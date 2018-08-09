改进面板：增加透明化、改变背景色以及继承于 CAppDialog/CWndClient
目录
- 简介
- 当拖曳时透明化面板
- 实现
- 继续实现
- OnDialogDragStart 处理函数: 面板开始拖曳
- OnDialogDragProcess 处理函数: 面板的持续拖曳
- OnDialogDragEnd 处理函数: 面板的拖曳结束
- 在面板上加上按钮，在拖曳时也变得透明
- 向面板上加上两个按钮: 设置面板背景颜色和抬头标题的颜色
- 继承于 CAppDialog
- 继承于CWndClient
- 新项目. 它们是怎样帮助研究面板的?
- 结论
简介
基于 CAppDialog 类的面板没有方法直接访问面板中控件的属性，例如背景颜色和边框颜色，所以，所有的面板都是灰色的。
如果不能改变控件的颜色，有些设计想法就无法实现，这个问题可以通过继承并加入我们自己的方法来解决。但是这种方案需要在创建的代码中做很多修改，有没有更简单更快速的方法来访问面板控件的 "Background Color（背景色）" 和 "Frame Color （边框色）" 属性呢?
当拖曳时透明化面板
我首先将会展示，对于基于CAppDialog 类的面板 (这是一个代码示例 "Live panel.mq5")，可以做到什么。
这个 gif 图片显示了，当您拖曳面板时，只会保留它的外部边框，当移动面板时，外部边框的颜色还会不断变化，当拖曳完毕时，表单又变得正常了，工作区域被重新填充。
所有的工作都与 CDialog 类相关，它位于 [data folder]\MQL5\Include\Controls\Dialog.mqh.下面的代码显示了面板包含的对象 (在 CDialog 类的私有部分声明的对象) 以及它们是如何以图形元件方式实现可视化的:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Class CDialog | //| 用法: 用于创建对话框 | //| 和指标面板的基类 | //+------------------------------------------------------------------+ class CDialog : public CWndContainer { private: //--- 依赖的控件 CPanel m_white_border; // "白色边框" 对象 CPanel m_background; // 背景对象 CEdit m_caption; // 窗口标题对象 CBmpButton m_button_close; // "关闭"按钮对象 CWndClient m_client_area; // 客户区域对象 protected:
为了使面板在拖曳的时候变得透明，我们需要考虑四点。
1. 我们感兴趣的是Border(边框)和Back(背景)图形元件 (通过 CPanel 类的 m_white_border 和 m_background 创建) 以及 Client(客户区) 元件 (通过 CWndClient 类的 m_client_area 对象创建 ). CDialog::CreateWhiteBorder, CDialog::CreateBackground 和 CDialog::CreateClientArea 函数展示了元件是如何创建的，颜色是怎样为它们设置的。
2. 在创建过程中，面板会收到唯一的名称，例如，在所有图形对象名称之前加上一个数字前缀 (下面的图片显示的是 03082 前缀):
3. 在 CDialog 有三个事件处理函数:
|处理拖曳操作
|OnDialogDragStart
|DialogDragStart 事件的虚拟处理函数
|OnDialogDragProcess
|DialogDragProcess 事件的虚拟处理函数
|OnDialogDragEnd
|DialogDragEnd 事件的虚拟处理函数
4. 来自文章"如何创建任何复杂度的图形化面板"中的解决方案 — 迭代所有面板对象 (在此，ExtDialog 是面板类对象):
int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for(int i=0;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); ...
为什么在迭代的时候声明指向obj 对象的 CWnd 类型的 指针呢?
