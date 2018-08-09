改进面板：增加透明化、改变背景色以及继承于 CAppDialog/CWndClient

目录

简介

基于 CAppDialog 类的面板没有方法直接访问面板中控件的属性，例如背景颜色和边框颜色，所以，所有的面板都是灰色的。

如果不能改变控件的颜色，有些设计想法就无法实现，这个问题可以通过继承并加入我们自己的方法来解决。但是这种方案需要在创建的代码中做很多修改，有没有更简单更快速的方法来访问面板控件的 "Background Color（背景色）" 和 "Frame Color （边框色）" 属性呢?

当拖曳时透明化面板

我首先将会展示，对于基于CAppDialog 类的面板 (这是一个代码示例 "Live panel.mq5")，可以做到什么。





这个 gif 图片显示了，当您拖曳面板时，只会保留它的外部边框，当移动面板时，外部边框的颜色还会不断变化，当拖曳完毕时，表单又变得正常了，工作区域被重新填充。

实现

所有的工作都与 CDialog 类相关，它位于 [data folder]\MQL5\Include\Controls\Dialog.mqh.

下面的代码显示了面板包含的对象 (在 CDialog 类的私有部分声明的对象) 以及它们是如何以图形元件方式实现可视化的:

class CDialog : public CWndContainer { private : CPanel m_white_border; CPanel m_background; CEdit m_caption; CBmpButton m_button_close; CWndClient m_client_area; protected :

为了使面板在拖曳的时候变得透明，我们需要考虑四点。

1. 我们感兴趣的是Border(边框)和Back(背景)图形元件 (通过 CPanel 类的 m_white_border 和 m_background 创建) 以及 Client(客户区) 元件 (通过 CWndClient 类的 m_client_area 对象创建 ). CDialog::CreateWhiteBorder, CDialog::CreateBackground 和 CDialog::CreateClientArea 函数展示了元件是如何创建的，颜色是怎样为它们设置的。

2. 在创建过程中，面板会收到唯一的名称，例如，在所有图形对象名称之前加上一个数字前缀 (下面的图片显示的是 03082 前缀):





3. 在 CDialog 有三个事件处理函数:

处理拖曳操作

OnDialogDragStart DialogDragStart 事件的虚拟处理函数 OnDialogDragProcess DialogDragProcess 事件的虚拟处理函数 OnDialogDragEnd DialogDragEnd 事件的虚拟处理函数

4. 来自文章"如何创建任何复杂度的图形化面板"中的解决方案 — 迭代所有面板对象 (在此，ExtDialog 是面板类对象):

int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd * obj =ExtDialog.Control(i);

为什么在迭代的时候声明指向obj 对象的 CWnd 类型的 指针呢?

因为 CWnd 是所有其他子类的基类:

继续实现

我们将需要两个宏定义用于操作颜色，我们也需要重新定义三个函数，它们来自 CDialog 类用于处理面板的拖曳:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.000" #property description "在拖曳面板时，面板的透明度将会有所变化" #include <Controls\Dialog.mqh> #define XRGB (r,g,b) ( 0xFF000000 |( uchar (r)<< 16 )|( uchar (g)<< 8 )| uchar (b)) #define GETRGB (clr) ((clr)& 0xFFFFFF ) class CLivePanel : public CAppDialog { public : CLivePanel( void ); ~CLivePanel( void ); virtual bool Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2); virtual bool OnDialogDragStart( void ); virtual bool OnDialogDragProcess( void ); virtual bool OnDialogDragEnd( void ); };

我将跳过面板操作的标准部分 (创建、删除和事件传递)，让我们着重于更详细的拖曳事件处理函数部分。

OnDialogDragStart 处理函数: 面板开始拖曳

我们 取得前缀, 然后循环迭代面板中的所有对象并且搜索使用这个前缀的 "Border", "Back" 或 "Client":

bool CLivePanel::OnDialogDragStart( void ) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Border" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground( clrNONE ); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Back" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground( clrNONE ); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Client" ) { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; wndclient.ColorBackground( clrNONE ); wndclient.ColorBorder( clrNONE ); ChartRedraw (); } } return (CDialog::OnDialogDragStart()); }

当对象找到后，我们就通过使用 clrNONE 颜色，来删除背景颜色 ( 使用 ColorBackground 方法) 和边框的颜色 (使用 ColorBorder 方法)。表单的透明化就是以这种方法实现的。

