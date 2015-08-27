使用MQL4和MQL5绘制基于分形指标的趋势线

内容简介表





简介

最近，我一直在考虑如何使用趋势线。如何选择绘制趋势线的点以及绘制的精确度一直是个问题。我决定使用分形来作为基础。



我的主要工作是分析市场，也能花些时间来做交易。你不能仅仅在长时间框架下绘制趋势线，应能够通过极点精确到15分钟图表上。原因是长时间框架上的分形时间并不总是等于M15上的极值点的时间。简而言之，自动化在此能够派上用场。我开始用MQL5编写代码然后移植到MQL4上，因为我需要程序运行于MetaTrader 4。

在本文中，我将以MQL4和MQL5两种语言来呈现问题的解决方案。虽然在本文中对两种语言进行了比较，但并不是为了对比MQL4和MQL5的执行效率。当然我也意识到可能有比我更好的解决方法。本文对使用MQL4或MQL5编写脚本的初学者有帮助，尤其是那些计划使用分形和趋势线的朋友。





1. 输入参数，DeInit()函数及初始化变量声明

我使用如下变量作为参数：

input color Resistance_Color=Red; input ENUM_LINE_STYLE Resistance_Style; input int Resistance_Width= 1 ; input color Support_Color=Red; input ENUM_LINE_STYLE Support_Style; input int Support_Width= 1 ;

这些变量对于MQL4和MQL5都是一样的。

在MQL5中我们得先创建指标：

int Fractal; int OnInit () { Fractal= iFractals ( Symbol (), PERIOD_D1 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

因为程序将绘制图形对象，那么有必要在EA从图标上移除的同时删除它们。

void OnDeinit ( const int reason) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Resistance" ); ObjectDelete ( 0 , "TL_Support" ); }

绘制两条直线（支撑和阻力线）需要四个点。要确定点需要知道时间和价格。

坐标以如下顺序确定：首选，我们找到极点所在K线，找到它我们就能确定极点的价格和时间。

在OnTick()函数中声明变量：

MQL4

int n,UpperFractal_1,UpperFractal_2,LowerFractal_1,LowerFractal_2;

MQL5

int n,UpperFractal_1,UpperFractal_2,LowerFractal_1,LowerFractal_2; double FractalDown[],FractalUp[]; double UpFractal_1,UpFractal_2,LowFractal_1,LowFractal_2;

首先，我仅仅声明了那些用于存储形成分形的K线索引变量。



在MQL4中：

n - 使用for循环操作符找到最近的分形所需的变量； UpperFractal_1, UpperFractal_2, LowerFractal_1, LowerFractal_2 - 这些变量将存储最近的两个极点对应的K线索引，极点即最高或最低价（用来确定分形）



在MQL5中我们引入额外的变量：

FractalDown[],FractalUp[]; - 声明存储iFractals指标缓存值的double类型数组； 接下来，double类型变量： UpFractal_1,UpFractal_2,LowFractal_1,LowFractal_2。它们将存储极点的价格。



2. 搜索最近的分形

要找到形成最近分形的K线，我们使用for循环操作符。

让我们确定最先的两个K线的索引，它们对应第一和第二上分形。

MQL4

for (n= 0 ; n<( Bars - 1 );n++) { if ( iFractals ( NULL , 1440 ,MODE_UPPER,n)!= NULL ) break ; UpperFractal_1=n+ 1 ; } for (n=UpperFractal_1+ 1 ; n<( Bars - 1 );n++) { if ( iFractals ( NULL , 1440 ,MODE_UPPER,n)!= NULL ) break ; UpperFractal_2=n+ 1 ; }

MQL5 CopyBuffer (Fractal, 0 , TimeCurrent (), Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ),FractalUp); CopyBuffer (Fractal, 1 , TimeCurrent (), Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ),FractalDown); ArraySetAsSeries (FractalUp, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown, true ); for (n= 0 ; n< Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ); n++) { if (FractalUp[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } UpFractal_1=FractalUp[n]; UpperFractal_1=n; for (n=UpperFractal_1+ 1 ; n< Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ); n++) { if (FractalUp[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } UpFractal_2=FractalUp[n]; UpperFractal_2=n;

在这里我清楚的揭示了MQL5和MQL4的区别 - 使用获取时间序列的函数。

在MQL4中，我立即开始查找形成分形的K线索引，但是在MQL5中我定义了FractalUp[]和FractalDown[]数组来存储上下分形的值，它们通过iFractals指标和CopyBuffer()函数获取。接下来，我使用ArraySetAsSeries()函数将这些数组设置为时间序列。