因为 CWnd 是所有其他子类的基类:
我们将需要两个宏定义用于操作颜色，我们也需要重新定义三个函数，它们来自 CDialog 类用于处理面板的拖曳:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Live panel.mq5 | //| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.000" #property description "在拖曳面板时，面板的透明度将会有所变化" #include <Controls\Dialog.mqh> #define XRGB(r,g,b) (0xFF000000|(uchar(r)<<16)|(uchar(g)<<8)|uchar(b)) #define GETRGB(clr) ((clr)&0xFFFFFF) //+------------------------------------------------------------------+ //| Class CLivePanel | //| 使用: 控件应用程序的主对话框 | //+------------------------------------------------------------------+ class CLivePanel : public CAppDialog { public: CLivePanel(void); ~CLivePanel(void); //--- 创建 virtual bool Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2); //--- 拖曳的处理函数 virtual bool OnDialogDragStart(void); virtual bool OnDialogDragProcess(void); virtual bool OnDialogDragEnd(void); };
我将跳过面板操作的标准部分 (创建、删除和事件传递)，让我们着重于更详细的拖曳事件处理函数部分。
OnDialogDragStart 处理函数: 面板开始拖曳
我们 取得前缀, 然后循环迭代面板中的所有对象并且搜索使用这个前缀的 "Border", "Back" 或 "Client":
//+------------------------------------------------------------------+ //| 开始拖曳对话框 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CLivePanel::OnDialogDragStart(void) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for(int i=0;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); //--- if(name==prefix+"Border") { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground(clrNONE); ChartRedraw(); } if(name==prefix+"Back") { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground(clrNONE); ChartRedraw(); } if(name==prefix+"Client") { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; wndclient.ColorBackground(clrNONE); wndclient.ColorBorder(clrNONE); ChartRedraw(); } } return(CDialog::OnDialogDragStart()); }
当对象找到后，我们就通过使用 clrNONE 颜色，来删除背景颜色 ( 使用 ColorBackground 方法) 和边框的颜色 (使用 ColorBorder 方法)。表单的透明化就是以这种方法实现的。
OnDialogDragProcess 处理函数: 面板的持续拖曳
我们只搜索一个对象, 例如 "Back", 并且 动态改变它的颜色 (使用两个宏定义: XRGB 和 GETRGB):
//+------------------------------------------------------------------+ //| 继续拖曳对话框 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CLivePanel::OnDialogDragProcess(void) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for(int i=0;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); if(name==prefix+"Back") { CPanel *panel=(CPanel*) obj; color clr=(color)GETRGB(XRGB(rand()%255,rand()%255,rand()%255)); panel.ColorBorder(clr); ChartRedraw(); } } return(CDialog::OnDialogDragProcess()); }
现在，我们通过 "Border", "Back" 或者 "Client" 对象恢复了背景和边框的颜色。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 拖曳对话框结束 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CLivePanel::OnDialogDragEnd(void) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for(int i=0;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); //--- if(name==prefix+"Border") { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG); panel.ColorBorder(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_LIGHT); ChartRedraw(); } if(name==prefix+"Back") { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG); color border=(m_panel_flag) ? CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG : CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_DARK; panel.ColorBorder(border); ChartRedraw(); } if(name==prefix+"Client") { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; wndclient.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BG); wndclient.ColorBorder(CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BORDER); ChartRedraw(); } } return(CDialog::OnDialogDragEnd()); }
在面板上加上按钮，在拖曳时也变得透明
这个例子位于 "Live panel and Button.mq5" 的代码中。
为了能操作按钮，我们首先需要在我们的 EA 交易中包含按钮类，并且加入用于按钮位置和大小的宏定义:
#property description "当拖曳面板时面板会有透明化改变," #property description " 但是加上的按钮颜色并没有改变" #include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\Button.mqh> #define XRGB(r,g,b) (0xFF000000|(uchar(r)<<16)|(uchar(g)<<8)|uchar(b)) #define GETRGB(clr) ((clr)&0xFFFFFF) //+------------------------------------------------------------------+ //| 定义 | //+------------------------------------------------------------------+ //--- 缩进和距离 #define INDENT_LEFT (11) // 与左边的缩进 (包括允许的边框宽度) #define INDENT_TOP (11) // 与顶部的缩进 (包括允许的边框宽度) #define CONTROLS_GAP_X (5) // X 坐标上的距离 //--- 用于按钮 #define BUTTON_WIDTH (100) // X 坐标上的大小 #define BUTTON_HEIGHT (20) // Y 坐标上的大小 //+------------------------------------------------------------------+ //| Class CLivePanelAndButton | //| 使用: 控件应用程序的主对话框 | //+------------------------------------------------------------------+ class CLivePanelAndButton : public CAppDialog
另外，为了能够操作按钮，我们需要声明 CButton 类的对象:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Class CLivePanelAndButton | //| 使用: 控件应用程序的主对话框 | //+------------------------------------------------------------------+ class CLivePanelAndButton : public CAppDialog { private: CButton m_button1; // 按钮对象 public: CLivePanelAndButton(void);
以及按钮创建的过程:
virtual bool OnDialogDragEnd(void); protected: //--- 创建依赖的控件 bool CreateButton1(void); };
CreateButton1 代码 — 在创建按钮之后，不要忘记把按钮加到面板上:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 创建 "Button1" 按钮 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CLivePanelAndButton::CreateButton1(void) { //--- 坐标 int x1=INDENT_LEFT; // x1 = 11 像素 int y1=INDENT_TOP; // y1 = 11 像素 int x2=x1+BUTTON_WIDTH; // x2 = 11 + 100 = 111 像素 int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; // y2 = 11 + 20 = 32 像素 //--- 创建 if(!m_button1.Create(0,"Button1",0,x1,y1,x2,y2)) return(false); if(!m_button1.Text("Button1")) return(false); if(!Add(m_button1)) return(false); //--- 成功 return(true); }
这里是在以上面板上加入一个按钮的结果:
您可以看到，面板在拖曳的时候变成透明，而加上的按钮控件还是保持原样的，有两个选项: 在拖曳时只使面板背景透明，或者使面板和按钮都透明。让我们考虑第二个选项: 当拖曳面板时也使按钮看起来透明.
