的指标缓冲区

市场深度

 

 

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD

4901

不能添加市场深度

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE

4902

不能移动市场深度

ERR_BOOKS_CANNOT_GET

4903

深度市场数据未获得

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE

4904

从市场深度接收新数据时出错

文件操作

 

 

ERR_TOO_MANY_FILES

5001

不能同时打开超过64个文件

ERR_WRONG_FILENAME

5002

无效文件名

ERR_TOO_LONG_FILENAME

5003

太长文件名

ERR_CANNOT_OPEN_FILE

5004

文件打开错误

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR

5005

没有足够内存隐藏阅读

ERR_CANNOT_DELETE_FILE

5006

文件删除错误

ERR_INVALID_FILEHANDLE

5007

文件处理关闭，或者根本没打开

ERR_WRONG_FILEHANDLE

5008

错误文件处理

ERR_FILE_NOTTOWRITE

5009

文件必须打开编辑

ERR_FILE_NOTTOREAD

5010

文件必须打开阅读

ERR_FILE_NOTBIN

5011

文件必须以二进制打开

ERR_FILE_NOTTXT

5012

文件必须以文本形式打开

ERR_FILE_NOTTXTORCSV

5013

文件必须以文本或者CSV打开

ERR_FILE_NOTCSV

5014

文件必须以CSV格式打开

ERR_FILE_READERROR

5015

文件阅读错误

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE

5016

字符串大小必须制定，因为文件以二进制打开

ERR_INCOMPATIBLE_FILE

5017

文本文件必须以字符串数组打开，或其他数组-二进制

ERR_FILE_IS_DIRECTORY

5018

没有文件，只有目录

ERR_FILE_NOT_EXIST

5019

文件不存在

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE

5020

文件不能重写

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME

5021

错误目录名称

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST

5022

目录不存在

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY

5023

只有文件，没有目录

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY

5024

目录不能更改

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY

5025

清除目录失败（或许一个或多个文件阻塞因而操作失败）

ERR_FILE_WRITEERROR

5026

将 resource 写入文件失败

ERR_FILE_ENDOFFILE

5027

已到文件末端，不能阅读CSV文件的下一块数据（FileReadString， FileReadNumber，FileReadDatetime，FileReadBool）

字符串分配

 

 

ERR_NO_STRING_DATE

5030

字符串无日期

ERR_WRONG_STRING_DATE

5031

字符串错误日期

ERR_WRONG_STRING_TIME

5032

字符串错误时间

ERR_STRING_TIME_ERROR

5033

错误转变字符串到日期

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY

5034

没有足够空间建立字符串

ERR_STRING_SMALL_LEN

5035

字符串太短

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER

5036

太多数组，比ULONG_MAX多

ERR_WRONG_FORMATSTRING

5037

无效格式字符串

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS

5038

格式说明符数量比参量多

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS

5039

参量数多于格式说明符

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER

5040

字符串类型破坏参量

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE

5041

字符串外部位置

ERR_STRING_ZEROADDED

5042

字符串末尾添加0，无用操作

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE

5043

当转换字符串时的未知数据类型

ERR_WRONG_STRING_OBJECT

5044

破坏字符串对象

数组操作

 

 

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS

5050

复制不兼容数组，字符串数组只能复制成字符串数组，和数字数组-只在数字数组中

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY

5051

以AS_SERIES形式接收数据，不够大

ERR_SMALL_ARRAY

5052

太小数组，启动位置在数组外

ERR_ZEROSIZE_ARRAY

5053

0长度数组

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY

5054

一定是数字数组

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY

5055

一定是一维数组

ERR_SERIES_ARRAY

5056

不能使用时序列

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY

5057

必须是双精度类型数组

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY

5058

必须是浮点型数组

ERR_LONG_ARRAY_ONLY

5059

必须是长型数组

ERR_INT_ARRAY_ONLY

5060

必须是整型数组

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY

5061

必须是短型数组

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY

5062

必须是图表型数据

ERR_STRING_ARRAY_ONLY

5063

仅字符串数组

OpenCL操作

 

 

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED

5100

该计算机不支持OpenCL 函数

ERR_OPENCL_INTERNAL

5101

运行 OpenCL 时发生的内部错误

ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE

5102

无效的 OpenCL 句柄

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE

5103

创建 OpenCL 语境 的错误

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE

5104

在OpenCL创建运行队列失败

ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE

5105

编译 OpenCL 程序 时发生的错误

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME

5106

过长的内核名称 (OpenCL kernel)

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE

5107

创建 OpenCL kernel 的错误

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER

5108

当为OpenCL kernel设置参数 时发生的错误

ERR_OPENCL_EXECUTE

5109

OpenCL 程序 运行时间错误

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE

5110

无效的 OpenCL 缓存大小

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET

5111

无效的 OpenCL 缓存补偿

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE

5112

创建 OpenCL 缓存 失败

ERR_OPENCL_TOO_MANY_OBJECTS

5113

OpenCL 对象过多

ERR_OPENCL_SELECTDEVICE

5114

OpenCL 设备选择错误

使用数据库

 

 

ERR_DATABASE_INTERNAL

5120

内部数据库错误

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE

5121

无效数据库句柄

ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS

5122

超出数据库对象的最大可接受数量

ERR_DATABASE_CONNECT

5123

数据库连接错误

ERR_DATABASE_EXECUTE

5124

请求执行错误

ERR_DATABASE_PREPARE

5125

请求生成错误

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA

5126

无需再读取数据

ERR_DATABASE_STEP

5127

无法移动到下一个请求条目

ERR_DATABASE_NOT_READY

5128

读取请求结果的数据尚未准备好

ERR_DATABASE_BIND_PARAMETERS

5129

无法自动将参数替换为SQL请求

WebRequest操作

 