在MQL4中和仅仅获得分形对应K线的索引，但是在MQL5中我使用CopyBuffer()函数获取分形的索引和其对应的价格。



类似的，我们找到了最近的两个下分形：

MQL4

for (n= 0 ; n<( Bars - 1 );n++) { if ( iFractals ( NULL , 1440 ,MODE_LOWER,n)!= NULL ) break ; LowerFractal_1=n+ 1 ; } for (n=LowerFractal_1+ 1 ; n<( Bars - 1 );n++) { if ( iFractals ( NULL , 1440 ,MODE_LOWER,n)!= NULL ) break ; LowerFractal_2=n+ 1 ; }

MQL5 for (n= 0 ; n< Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ); n++) { if (FractalDown[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } LowFractal_1=FractalDown[n]; LowerFractal_1=n; for (n=LowerFractal_1+ 1 ; n< Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ); n++) { if (FractalDown[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } LowFractal_2=FractalDown[n]; LowerFractal_2=n;

如你所见，MQL4和MQL5代码非常类似。只有一些句法上细微的区别。





3. 确定分形的价格和时间

要绘制趋势线，我们需要确定分形的时间和价格。当然，在MQL4中我们可以简单的使用High[]和Low[]预定义时间序列变量，以及iTime()函数，然而我们也需要获取更为精确的坐标来确保绘制趋势线的准确性。

图1-2显示了H4和M15时间框架下极点时间的差别。

图1. H4图表上的极点时间。



图2. M15图表上的极点时间



我得出结论，M15上的极点精度对我来说已经足够。

总的来说，极点确定的原则在MQL4和MQL5上几乎是一样的，但是细节上还是略有差异：

每一步的代码如下：

MQL4 datetime UpFractalTime_1=iTime( NULL , 1440 ,UpperFractal_1); datetime UpFractalTime_2=iTime( NULL , 1440 ,UpperFractal_2); datetime LowFractalTime_1=iTime( NULL , 1440 ,LowerFractal_1); datetime LowFractalTime_2=iTime( NULL , 1440 ,LowerFractal_2); int UpperFractal_1_m15=iBarShift( NULL , 15 , UpFractalTime_1, true ); int UpperFractal_2_m15=iBarShift( NULL , 15 , UpFractalTime_2, true ); int LowerFractal_1_m15=iBarShift( NULL , 15 , LowFractalTime_1, true ); int LowerFractal_2_m15=iBarShift( NULL , 15 , LowFractalTime_2, true ); int i; int Lower_1_m15[ 96 ]; double LowerPrice_1_m15[ 96 ]; for (i= 0 ;i<= 95 ;i++) { Lower_1_m15[i]=LowerFractal_1_m15-i; LowerPrice_1_m15[i]=iLow( NULL , 15 ,LowerFractal_1_m15-i); } int LowestPrice_1_m15= ArrayMinimum (LowerPrice_1_m15, WHOLE_ARRAY , 0 ); int LowestBar_1_m15=Lower_1_m15[LowestPrice_1_m15]; datetime LowestBarTime_1_m15=iTime( NULL , 15 ,Lower_1_m15[LowestPrice_1_m15]); int Lower_2_m15[ 96 ]; double LowerPrice_2_m15[ 96 ]; for (i= 0 ;i<= 95 ;i++) { Lower_2_m15[i]=LowerFractal_2_m15-i; LowerPrice_2_m15[i]=iLow( NULL , 15 ,LowerFractal_2_m15-i); } int LowestPrice_2_m15= ArrayMinimum (LowerPrice_2_m15, WHOLE_ARRAY , 0 ); int LowestBar_2_m15=Lower_2_m15[LowestPrice_2_m15]; datetime LowestBarTime_2_m15=iTime( NULL , 15 ,Lower_2_m15[LowestPrice_2_m15]); int Upper_1_m15[ 96 ]; double UpperPrice_1_m15[ 96 ]; for (i= 0 ;i<= 95 ;i++) { Upper_1_m15[i]=UpperFractal_1_m15-i; UpperPrice_1_m15[i]=iHigh( NULL , 15 ,UpperFractal_1_m15-i); } int HighestPrice_1_m15= ArrayMaximum (UpperPrice_1_m15, WHOLE_ARRAY , 0 ); int HighestBar_1_m15=Upper_1_m15[HighestPrice_1_m15]; datetime HighestBarTime_1_m15=iTime( NULL , 15 ,Upper_1_m15[HighestPrice_1_m15]); int Upper_2_m15[ 96 ]; double UpperPrice_2_m15[ 96 ]; for (i= 0 ;i<= 95 ;i++) { Upper_2_m15[i]=UpperFractal_2_m15-i; UpperPrice_2_m15[i]=iHigh( NULL , 15 ,UpperFractal_2_m15-i); }