让我们使用 "Live panel and transparent Button.mq5 的代码".
当一个简单或者组合的控件加到面板上的时候，创建控件的对象就会被加到 m_client_area 对象 (请记住， m_client_area 对象是声明在 CDialog 类中的). 所以，当侦测到面板被拖曳的时候，我们需要在循环中迭代所有加到m_client_area中的对象。这可以在第一个处理函数 OnDialogDragStart (开始拖曳面板)中方便地完成:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 开始拖曳对话框 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CLivePaneTransparentButton::OnDialogDragStart(void) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for(int i=0;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); //--- if(name==prefix+"Border") { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground(clrNONE); ChartRedraw(); } if(name==prefix+"Back") { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground(clrNONE); ChartRedraw(); } if(name==prefix+"Client") { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; wndclient.ColorBackground(clrNONE); wndclient.ColorBorder(clrNONE); //--- int client_total=wndclient.ControlsTotal(); for(int j=0;j<client_total;j++) { CWnd*client_obj=wndclient.Control(j); string client_name=client_obj.Name(); if(client_name=="Button1") { CButton *button=(CButton*) client_obj; button.ColorBackground(clrNONE); ChartRedraw(); } } ChartRedraw(); } } return(CDialog::OnDialogDragStart()); }
当第一次侦测到拖曳的时候，面板和按钮都将变得透明，
不需要再修改第二个处理函数 OnDialogDragProcess (继续拖曳面板). 第三个处理函数 OnDialogDragEnd (拖曳面板结束)需要修改，因为我们需要恢复按钮原来的颜色:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 拖曳对话框结束 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CLivePaneTransparentButton::OnDialogDragEnd(void) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for(int i=0;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); //--- if(name==prefix+"Border") { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG); panel.ColorBorder(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_LIGHT); ChartRedraw(); } if(name==prefix+"Back") { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG); color border=(m_panel_flag) ? CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG : CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_DARK; panel.ColorBorder(border); ChartRedraw(); } if(name==prefix+"Client") { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; wndclient.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BG); wndclient.ColorBorder(CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BORDER); //--- int client_total=wndclient.ControlsTotal(); for(int j=0;j<client_total;j++) { CWnd*client_obj=wndclient.Control(j); string client_name=client_obj.Name(); if(client_name=="Button1") { CButton *button=(CButton*) client_obj; button.ColorBackground(CONTROLS_BUTTON_COLOR_BG); ChartRedraw(); } } ChartRedraw(); } } return(CDialog::OnDialogDragEnd()); }
现在，在面板的拖曳过程中修改面板对话框和按钮颜色已经在 "Live panel and transparent Button.mq5" 的代码中完全实现了:
向面板上加上两个按钮: 设置面板背景颜色和抬头标题的颜色
这个例子的代码在 "Live panel and button Clicks.mq5" 中, 并且是在之前代码 "Live panel and transparent Button.mq5" 的基础上创建的。然而，并非处理面板的拖曳事件，我们现在需要“抓住”按钮点击事件了。面板将有两个按钮：一个用于面板背景的改变，第二个 - 改变标题的颜色。
为了抓住面板中控件相关的事件，我们需要声明一个事件处理函数并且写出这个处理函数:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Class CLivePaneButtonClicks | //| 使用: 控件应用程序的主对话框 | //+------------------------------------------------------------------+ class CLivePaneButtonClicks : public CAppDialog { private: CButton m_button1; // 按钮对象 CButton m_button2; // 按钮对象 public: CLivePaneButtonClicks(void); ~CLivePaneButtonClicks(void); //--- 创建 virtual bool Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2); //--- 图表事件处理函数 virtual bool OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam); protected: //--- 创建依赖的控件 bool CreateButton1(void); bool CreateButton2(void); //--- 依赖控件事件的处理函数 void OnClickButton1(void); void OnClickButton2(void); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 事件的处理 | //+------------------------------------------------------------------+ EVENT_MAP_BEGIN(CLivePaneButtonClicks) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button1,OnClickButton1) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button2,OnClickButton2) EVENT_MAP_END(CAppDialog) //+------------------------------------------------------------------+ //| 构造函数 | //+------------------------------------------------------------------+
这个事件处理函数就是 OnEvent 方法, 它是使用来自Defines.mqh文件中 Events模块和 "Macro of event handling map" 模块写的 (参见文章如何创建任意复杂度的图形化面板以获得详细信息)。