OnDialogDragProcess 处理函数: 面板的持续拖曳

我们只搜索一个对象, 例如 "Back", 并且 动态改变它的颜色 (使用两个宏定义: XRGB 和 GETRGB):

bool CLivePanel::OnDialogDragProcess( void ) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Back" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; color clr=( color ) GETRGB ( XRGB ( rand ()% 255 , rand ()% 255 , rand ()% 255 )); panel.ColorBorder(clr); ChartRedraw (); } } return (CDialog::OnDialogDragProcess()); }

OnDialogDragEnd 处理函数: 面板的拖曳结束

现在，我们通过 "Border", "Back" 或者 "Client" 对象恢复了背景和边框的颜色。

bool CLivePanel::OnDialogDragEnd( void ) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Border" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG); panel.ColorBorder(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_LIGHT); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Back" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG); color border=(m_panel_flag) ? CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG : CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_DARK; panel.ColorBorder(border); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Client" ) { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; wndclient.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BG); wndclient.ColorBorder(CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BORDER); ChartRedraw (); } } return (CDialog::OnDialogDragEnd()); }

在面板上加上按钮，在拖曳时也变得透明



这个例子位于 "Live panel and Button.mq5" 的代码中。

为了能操作按钮，我们首先需要在我们的 EA 交易中包含按钮类，并且加入用于按钮位置和大小的宏定义:

#property description "当拖曳面板时面板会有透明化改变," #property description " 但是加上的按钮颜色并没有改变" #include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\Button.mqh> #define XRGB(r,g,b) ( 0xFF000000 |( uchar (r)<< 16 )|( uchar (g)<< 8 )| uchar (b)) #define GETRGB(clr) ((clr)& 0xFFFFFF ) #define INDENT_LEFT ( 11 ) #define INDENT_TOP ( 11 ) #define CONTROLS_GAP_X ( 5 ) #define BUTTON_WIDTH ( 100 ) #define BUTTON_HEIGHT ( 20 ) class CLivePanelAndButton : public CAppDialog

另外，为了能够操作按钮，我们需要声明 CButton 类的对象:

class CLivePanelAndButton : public CAppDialog { private : CButton m_button1; public : CLivePanelAndButton( void );

以及按钮创建的过程:

virtual bool OnDialogDragEnd( void ); protected : bool CreateButton1( void ); };

CreateButton1 代码 — 在创建按钮之后，不要忘记把按钮加到面板上:

bool CLivePanelAndButton::CreateButton1( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP; int x2=x1+BUTTON_WIDTH; int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; if (!m_button1.Create( 0 , "Button1" , 0 ,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_button1.Text( "Button1" )) return ( false ); if (!Add(m_button1)) return ( false ); return ( true ); }

这里是在以上面板上加入一个按钮的结果:





您可以看到，面板在拖曳的时候变成透明，而加上的按钮控件还是保持原样的，有两个选项: 在拖曳时只使面板背景透明，或者使面板和按钮都透明。让我们考虑第二个选项: 当拖曳面板时也使按钮看起来透明.

当移动面板时使按钮透明

让我们使用 "Live panel and transparent Button.mq5 的代码".

当一个简单或者组合的控件加到面板上的时候，创建控件的对象就会被加到 m_client_area 对象 (请记住， m_client_area 对象是声明在 CDialog 类中的). 所以，当侦测到面板被拖曳的时候，我们需要在循环中迭代所有加到m_client_area中的对象。这可以在第一个处理函数 OnDialogDragStart (开始拖曳面板)中方便地完成:

bool CLivePaneTransparentButton::OnDialogDragStart( void ) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Border" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground( clrNONE ); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Back" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground( clrNONE ); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Client" ) { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; wndclient.ColorBackground( clrNONE ); wndclient.ColorBorder( clrNONE ); int client_total=wndclient.ControlsTotal(); for ( int j= 0 ;j<client_total;j++) { CWnd*client_obj=wndclient.Control(j); string client_name=client_obj.Name(); if (client_name== "Button1" ) { CButton *button=(CButton*) client_obj; button.ColorBackground( clrNONE ); ChartRedraw (); } } ChartRedraw (); } } return (CDialog::OnDialogDragStart()); }