 

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS

5200

无效 URL

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED

5201

连接指定URL失败

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT

5202

超时

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED

5203

HTTP 请求失败

网络操作（套接）

 

 

ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE

5270

传递给函数的套接句柄无效

ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENED

5271

打开的套接太多（最多128）

ERR_NETSOCKET_CANNOT_CONNECT

5272

连接远程主机失败

ERR_NETSOCKET_IO_ERROR

5273

发送数据/从套接接收数据失败

ERR_NETSOCKET_HANDSHAKE_FAILED

5274

建立安全连接失败(TLS Handshake)

ERR_NETSOCKET_NO_CERTIFICATE

5275

在保护连接的证书上没有数据

自定义交易品种

 

 

ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL

5300

必须指定一个自定义交易品种

ERR_CUSTOM_SYMBOL_WRONG_NAME

5301

自定义交易品种名称无效。交易品种名称只能包含拉丁字母不可含有标点符号，空格或特殊字符（仅可以包含"."，"_"，"&" 和 "#"符号）。不建议使用下列字符<，>，:，"，/，\，|，?，*。

ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG

5302

自定义交易品种的名称过长。交易品种名称的总长度不可超过32个字符，包括末位的0字符

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PATH_LONG

5303

自定义交易品种的路径过长。路径长度不应超过128个字符，包括"Custom\\"，交易品种名称，组分隔符和末位的0字符

ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST

5304

已存在同名的自定义交易品种

ERR_CUSTOM_SYMBOL_ERROR

5305

创建，删除或更改自定义交易品种时出现错误

ERR_CUSTOM_SYMBOL_SELECTED

5306

您正在试图删除市场报价中选定的自定义交易品种

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PROPERTY_WRONG

5307

无效的自定义交易品种属性

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR

5308

设置自定义交易品种属性时的错误参数

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_LONG

5309

设置自定义交易品种属性时过长的字符串参数

ERR_CUSTOM_TICKS_WRONG_ORDER

5310

数组中的报价未按时间顺序排列

经济日历

 

 

ERR_CALENDAR_MORE_DATA

5400

数组大小不足以接收所有值的描述

ERR_CALENDAR_TIMEOUT

5401

超过请求时限

ERR_CALENDAR_NO_DATA

5402

国家未找到

使用数据库

 

 

ERR_DATABASE_ERROR  

5601

通用错误

ERR_DATABASE_LOGIC

5602

SQLite内部逻辑错误

ERR_DATABASE_PERM

5603

拒绝访问

ERR_DATABASE_ABORT

5604

回调程序请求中止

ERR_DATABASE_BUSY

5605

数据库文件锁定

ERR_DATABASE_LOCKED

5606

数据库表格锁定

ERR_DATABASE_NOMEM

5607

内存不足，无法完成操作

ERR_DATABASE_READONLY

5608

尝试写入只读数据库

ERR_DATABASE_INTERRUPT

5609

sqlite3_interrupt()终止操作

ERR_DATABASE_IOERR

5610

磁盘I/O错误

ERR_DATABASE_CORRUPT

5611

数据库磁盘映像损坏

ERR_DATABASE_NOTFOUND

5612

sqlite3_file_control()中的未知操作代码

ERR_DATABASE_FULL

5613

数据库已满，插入失败

ERR_DATABASE_CANTOPEN

5614

无法打开数据库文件

ERR_DATABASE_PROTOCOL

5615

数据库锁定协议错误

ERR_DATABASE_EMPTY

5616

仅供内部使用

ERR_DATABASE_SCHEMA

5617

数据库架构改变

ERR_DATABASE_TOOBIG

5618

字符串或BLOB超出大小限制

ERR_DATABASE_CONSTRAINT

5619

由于违反约束而中止

ERR_DATABASE_MISMATCH

5620

数据类型不匹配

ERR_DATABASE_MISUSE

5621

程序库使用错误

ERR_DATABASE_NOLFS

5622

使用主机上不支持的OS功能

ERR_DATABASE_AUTH

5623

授权失败

ERR_DATABASE_FORMAT

5624

未使用

ERR_DATABASE_RANGE

5625

绑定参数错误，索引不正确

ERR_DATABASE_NOTADB

5626

打开的文件不是数据库文件

矩阵和向量方法

 

 

ERR_MATRIX_INTERNAL

5700

矩阵/向量执行子系统的内部错误

ERR_MATRIX_NOT_INITIALIZED

5701

矩阵/向量没有初始化

ERR_MATRIX_INCONSISTENT

5702

运算中矩阵/向量的大小不一致

ERR_MATRIX_INVALID_SIZE

5703

无效的矩阵/向量大小

ERR_MATRIX_INVALID_TYPE

5704

无效的矩阵/向量类型

ERR_MATRIX_FUNC_NOT_ALLOWED

5705

函数不可用于此矩阵/向量

ERR_MATRIX_CONTAINS_NAN

5706

矩阵/向量包括非数值(Nan/Inf)

ONNX模式

 

 

ERR_ONNX_INTERNAL

5800

ONNX内部错误

ERR_ONNX_NOT_INITIALIZED

5801

ONNX运行时API初始化错误

ERR_ONNX_NOT_SUPPORTED

5802

属性或值不受MQL5支持

ERR_ONNX_RUN_FAILED

5803

ONNX运行时API运行错误

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETERS_COUNT

5804

传递到OnnxRun的参数数量无效

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER

5805

无效参数值

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_TYPE

5806

无效参数类型

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_SIZE

5807

无效参数大小

ERR_ONNX_WRONG_DIMENSION

5808

张量维度未设置或无效

自定义错误

 

 

ERR_USER_ERROR_FIRST

65536

用户自定义 错误起始于该代码

另见

交易服务器返回代码