处理函数是按以下方式实现的:
- CLivePaneButtonClicks 类的 OnEvent 事件处理函数:
- 如果点击了 m_button1 控件, 就调用 OnClickButton1 处理函数
- 如果点击了 m_button2 控件, 就调用 OnClickButton2 处理函数
- 然后返回父类 CAppDialog 类的 OnEvent 事件处理函数
OnClickButton1 和 OnClickButton2 处理函数
这两个处理函数都包含循环迭代面板中包含的所有对象 (它们列在实现 段落了) — 在我们的例子中，就是循环迭代 ExtDialog 面板对象中的所有对象。这样，会调用到 CWndContainer::ControlsTotal() 方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| 事件处理函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void CLivePaneButtonClicks::OnClickButton1(void) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for(int i=0;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); //--- if(name==prefix+"Client") { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; color clr=(color)GETRGB(XRGB(rand()%255,rand()%255,rand()%255)); wndclient.ColorBackground(clr); ChartRedraw(); return; } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| 事件处理函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void CLivePaneButtonClicks::OnClickButton2(void) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for(int i=0;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); //--- if(name==prefix+"Caption") { CEdit *edit=(CEdit*) obj; color clr=(color)GETRGB(XRGB(rand()%255,rand()%255,rand()%255)); edit.ColorBackground(clr); ChartRedraw(); return; } } }
在 OnClickButton1 处理函数中，我们搜索客户区域对象中名称前缀+"Client" 的对象(这将是 CWndClient 类的对象). 在 OnClickButton2 中，搜索对象名称为前缀+"Caption" (CEdit 类对象). 在这两种情况下，所找到对象的背景色是随机选择的。这里是结果:
继承于 CAppDialog
这种实现的设计与使用标准库的例子 (\MQL5\Experts\Examples\Controls\ and \MQL5\Indicators\Examples\Panels\SimplePanel\)所使用的是不同的. 区别如下: the CMyAppDialog 类派生于CAppDialog ，创建在 MyAppDialog.mqh 文件中。在这个类中，只有三个方法用于管理表单颜色和标题颜色。它没有方法来创建增加控件，OnEvent 处理函数和按钮点击处理函数。
CButton 类对象 (增加的控件 - 两个按钮) 是在主 MyAppWindow.mq5 文件中创建的，另外，按钮点击事件是在 MyAppWindow.mq5 文件中的 OnChartEvent 处理函数中监控的，颜色修改的方法也是在这里调用的。
让我们在我们的类中加上三个方法:
- CMyAppDialog::ColorBackground — 设置背景色,
- void CMyAppDialog::ColorCaption — 设置标题颜色,
- color CMyAppDialog::ColorCaption — 取得标题颜色.
访问对象属性的算法和之前代码中使用的类似: 我们循环迭代构成面板的所有对象并比较对象名称，我们还需要另外一个方法来取得背景颜色，但是，这不能通过简单的方案来实现。
//+------------------------------------------------------------------+ //| MyAppDialog.mqh | //| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property description "派生于 CAppDialog 的 CMyAppDialog 类" #property description "增加了用于设置背景颜色和标题颜色的方法" #include <Controls\Dialog.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Class CLivePanelTwoButtons | //| 使用: 控件应用程序的主对话框 | //+------------------------------------------------------------------+ class CMyAppDialog : public CAppDialog { public: void ColorBackground(const color clr); color ColorCaption(void); void ColorCaption(const color clr); //--- 构造函数和析构函数 public: CMyAppDialog(void){}; ~CMyAppDialog(void){}; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 设置背景颜色 | //+------------------------------------------------------------------+ void CMyAppDialog::ColorBackground(const color clr) { string prefix=Name(); int total=ControlsTotal(); for(int i=0;i<total;i++) { CWnd*obj=Control(i); string name=obj.Name(); //--- if(name==prefix+"Client") { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; wndclient.ColorBackground(clr); ChartRedraw(); return; } } //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| 设置标题颜色 | //+------------------------------------------------------------------+ void CMyAppDialog::ColorCaption(const color clr) { string prefix=Name(); int total=ControlsTotal(); for(int i=0;i<total;i++) { CWnd*obj=Control(i); string name=obj.Name(); //--- if(name==prefix+"Caption") { CEdit *edit=(CEdit*) obj; edit.ColorBackground(clr); ChartRedraw(); return; } } //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| 取得标题颜色 | //+------------------------------------------------------------------+ color CMyAppDialog::ColorCaption(void) { string prefix=Name(); int total=ControlsTotal(); color clr=clrNONE; for(int i=0;i<total;i++) { CWnd*obj=Control(i); string name=obj.Name(); //--- if(name==prefix+"Caption") { CEdit *edit=(CEdit*) obj; clr=edit.ColorBackground(clr); return clr; } } //--- 返回颜色 return clr; } //+------------------------------------------------------------------+
"MyAppWindow.mq5" 是主文件，用于生成颜色的 XRGB 和 GETRGB 宏定义就是在这个文件中声明的。在 OnInit 中 创建面板，加上按钮并运行面板.