当第一次侦测到拖曳的时候，面板和按钮都将变得透明，

不需要再修改第二个处理函数 OnDialogDragProcess (继续拖曳面板). 第三个处理函数 OnDialogDragEnd (拖曳面板结束)需要修改，因为我们需要恢复按钮原来的颜色:

bool CLivePaneTransparentButton::OnDialogDragEnd( void ) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Border" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG); panel.ColorBorder(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_LIGHT); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Back" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG); color border=(m_panel_flag) ? CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG : CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_DARK; panel.ColorBorder(border); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Client" ) { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; wndclient.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BG); wndclient.ColorBorder(CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BORDER); int client_total=wndclient.ControlsTotal(); for ( int j= 0 ;j<client_total;j++) { CWnd*client_obj=wndclient.Control(j); string client_name=client_obj.Name(); if (client_name== "Button1" ) { CButton *button=(CButton*) client_obj; button.ColorBackground(CONTROLS_BUTTON_COLOR_BG); ChartRedraw (); } } ChartRedraw (); } } return (CDialog::OnDialogDragEnd()); }

现在，在面板的拖曳过程中修改面板对话框和按钮颜色已经在 "Live panel and transparent Button.mq5" 的代码中完全实现了:









向面板上加上两个按钮: 设置面板背景颜色和抬头标题的颜色



这个例子的代码在 "Live panel and button Clicks.mq5" 中, 并且是在之前代码 "Live panel and transparent Button.mq5" 的基础上创建的。然而，并非处理面板的拖曳事件，我们现在需要“抓住”按钮点击事件了。面板将有两个按钮：一个用于面板背景的改变，第二个 - 改变标题的颜色。

为了抓住面板中控件相关的事件，我们需要声明一个事件处理函数并且写出这个处理函数:

class CLivePaneButtonClicks : public CAppDialog { private : CButton m_button1; CButton m_button2; public : CLivePaneButtonClicks( void ); ~CLivePaneButtonClicks( void ); virtual bool Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2); virtual bool OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); protected : bool CreateButton1( void ); bool CreateButton2( void ); void OnClickButton1( void ); void OnClickButton2( void ); }; EVENT_MAP_BEGIN(CLivePaneButtonClicks) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button1,OnClickButton1) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button2,OnClickButton2) EVENT_MAP_END(CAppDialog)

这个事件处理函数就是 OnEvent 方法, 它是使用来自Defines.mqh文件中 Events模块和 "Macro of event handling map" 模块写的 (参见文章如何创建任意复杂度的图形化面板以获得详细信息)。

处理函数是按以下方式实现的:

CLivePaneButtonClicks 类的 OnEvent 事件处理函数:

如果点击了 m_button 1 控件, 就调用 OnClickButton 1 处理函数

控件, 就调用 OnClickButton 处理函数

如果点击了 m_button 2 控件, 就调用 OnClickButton 2 处理函数

控件, 就调用 OnClickButton 处理函数 然后返回父类 CAppDialog 类的 OnEvent 事件处理函数

OnClickButton1 和 OnClickButton2 处理函数

这两个处理函数都包含循环迭代面板中包含的所有对象 (它们列在实现 段落了) — 在我们的例子中，就是循环迭代 ExtDialog 面板对象中的所有对象。这样，会调用到 CWndContainer::ControlsTotal() 方法

void CLivePaneButtonClicks::OnClickButton1( void ) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Client" ) { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; color clr=( color )GETRGB(XRGB( rand ()% 255 , rand ()% 255 , rand ()% 255 )); wndclient.ColorBackground(clr); ChartRedraw (); return ; } } } void CLivePaneButtonClicks::OnClickButton2( void ) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Caption" ) { CEdit *edit=(CEdit*) obj; color clr=( color )GETRGB(XRGB( rand ()% 255 , rand ()% 255 , rand ()% 255 )); edit.ColorBackground(clr); ChartRedraw (); return ; } } }

在 OnClickButton1 处理函数中，我们搜索客户区域对象中名称前缀+"Client" 的对象(这将是 CWndClient 类的对象). 在 OnClickButton2 中，搜索对象名称为前缀+"Caption" (CEdit 类对象). 在这两种情况下，所找到对象的背景色是随机选择的。这里是结果:









继承于 CAppDialog



这种实现的设计与使用标准库的例子 (\MQL5\Experts\Examples\Controls\ and \MQL5\Indicators\Examples\Panels\SimplePanel\)所使用的是不同的. 区别如下: the CMyAppDialog 类派生于CAppDialog ，创建在 MyAppDialog.mqh 文件中。在这个类中，只有三个方法用于管理表单颜色和标题颜色。它没有方法来创建增加控件，OnEvent 处理函数和按钮点击处理函数。

CButton 类对象 (增加的控件 - 两个按钮) 是在主 MyAppWindow.mq5 文件中创建的，另外，按钮点击事件是在 MyAppWindow.mq5 文件中的 OnChartEvent 处理函数中监控的，颜色修改的方法也是在这里调用的。

MyAppDialog.mqh

让我们在我们的类中加上三个方法:

CMyAppDialog::ColorBackground — 设置背景色,

— 设置背景色, void CMyAppDialog::ColorCaption — 设置标题颜色,

— 设置标题颜色, color CMyAppDialog::ColorCaption — 取得标题颜色.

访问对象属性的算法和之前代码中使用的类似: 我们循环迭代构成面板的所有对象并比较对象名称，我们还需要另外一个方法来取得背景颜色，但是，这不能通过简单的方案来实现。

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property description "派生于 CAppDialog 的 CMyAppDialog 类" #property description "增加了用于设置背景颜色和标题颜色的方法" #include <Controls\Dialog.mqh> class CMyAppDialog : public CAppDialog { public : void ColorBackground( const color clr); color ColorCaption( void ); void ColorCaption( const color clr); public : CMyAppDialog( void ){}; ~CMyAppDialog( void ){}; }; void CMyAppDialog::ColorBackground( const color clr) { string prefix=Name(); int total=ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Client" ) { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; wndclient.ColorBackground(clr); ChartRedraw (); return ; } } } void CMyAppDialog::ColorCaption( const color clr) { string prefix=Name(); int total=ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Caption" ) { CEdit *edit=(CEdit*) obj; edit.ColorBackground(clr); ChartRedraw (); return ; } } } color CMyAppDialog::ColorCaption( void ) { string prefix=Name(); int total=ControlsTotal(); color clr= clrNONE ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Caption" ) { CEdit *edit=(CEdit*) obj; clr=edit.ColorBackground(clr); return clr; } } return clr; }





MyAppWindow.mq5

"MyAppWindow.mq5" 是主文件，用于生成颜色的 XRGB 和 GETRGB 宏定义就是在这个文件中声明的。在 OnInit 中 创建面板，加上按钮并运行面板.

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property description "基于 CMyAppDialog 类的 MyAppWindow 应用程序" #property description "增加了按钮，用于设置背景和抬头颜色" #include "MyAppDialog.mqh" #include <Controls\Button.mqh> #define XRGB(r,g,b) ( 0xFF000000 |( uchar (r)<< 16 )|( uchar (g)<< 8 )| uchar (b)) #define GETRGB(clr) ((clr)& 0xFFFFFF ) #define INDENT_LEFT ( 11 ) #define INDENT_TOP ( 11 ) #define CONTROLS_GAP_X ( 5 ) #define BUTTON_WIDTH ( 100 ) #define BUTTON_HEIGHT ( 20 ) CMyAppDialog AppWindow; CButton m_button1; CButton m_button2; int OnInit () { if (!AppWindow.Create( 0 , "CMyAppDialog: change Back and Caption colors" , 0 , 40 , 40 , 380 , 344 )) return ( INIT_FAILED ); if (!CreateBackButton()) return ( false ); if (!CreateCaptionButton()) return ( false ); AppWindow.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { Comment ( "" ); AppWindow.Destroy(reason); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (( StringFind (sparam, "Back" )!=- 1 ) && id==( CHARTEVENT_OBJECT_CLICK )) { Print ( __FUNCSIG__ , " sparam=" ,sparam); AppWindow.ColorBackground(GetRandomColor()); } if (( StringFind (sparam, "Caption" )!=- 1 ) && id==( CHARTEVENT_OBJECT_CLICK )) { Print ( __FUNCSIG__ , " sparam=" ,sparam); AppWindow.ColorCaption(GetRandomColor()); } AppWindow.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); } bool CreateBackButton( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP; int x2=x1+BUTTON_WIDTH; int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; if (!m_button1.Create( 0 , "Back" , 0 ,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_button1.Text( "Back" )) return ( false ); if (!AppWindow.Add(m_button1)) return ( false ); return ( true ); } bool CreateCaptionButton( void ) { int x1=INDENT_LEFT+ 2 *(BUTTON_WIDTH+CONTROLS_GAP_X); int y1=INDENT_TOP; int x2=x1+BUTTON_WIDTH; int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; if (!m_button2.Create( 0 , "Caption" , 0 ,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_button2.Text( "Caption" )) return ( false ); if (!AppWindow.Add(m_button2)) return ( false ); return ( true ); } //+------------------------------------------------------------------+ color GetRandomColor() { color clr=( color )GETRGB(XRGB( rand ()% 255 , rand ()% 255 , rand ()% 255 )); return clr; }