MQL5 datetime UpFractalTime_1[],LowFractalTime_1[],UpFractalTime_2[],LowFractalTime_2[]; CopyTime ( Symbol (), PERIOD_D1 ,UpperFractal_1, 1 ,UpFractalTime_1); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_D1 ,LowerFractal_1, 1 ,LowFractalTime_1); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_D1 ,UpperFractal_2, 1 ,UpFractalTime_2); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_D1 ,LowerFractal_2, 1 ,LowFractalTime_2); datetime UpFractalTime_1_15=UpFractalTime_1[ 0 ]+ 86400 ; datetime UpFractalTime_2_15=UpFractalTime_2[ 0 ]+ 86400 ; datetime LowFractalTime_1_15=LowFractalTime_1[ 0 ]+ 86400 ; datetime LowFractalTime_2_15=LowFractalTime_2[ 0 ]+ 86400 ; double High_1_15[],Low_1_15[],High_2_15[],Low_2_15[]; CopyHigh ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_1[ 0 ],UpFractalTime_1_15,High_1_15); CopyHigh ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_2[ 0 ],UpFractalTime_2_15,High_2_15); CopyLow ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_1[ 0 ],LowFractalTime_1_15,Low_1_15); CopyLow ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_2[ 0 ],LowFractalTime_2_15,Low_2_15); datetime High_1_15_time[],High_2_15_time[],Low_1_15_time[],Low_2_15_time[]; CopyTime ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_1[ 0 ],UpFractalTime_1_15,High_1_15_time); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_2[ 0 ],UpFractalTime_2_15,High_2_15_time); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_1[ 0 ],LowFractalTime_1_15,Low_1_15_time); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_2[ 0 ],LowFractalTime_2_15,Low_2_15_time); int Max_M15_1= ArrayMaximum (High_1_15, 0 , 96 ); int Max_M15_2= ArrayMaximum (High_2_15, 0 , 96 ); int Min_M15_1= ArrayMinimum (Low_1_15, 0 , 96 ); int Min_M15_2= ArrayMinimum (Low_2_15, 0 , 96 );

最后，我们确定了下面趋势线的坐标：

1. 支撑线：

MQL4 MQL5 第一个时间坐标 - LowestBarTime_2_m15; 第一个价格坐标 - LowerPrice_2_m15[LowestPrice_2_m15]; 第二个时间坐标 - LowestBarTime_1_m15; 第二个价格坐标 - LowerPrice_1_m15[LowestPrice_1_m15]. 第一个时间坐标 - Low_2_15_time[Min_M15_2]; 第一个价格坐标 - Low_2_15[Min_M15_2]; 第二个时间坐标 - Low_1_15_time[Min_M15_1]; 第二个价格坐标 - Low_1_15[Min_M15_1].

2. 对于阻力线：

MQL4 MQL5 第一个时间坐标 - HighestBarTime_2_m15; 第一个价格坐标 - UpperPrice_2_m15[HighestPrice_2_m15]; 第二个时间坐标 - HighestBarTime_1_m15; 第二个价格坐标 - UpperPrice_1_m15[HighestPrice_1_m15]. 第一个时间坐标 - High_2_15_time[Max_M15_2]; 第一个价格坐标 - High_2_15[Max_M15_2]; 第二个时间坐标 - High_1_15_time[Max_M15_1]; 第二个价格坐标 - High_1_15[Max_M15_1].