//+------------------------------------------------------------------+ //| MyAppWindow.mq5 | //| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property description "基于 CMyAppDialog 类的 MyAppWindow 应用程序" #property description "增加了按钮，用于设置背景和抬头颜色" #include "MyAppDialog.mqh" #include <Controls\Button.mqh> //--- 用于操作颜色的宏定义 #define XRGB(r,g,b) (0xFF000000|(uchar(r)<<16)|(uchar(g)<<8)|uchar(b)) #define GETRGB(clr) ((clr)&0xFFFFFF) //+------------------------------------------------------------------+ //| 定义 | //+------------------------------------------------------------------+ //--- 缩进和距离 #define INDENT_LEFT (11) // 与左边的缩进 (包括允许的边框宽度) #define INDENT_TOP (11) // 与顶部的缩进 (包括允许的边框宽度) #define CONTROLS_GAP_X (5) // X 坐标上的距离 //--- 用于按钮 #define BUTTON_WIDTH (100) // X 坐标上的大小 #define BUTTON_HEIGHT (20) // Y 坐标上的大小 //--- CMyAppDialog AppWindow; CButton m_button1; // 按钮对象 CButton m_button2; // 按钮对象 //+------------------------------------------------------------------+ //| EA交易初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- 创建应用程序对话框 if(!AppWindow.Create(0,"CMyAppDialog: change Back and Caption colors",0,40,40,380,344)) return(INIT_FAILED); //--- 创建依赖的控件 if(!CreateBackButton()) return(false); if(!CreateCaptionButton()) return(false); //--- 运行应用程序 AppWindow.Run(); //--- 成功 return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| EA 交易终止函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- Comment(""); //--- 销毁对话框 AppWindow.Destroy(reason); } //+------------------------------------------------------------------+ //| EA 交易图表事件函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, // 事件 ID const long& lparam, // 长整数类型的事件参数 const double& dparam, // 双精度小数类型的事件参数 const string& sparam) // 字符串类型的事件参数 { //--- 我们首先处理按钮事件 if((StringFind(sparam,"Back")!=-1) && id==(CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)) { Print(__FUNCSIG__," sparam=",sparam); AppWindow.ColorBackground(GetRandomColor()); } if((StringFind(sparam,"Caption")!=-1) && id==(CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)) { Print(__FUNCSIG__," sparam=",sparam); AppWindow.ColorCaption(GetRandomColor()); } //--- 然后，所有其他事件都由 CMyAppDialog 类的方法来处理 AppWindow.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 创建 "Button1" 按钮 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CreateBackButton(void) { //--- 坐标 int x1=INDENT_LEFT; // x1 = 11 像素 int y1=INDENT_TOP; // y1 = 11 像素 int x2=x1+BUTTON_WIDTH; // x2 = 11 + 100 = 111 像素 int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; // y2 = 11 + 20 = 32 像素 //--- 创建 if(!m_button1.Create(0,"Back",0,x1,y1,x2,y2)) return(false); if(!m_button1.Text("Back")) return(false); if(!AppWindow.Add(m_button1)) return(false); //--- 成功 return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 创建 "Button2" | //+------------------------------------------------------------------+ bool CreateCaptionButton(void) { //--- 坐标 int x1=INDENT_LEFT+2*(BUTTON_WIDTH+CONTROLS_GAP_X); // x1 = 11 + 2 * (100 + 5) = 221 像素 int y1=INDENT_TOP; // y1 = 11 像素 int x2=x1+BUTTON_WIDTH; // x2 = 221 + 100 = 321 像素 int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; // y2 = 11 + 20 = 31 像素 //--- 创建 if(!m_button2.Create(0,"Caption",0,x1,y1,x2,y2)) return(false); if(!m_button2.Text("Caption")) return(false); if(!AppWindow.Add(m_button2)) return(false); //--- 成功 return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 随机取得颜色 | //+------------------------------------------------------------------+ color GetRandomColor() { color clr=(color)GETRGB(XRGB(rand()%255,rand()%255,rand()%255)); return clr; } //+------------------------------------------------------------------+
OnChartEvent 事件处理函数也位于主文件中，它会无条件地把所有事件发送给面板, 但是当侦测到点击按钮的事件 (CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) 时, 它调用面板类的方法 (AppWindow.ColorBackground 或者 AppWindow.ColorCaption)。
这就是两个文件是如何工作的: 主 mq5 文件和 mqh 包含文件, 面板类就位于其中。
继承于CWndClient
让我们探讨让这个类继承于CWndClient : 我们将会创建一个 CWndClient 类的对象，这个对象将包含下面的功能:
- 创建 CMyWndClient 对象, 也就是面板的客户区域;
- 在客户区域中创建对象用于加上两个按钮;
- 处理所增加按钮的点击事件 (改变客户区域背景颜色和面板抬头的颜色);
- 另外, 会启用客户区域的水平滚动功能 (请记住，CWndClient 类是与 "Client area(客户区域)" 控件结合的，是用于创建可滚动客户区域的基类);
- 相应地，会有处理函数来处理点击水平滚动条 (在客户区域中移动所增加的按钮).