OnChartEvent 事件处理函数也位于主文件中，它会无条件地把所有事件发送给面板, 但是当侦测到点击按钮的事件 (CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) 时, 它调用面板类的方法 (AppWindow.ColorBackground 或者 AppWindow.ColorCaption)。

这就是两个文件是如何工作的: 主 mq5 文件和 mqh 包含文件, 面板类就位于其中。





继承于CWndClient

让我们探讨让这个类继承于CWndClient : 我们将会创建一个 CWndClient 类的对象，这个对象将包含下面的功能: 创建 CMyWndClient 对象, 也就是面板的客户区域;

在客户区域中创建对象用于加上两个按钮;

处理所增加按钮的点击事件 (改变客户区域背景颜色和面板抬头的颜色);

另外, 会启用客户区域的 水平滚动功能 (请记住，CWndClient 类是与 "Client area(客户区域)" 控件结合的，是 用于创建可滚动客户区域的基类 );

(请记住，CWndClient 类是与 "Client area(客户区域)" 控件结合的，是 ); 相应地，会有处理函数来处理点击水平滚动条 (在客户区域中移动所增加的按钮). 让我们仔细看看 MyWndClient.mq5 和 MyWndClient.mqh 文件。 MyWndClient.mq5 它与标准库示例 (\MQL5\Experts\Examples\Controls\ and \MQL5\Indicators\Examples\Panels\SimplePanel\) 的区别是，包含文件中有一个派生于CWndClient 10 — 客户区域的一个类。完整的面板对话框创建过程看起来如下.

创建一个面板 ( CAppDialog 类的 AppWindow 对象调用 Create 方法). 创建我们的客户区域 ( MyWndClient.mqh 包含文件中 CMyWndClient 类的 ClientArea 对象调用 Create 方法). 把创建好的客户区域加到面板上 (事实上就是把客户区域应用到面板上). CAppDialog AppWindow; CMyWndClient ClientArea; int OnInit () { bool result_create= false ; if (!InpTwoButtonsVisible) { result_create=AppWindow.Create( 0 , "CAppDialog with CMyWndClient" , 0 , 40 , 40 , 360 , 344 ); } else { result_create=AppWindow.Create( 0 , "CAppDialog with CMyWndClient" , 0 , 40 , 40 , 420 , 344 ); } if (!result_create) return ( INIT_FAILED ); PrintFormat ( "Application Rect: Height=%d Width=%d" ,AppWindow.Rect().Height(),AppWindow.Rect().Width()); CRect inner_rect=ClientArea.GetClientRect( GetPointer (AppWindow)); PrintFormat ( "Client Area: Height=%d Width=%d" ,inner_rect.Height(),inner_rect.Width()); ClientArea.Create( 0 , "MyWndClient" , 0 , 0 , 0 ,inner_rect.Width(),inner_rect.Height()); AppWindow.Add(ClientArea); ClientArea.SetOwner( GetPointer (AppWindow)); ClientArea.HideInvisble(HideInvisble); AppWindow.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } 可执行文件有两个输入参数: panel width — 创建正常宽度的面板还是宽面板;