4. 创建对象并编辑属性重绘趋势线

现在，当我们知道了直线的坐标后，我们仅仅需要创建图形对象了：

MQL4

ObjectCreate ( 0 , "TL_Support" , OBJ_TREND , 0 ,LowestBarTime_2_m15,LowerPrice_2_m15[LowestPrice_2_m15], LowestBarTime_1_m15,LowerPrice_1_m15[LowestPrice_1_m15]); ObjectSet ( "TL_Support" , OBJPROP_COLOR ,Support_Color); ObjectSet ( "TL_Support" , OBJPROP_STYLE ,Support_Style); ObjectSet ( "TL_Support" , OBJPROP_WIDTH ,Support_Width); ObjectCreate ( 0 , "TL_Resistance" , OBJ_TREND , 0 ,HighestBarTime_2_m15,UpperPrice_2_m15[HighestPrice_2_m15], HighestBarTime_1_m15,UpperPrice_1_m15[HighestPrice_1_m15]); ObjectSet ( "TL_Resistance" , OBJPROP_COLOR ,Resistance_Color); ObjectSet ( "TL_Resistance" , OBJPROP_STYLE ,Resistance_Style); ObjectSet ( "TL_Resistance" , OBJPROP_WIDTH ,Resistance_Width);

MQL5

ObjectCreate ( 0 , "TL_Support" , OBJ_TREND , 0 ,Low_2_15_time[Min_M15_2],Low_2_15[Min_M15_2],Low_1_15_time[Min_M15_1],Low_1_15[Min_M15_1]); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_RAY_RIGHT , true ); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_COLOR ,Support_Color); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_STYLE ,Support_Style); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_WIDTH ,Support_Width); ObjectCreate ( 0 , "TL_Resistance" , OBJ_TREND , 0 ,High_2_15_time[Max_M15_2],High_2_15[Max_M15_2],High_1_15_time[Max_M15_1],High_1_15[Max_M15_1]); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_RAY_RIGHT , true ); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_COLOR ,Resistance_Color); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_STYLE ,Resistance_Style); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_WIDTH ,Resistance_Width);

至此我创建了需要的线并且基于输入参数确定了他们的参数。

现在我们要绘制趋势线了。



当市场情况发生变化时，例如，当新的极点出现时，我们要将已有的线移除：

MQL4

datetime TL_TimeLow2= ObjectGet ( "TL_Support" ,OBJPROP_TIME2); datetime TL_TimeLow1= ObjectGet ( "TL_Support" ,OBJPROP_TIME1); if (TL_TimeLow2!=LowestBarTime_1_m15 && TL_TimeLow1!=LowestBarTime_2_m15) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Support" ); } datetime TL_TimeUp2= ObjectGet ( "TL_Resistance" ,OBJPROP_TIME2); datetime TL_TimeUp1= ObjectGet ( "TL_Resistance" ,OBJPROP_TIME1); if (TL_TimeUp2!=HighestBarTime_1_m15 && TL_TimeUp1!=HighestBarTime_2_m15) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Resistance" ); }

MQL5

datetime TL_TimeLow2=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_TIME , 0 ); datetime TL_TimeLow1=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_TIME , 1 ); if (TL_TimeLow2!=Low_2_15_time[Min_M15_2] && TL_TimeLow1!=Low_1_15_time[Min_M15_1]) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Support" ); } datetime TL_TimeUp2=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_TIME , 0 ); datetime TL_TimeUp1=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_TIME , 1 ); if (TL_TimeUp2!=High_2_15_time[Max_M15_2] && TL_TimeUp1!=High_1_15_time[Max_M15_1]) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Resistance" ); }





5. 检查历史数据加载情况

在测试中我发现这些线并不总是能够正确绘制。

起先我向可能是代码中有bug或者我的解决方案有问题。但是后来我意识到问题是由于较小时间框架如M15上的历史数据加载不完全导致的。为了提醒用户这种情况的出现，我决定增加额外的代码来检查M15上K线是否足够。

为了实现这一目标，我使用MQL4中的iBarShift()函数，这也是我在“确定分形的价格和时间值”时用到过的函数。

如果没有找到K线，iBarShift()函数会返回-1。因此，我们输出以下警告：

MQL4

if (UpperFractal_1_m15==- 1 || UpperFractal_2_m15==- 1 || LowerFractal_1_m15==- 1 || LowerFractal_2_m15==- 1 ) { Alert ( "The loaded history is insufficient for the correct work!" ); }