让我们仔细看看 MyWndClient.mq5 和 MyWndClient.mqh 文件。
它与标准库示例 (\MQL5\Experts\Examples\Controls\ and \MQL5\Indicators\Examples\Panels\SimplePanel\) 的区别是，包含文件中有一个派生于CWndClient 10 — 客户区域的一个类。完整的面板对话框创建过程看起来如下.
- 创建一个面板 ( CAppDialog 类的 AppWindow 对象调用 Create 方法).
- 创建我们的客户区域 ( MyWndClient.mqh 包含文件中 CMyWndClient 类的 ClientArea 对象调用 Create 方法).
- 把创建好的客户区域加到面板上 (事实上就是把客户区域应用到面板上).
CAppDialog AppWindow; CMyWndClient ClientArea; //+------------------------------------------------------------------+ //| EA交易初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- 创建应用程序对话框 bool result_create=false; if(!InpTwoButtonsVisible) { //--- 在创建了面板之后，一个按钮将是可见的 result_create=AppWindow.Create(0,"CAppDialog with CMyWndClient",0,40,40,360,344); } else { //--- 在创建面板之后，两个按钮将是可见的 result_create=AppWindow.Create(0,"CAppDialog with CMyWndClient",0,40,40,420,344); } if(!result_create) return(INIT_FAILED); //--- 创建面板 PrintFormat("Application Rect: Height=%d Width=%d",AppWindow.Rect().Height(),AppWindow.Rect().Width()); CRect inner_rect=ClientArea.GetClientRect(GetPointer(AppWindow)); PrintFormat("Client Area: Height=%d Width=%d",inner_rect.Height(),inner_rect.Width()); ClientArea.Create(0,"MyWndClient",0,0,0,inner_rect.Width(),inner_rect.Height()); AppWindow.Add(ClientArea); //--- 设置所有者 ClientArea.SetOwner(GetPointer(AppWindow)); //--- 隐藏不可见的对象 ClientArea.HideInvisble(HideInvisble); //--- 运行应用程序 AppWindow.Run(); //--- 成功 return(INIT_SUCCEEDED); }
可执行文件有两个输入参数:
- panel width — 创建正常宽度的面板还是宽面板;
- hide the invisible — 显示还是隐藏控件.
当创建面板时，只会考虑到panel width（面板宽度）参数，这里是使用 normal width（正常宽度） 的面板是如何创建的:
//+------------------------------------------------------------------+ //| EA交易初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- 创建应用程序对话框 bool result_create=false; if(!InpTwoButtonsVisible) { //--- 在创建了面板之后，一个按钮将是可见的 result_create=AppWindow.Create(0,"CAppDialog with CMyWndClient",0,40,40,360,344); } else { //--- 在创建面板之后，两个按钮将是可见的 result_create=AppWindow.Create(0,"CAppDialog with CMyWndClient",0,40,40,420,344); } if(!result_create) return(INIT_FAILED); //--- 创建面板
如何创建一个wide panel（更宽的面板）:
//+------------------------------------------------------------------+ //| EA交易初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- 创建应用程序对话框 bool result_create=false; if(!InpTwoButtonsVisible) { //--- 在创建了面板之后，一个按钮将是可见的 result_create=AppWindow.Create(0,"CAppDialog with CMyWndClient",0,40,40,360,344); } else { //--- 在创建面板之后，两个按钮将是可见的 result_create=AppWindow.Create(0,"CAppDialog with CMyWndClient",0,40,40,420,344); } if(!result_create) return(INIT_FAILED); //--- 创建面板
面板创建代码只在宽度上有所区别 (360 和 420). 宽度在创建两个按钮的时候没有考虑在内。比较最后两幅图，现在把它们相互应用。
您可以看到，"Caption" 按钮没有在正常宽度面板的边界之内，也就是说没有容纳在客户区域中。当加上的控件超出了边界，就从用户角度强制隐藏 (但不是删除或者销毁)。确定一个控件是否应当隐藏的过程，从控件被加到客户区域的时候开始，也就是说，在调用 CWndContainer::Add 的时候，在我们的例子中，'Add' 方法是在 AddButton2 中调用的:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 创建 "Button2" | //+------------------------------------------------------------------+ bool CMyWndClient::AddButton2(void) { ... if(!Add(m_button2)) { Print("Add(m_button2) --> false"); return(false); } //--- 成功 return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 把控件加到组中(通过引用) | //+------------------------------------------------------------------+ bool CWndContainer::Add(CWnd &control) { //--- 通过指针添加 return(Add((CWnd*)GetPointer(control))); }
然后，最重要的部分是要按顺序调用 - 也就是说，需要在确定后隐藏控件。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 把控件加到组中 (通过指针) | //+------------------------------------------------------------------+ bool CWndContainer::Add(CWnd *control) { //--- 检查指针 if(control==NULL) return(false); //--- 修正所增加控件的坐标 control.Shift(Left(),Top()); //--- "投射" 组标志 "visibility" 到增加的元件中 if(IS_VISIBLE && control.IsVisible()) { //--- 只有在组是可见并且元件完全位于组的范围之内的时候，元件才将是可见的 control.Visible(Contains(control)); } else control.Hide(); //--- "投射" 组标记 "enabled" 到增加的元件中 if(IS_ENABLED) control.Enable(); else control.Disable(); //--- 加上 return(m_controls.Add(control)); }