— 创建正常宽度的面板还是宽面板; hide the invisible — 显示还是隐藏控件. 当创建面板时，只会考虑到panel width（面板宽度）参数，这里是使用 normal width（正常宽度） 的面板是如何创建的: int OnInit () { bool result_create= false ; if (!InpTwoButtonsVisible) { result_create=AppWindow.Create( 0 , "CAppDialog with CMyWndClient" , 0 , 40 , 40 , 360 , 344 ); } else { result_create=AppWindow.Create( 0 , "CAppDialog with CMyWndClient" , 0 , 40 , 40 , 420 , 344 ); } if (!result_create) return ( INIT_FAILED );

如何创建一个wide panel（更宽的面板）:

int OnInit () { bool result_create= false ; if (!InpTwoButtonsVisible) { result_create=AppWindow.Create( 0 , "CAppDialog with CMyWndClient" , 0 , 40 , 40 , 360 , 344 ); } else { result_create=AppWindow.Create( 0 , "CAppDialog with CMyWndClient" , 0 , 40 , 40 , 420 , 344 ); } if (!result_create) return ( INIT_FAILED );

面板创建代码只在宽度上有所区别 (360 和 420). 宽度在创建两个按钮的时候没有考虑在内。比较最后两幅图，现在把它们相互应用。



您可以看到，"Caption" 按钮没有在正常宽度面板的边界之内，也就是说没有容纳在客户区域中。当加上的控件超出了边界，就从用户角度强制隐藏 (但不是删除或者销毁)。确定一个控件是否应当隐藏的过程，从控件被加到客户区域的时候开始，也就是说，在调用 CWndContainer::Add 的时候，在我们的例子中，'Add' 方法是在 AddButton2 中调用的: bool CMyWndClient::AddButton2( void ) { if (!Add(m_button2)) { Print ( "Add(m_button2) --> false" ); return ( false ); } return ( true ); } bool CWndContainer::Add(CWnd &control) { return (Add((CWnd*) GetPointer (control))); } 然后，最重要的部分是要按顺序调用 - 也就是说，需要在确定后隐藏控件。 bool CWndContainer::Add(CWnd *control) { if (control== NULL ) return ( false ); control.Shift(Left(),Top()); if (IS_VISIBLE && control.IsVisible()) { control.Visible(Contains(control)); } else control.Hide(); if (IS_ENABLED) control.Enable(); else control.Disable(); return (m_controls.Add(control)); } 对象的可见性只是在控件被加到客户区域的时候才设置，这在面板最小化再最大化之后可以重现来说是不便的， 例如: 两个输入参数都设为 "false"，然后最小化再最大化面板. 结果，Caption 按钮是在面板创建之后创建的，但是它是隐藏的(按钮没有被容纳在客户区域中，所以被隐藏)。但是在最小化和最大化面板之后，已经加上的控件的可见性不再检查了，所以 Caption 按钮就变得可见了: 该文件包含了派生于客户区域类 CWndClient 类的类，所需的功能都包含在这个文件中: 创建我们的客户区域,