在MQl5中我使用Bars()函数，如果时间序列数据没有在生成，它会返回一个空值：

int High_M15_1= Bars ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_1[ 0 ],UpFractalTime_1_15); int High_M15_2= Bars ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_2[ 0 ],UpFractalTime_2_15); int Low_M15_1= Bars ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_1[ 0 ],LowFractalTime_1_15); int Low_M15_2= Bars ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_2[ 0 ],LowFractalTime_2_15); if (High_M15_1== 0 || High_M15_2== 0 || Low_M15_1== 0 || Low_M15_2== 0 ) { Alert ( "The loaded history is insufficient for the correct work!" ); }





6. 突破趋势线的信号，推送通知

为了使图完整，我决定当趋势线被突破时增加一个提示信号。趋势线由日时间框架下的极点绘制，但是为了能够早些确认突破，在H4图上K线必须收盘低于或高于趋势线。

总的来说，我们可以将此过程分为三步：

确定K线手哦按家和趋势线价格； 确定价格突破趋势线的条件； 发送关于突破的通知。

MQL4

double Price_Close_H4= iClose ( NULL , 240 , 1 ); datetime Time_Close_H4= iTime ( NULL , 240 , 1 ); int Bar_Close_H4= iBarShift ( NULL , 240 ,Time_Close_H4); double Price_Resistance_H4= ObjectGetValueByShift ( "TL_Resistance" ,Bar_Close_H4); double Price_Support_H4= ObjectGetValueByShift ( "TL_Support" ,Bar_Close_H4); bool breakdown=(Price_Close_H4<Price_Support_H4); bool breakup=(Price_Close_H4>Price_Resistance_H4); if (breakdown== true ) { int SleepMinutes= 240 ; static int LastTime= 0 ; if ( TimeCurrent ()>LastTime+SleepMinutes* 60 ) { LastTime= TimeCurrent (); SendNotification ( Symbol ()+ "The price has broken through the support line" ); } } if (breakup== true ) { SleepMinutes= 240 ; LastTime= 0 ; if ( TimeCurrent ()>LastTime+SleepMinutes* 60 ) { LastTime= TimeCurrent (); SendNotification ( Symbol ()+ "The price has broken through the resistance line" ); } }

MQL5

double Close[]; CopyClose ( Symbol (), PERIOD_H4 , TimeCurrent (), 10 ,Close); ArraySetAsSeries (Close, true ); datetime Close_time[]; CopyTime ( Symbol (), PERIOD_H4 , TimeCurrent (), 10 ,Close_time); ArraySetAsSeries (Close_time, true ); double Price_Support_H4= ObjectGetValueByTime ( 0 , "TL_Support" ,Close_time[ 1 ]); double Price_Resistance_H4= ObjectGetValueByTime ( 0 , "TL_Resistance" ,Close_time[ 1 ]); bool breakdown=(Close[ 1 ]<Price_Support_H4); bool breakup=(Close[ 1 ]>Price_Resistance_H4); if (breakdown== true ) { int SleepMinutes= 240 ; static int LastTime= 0 ; if ( TimeCurrent ()>LastTime+SleepMinutes* 60 ) { LastTime=( int ) TimeCurrent (); SendNotification ( Symbol ()+ "The price has broken through the support line" ); } } if (breakup== true ) { int SleepMinutes= 240 ; static int LastTime= 0 ; if ( TimeCurrent ()>LastTime+SleepMinutes* 60 ) { LastTime=( int ) TimeCurrent (); SendNotification ( Symbol ()+ "The price has broken through the resistance line" ); } }

为了确定一个突破，在MQL4中我使用ObjectGetValueByShift()函数，在MQL5中使用ObjectGetValueByTime()函数。

获取我仅仅可以设置1来代替Bar_Close_H4作为ObjectGetValueByShift()的参数，但是我决定先确定H4图上的索引号。我使用这个论坛帖子所介绍的方法来限制消息发送次数，在这里非常感谢这篇帖子的作者。





7. 趋势线在交易中的实际应用

最简单的办法是：确定一个突破，等待回踩后再入场。

理想状态下，会有如下情况:





图 3. 突破趋势线



你可以使用想象力来尝试确定形态，例如，技术分析的形态，三角形。





图4. 三角模式



上图中较小时间框架下的趋势线没有说明。







总结

全文总结，希望那个对你有用。本文面向和我一样的业务初级程序开发者。

在撰写本文时我获益匪浅：首先，我开始更多地对代码进行注释；其次，刚开始时我使用较为笨拙和繁复的方法来查找极点，但是后来我慢慢的使用更为简单的解决方案，正如文中所呈现的。

感谢您，有任何问题都请联系我。