对象的可见性只是在控件被加到客户区域的时候才设置，这在面板最小化再最大化之后可以重现来说是不便的，
例如: 两个输入参数都设为 "false"，然后最小化再最大化面板. 结果，Caption 按钮是在面板创建之后创建的，但是它是隐藏的(按钮没有被容纳在客户区域中，所以被隐藏)。但是在最小化和最大化面板之后，已经加上的控件的可见性不再检查了，所以 Caption 按钮就变得可见了:
该文件包含了派生于客户区域类 CWndClient 类的类，所需的功能都包含在这个文件中:
- 创建我们的客户区域,
- 创建和加上控件,
- 处理面板最大化事件
- 处理点击水平滚动条事件
- 处理按钮点击事件 — 改变客户区域的背景色和面板标题的颜色。
因为面板类是派生于CWndClient, 而 CWndClient 是 "Client area（客户区域）" 组合控件，是创建有滚动条的客户区域的基类, 我们需要在我们的客户区域中启用水平滚动条:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 创建面板 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CMyWndClient::Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2) { //--- if(!CWndClient::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2)) return(false); //--- 启用水平滚动条 if(!HScrolled(true)) return(false); m_scroll_h.MaxPos(5); m_scroll_h.CurrPos(5); Print("CurrPos: ",m_scroll_h.CurrPos()); if(!AddButton1())
让我们设置滚动条使之可以移动: 最大位置数值, 并把滚动位置设在最右边的位置。
水平滚动也用于侦测面板最大化时间，为此我们需要为m_scroll_h对象“抓住”ON_SHOW 事件，调用 OnShowScrollH 处理函数。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 事件的处理 | //+------------------------------------------------------------------+ EVENT_MAP_BEGIN(CMyWndClient) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button1,OnClickButton1) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button2,OnClickButton2) ON_EVENT(ON_SHOW,m_scroll_h,OnShowScrollH) EVENT_MAP_END(CWndClient)
EVENT_MAP_BEGIN 实际上是 OnEvent 方法, 是使用Defines.mqh文件中 Events 模块的宏定义和事件处理映射宏定义 模块写的 (如需详细内容请参照文章 如何创建任何复杂度的图形界面)。
在 OnShowScrollH 处理函数中，我们需要检查内部 m_hide_invisble 标记的值 (这个标记值等于MyWndClient.mq5文件中输入变量 "hide the invisible"， 通过 CMyWndClient::HideInvisble 方法调用). 如果控件不需要被隐藏，就退出过程:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 出现滚动，显示/隐藏按钮 | //+------------------------------------------------------------------+ void CMyWndClient::OnShowScrollH(void) { if(!m_hide_invisble) return; int total=CWndClient::ControlsTotal(); for(int i=0;i<total;i++) { CWnd*obj=Control(i); string name=obj.Name(); //--- if(StringFind(name,"Button")!=-1) { CButton *button=(CButton*)obj; button.Visible(Contains(GetPointer(button))); ChartRedraw(); } } }
如果不可见的元件需要被隐藏，就循环迭代客户区域中所有的对象，找到名称含有 "Button" 的元件并强制检查/设置可见性。
让我们设置点击水平滚动时在客户区域中移动两个按钮的功能，为了这个目标我们要重载 OnScrollLineRight 和 OnScrollLineLeft 函数, 它们是点击了水平滚动按钮的处理函数。如果右侧水平滚动按钮被电解，就把按钮(使用 ShiftButton 方法) 移动 m_scroll_size 的长度。如果点击了左边的按钮，就把按钮移动 "-m_scroll_size", 也就是负的偏移:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 事件处理函数 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CMyWndClient::OnScrollLineRight(void) { Print(__FUNCTION__); ShiftButton(GetPointer(m_button1),m_scroll_size); ShiftButton(GetPointer(m_button2),m_scroll_size); return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 事件处理函数 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CMyWndClient::OnScrollLineLeft(void) { Print(__FUNCTION__); ShiftButton(GetPointer(m_button1),-m_scroll_size); ShiftButton(GetPointer(m_button2),-m_scroll_size); return(true); }在 CMyWndClient::ShiftButton 方法中，我们取得按钮对象的坐标，再设置坐标的偏移，再偏移按钮并强制检查/设置按钮可见性:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 按钮向左边或右边偏移 (根据 shift) | //+------------------------------------------------------------------+ bool CMyWndClient::ShiftButton(CButton *button,const int shift) { Print(__FUNCTION__); //--- 偏移按钮 CRect rect=button.Rect(); rect.Move(rect.left+shift,rect.top); button.Move(rect.left,rect.top); button.Visible(Contains(GetPointer(button))); return(true); }
这里是它看起来的样子 (不要忘记把 "hide the invisible" 参数设为 true):
新项目. 它们是怎样帮助研究面板的?