创建和加上控件,

处理面板最大化事件

处理点击水平滚动条事件

处理按钮点击事件 — 改变客户区域的背景色和面板标题的颜色。 水平滚动和隐藏控件 因为面板类是派生于CWndClient, 而 CWndClient 是 "Client area（客户区域）" 组合控件，是创建有滚动条的客户区域的基类, 我们需要在我们的客户区域中启用水平滚动条: bool CMyWndClient::Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2) { if (!CWndClient::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!HScrolled( true )) return ( false ); m_scroll_h.MaxPos( 5 ); m_scroll_h.CurrPos( 5 ); Print ( "CurrPos: " ,m_scroll_h.CurrPos()); if (!AddButton1()) 让我们设置滚动条使之可以移动: 最大位置数值, 并把滚动位置设在最右边的位置。 水平滚动也用于侦测面板最大化时间，为此我们需要为m_scroll_h对象“抓住”ON_SHOW 事件，调用 OnShowScrollH 处理函数。 EVENT_MAP_BEGIN(CMyWndClient) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button1,OnClickButton1) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button2,OnClickButton2) ON_EVENT(ON_SHOW,m_scroll_h,OnShowScrollH) EVENT_MAP_END(CWndClient) EVENT_MAP_BEGIN 实际上是 OnEvent 方法, 是使用Defines.mqh文件中 Events 模块的宏定义和事件处理映射宏定义 模块写的 (如需详细内容请参照文章 如何创建任何复杂度的图形界面)。 在 OnShowScrollH 处理函数中，我们需要检查内部 m_hide_invisble 标记的值 (这个标记值等于MyWndClient.mq5文件中输入变量 "hide the invisible"， 通过 CMyWndClient::HideInvisble 方法调用). 如果控件不需要被隐藏，就退出过程: void CMyWndClient::OnShowScrollH( void ) { if (!m_hide_invisble) return ; int total=CWndClient::ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=Control(i); string name=obj.Name(); if ( StringFind (name, "Button" )!=- 1 ) { CButton *button=(CButton*)obj; button.Visible(Contains( GetPointer (button))); ChartRedraw (); } } } 如果不可见的元件需要被隐藏，就循环迭代客户区域中所有的对象，找到名称含有 "Button" 的元件并强制检查/设置可见性。 点击水平滚动条 让我们设置点击水平滚动时在客户区域中移动两个按钮的功能，为了这个目标我们要重载 OnScrollLineRight 和 OnScrollLineLeft 函数, 它们是点击了水平滚动按钮的处理函数。如果右侧水平滚动按钮被电解，就把按钮(使用 ShiftButton 方法) 移动 m_scroll_size 的长度。如果点击了左边的按钮，就把按钮移动 "-m_scroll_size", 也就是负的偏移: bool CMyWndClient::OnScrollLineRight( void ) { Print ( __FUNCTION__ ); ShiftButton( GetPointer (m_button1),m_scroll_size); ShiftButton( GetPointer (m_button2),m_scroll_size); return ( true ); } bool CMyWndClient::OnScrollLineLeft( void ) { Print ( __FUNCTION__ ); ShiftButton( GetPointer (m_button1),-m_scroll_size); ShiftButton( GetPointer (m_button2),-m_scroll_size); return ( true ); } 在 CMyWndClient::ShiftButton 方法中，我们取得按钮对象的坐标，再设置坐标的偏移，再偏移按钮并强制检查/设置按钮可见性: 在 CMyWndClient::ShiftButton 方法中，我们取得按钮对象的坐标，再设置坐标的偏移，再偏移按钮并强制检查/设置按钮可见性: bool CMyWndClient::ShiftButton(CButton *button, const int shift) { Print ( __FUNCTION__ ); CRect rect=button.Rect(); rect.Move(rect.left+shift,rect.top); button.Move(rect.left,rect.top); button.Visible(Contains( GetPointer (button))); return ( true ); } 这里是它看起来的样子 (不要忘记把 "hide the invisible" 参数设为 true):







新项目. 它们是怎样帮助研究面板的?

为了写些东西，您必须需要学习代码，当开始创建面板时，学习这些类可能需要很多时间和精力。这主要是因为没有可视化的类的结构展现，可能很难知道那些标准库的类是用于创建面板的。

幸运的是，不久之前在 MetaEditor 中展示了新的项目。



项目是一个独立文件，扩展名是 MQPROJ，它保存程序的设置，编译参数和在项目中使用的所有文件的信息。导航器提供了一个独立页面用于操作项目，所有的文件，就像包含文件，资源文件，头文件和其他文件都可以在这个页面归类。



注意创建出来的页面的描述: "所有的文件，例如包含文件，资源文件，头文件和其他文件都可以在这个页面上归类."!这正是我们所需要的！

让我们尝试使用最新的文件 "Live panel and button Clicks.mq5" 创建一个新项目，右键点击 "Live panel and button Clicks.mq5" 面板并选择 "New Project from Source":





这样，就会创建一个新的项目，而项目页面会在导航器中打开。页面上含有所有使用的文件:





以及 Wnd.mqh (包含 CWnd 类), Dialog.mqh (包含 CDialog 和 CAppDialog 类)以及 Button.mhq (包含 CButton). 从这个页面中，您可以方便地切换到需要的类，这比从 MetaEditor 页面导航要方便的多。例如，我有各种文件的选择，很难进入到所需文件，例如 Dialog.mqh, 使用页面搜索:）





结论

这篇文章展示了一种不大常规的方法来访问面板控件的 "Background Color", "Frame Color" 和 "Header Color" 属性，我以前没有看过这样的方法。重点是理解，所有面板对象都是派生于父 CWnd 类, 就是这个对象，即创建面板的类，是包含所有控件的容器。所以您可以循环迭代所有控件并取得/设置想要的属性。