为了写些东西，您必须需要学习代码，当开始创建面板时，学习这些类可能需要很多时间和精力。这主要是因为没有可视化的类的结构展现，可能很难知道那些标准库的类是用于创建面板的。
幸运的是，不久之前在 MetaEditor 中展示了新的项目。
项目是一个独立文件，扩展名是 MQPROJ，它保存程序的设置，编译参数和在项目中使用的所有文件的信息。导航器提供了一个独立页面用于操作项目，所有的文件，就像包含文件，资源文件，头文件和其他文件都可以在这个页面归类。
注意创建出来的页面的描述: "所有的文件，例如包含文件，资源文件，头文件和其他文件都可以在这个页面上归类."!这正是我们所需要的！
让我们尝试使用最新的文件 "Live panel and button Clicks.mq5" 创建一个新项目，右键点击 "Live panel and button Clicks.mq5" 面板并选择 "New Project from Source":
这样，就会创建一个新的项目，而项目页面会在导航器中打开。页面上含有所有使用的文件:
以及 Wnd.mqh (包含 CWnd 类), Dialog.mqh (包含 CDialog 和 CAppDialog 类)以及 Button.mhq (包含 CButton). 从这个页面中，您可以方便地切换到需要的类，这比从 MetaEditor 页面导航要方便的多。例如，我有各种文件的选择，很难进入到所需文件，例如 Dialog.mqh, 使用页面搜索:）
结论
这篇文章展示了一种不大常规的方法来访问面板控件的 "Background Color", "Frame Color" 和 "Header Color" 属性，我以前没有看过这样的方法。重点是理解，所有面板对象都是派生于父 CWnd 类, 就是这个对象，即创建面板的类，是包含所有控件的容器。所以您可以循环迭代所有控件并取得/设置想要的属性。
|文件名
|注释
|Live panel.mq5
|一个没有加上控件的面板. 当被拖曳时变成透明
|Live panel and Button.mq5
|一个加上按钮的面板. 在拖曳时，面板变得透明而按钮保持原有颜色
|Live panel and transparent Button.mq5
|一个加上按钮的面板. 在拖曳时，面板和按钮都变得透明
|Live panel and button Clicks.mq5
|一个含有两个按钮的面板. 处理了按钮的点击: 为面板和抬头部分生成背景色
|MyAppWindow.mq5 and MyAppDialog.mqh
|一个通过继承 CAppDialog 创建面板的实例
|MyWndClient.mq5 and MyWndClient.mqh
|通过继承客户区域类 CWndClient 来创建面板的实例
你好，弗拉基米尔。您在窗口中添加了一个额外的 ClientArea。然后您使用 CMyWndClient::ShiftButton 方法来滚动按钮。这不是很方便，因为窗口中可能有很多按钮。此外，除了按钮之外，还可能有很多 UI 元素。因此，为每个元素编写方法并在滚动处理程序中不忘记调用它们是一项挑战。滚动ClientArea 不是更简单吗？这样，其中包含的所有用户界面元素都会自动滚动。只需在处理程序中 指定ClientArea 滚动即可。
你好，弗拉基米尔。您在窗口中添加了一个额外的 ClientArea。然后您使用 CMyWndClient::ShiftButton 方法来滚动按钮。这不是很方便，因为窗口中可能有很多按钮。此外，除了按钮之外，还可能有很多 UI 元素。因此，为每个元素编写方法并在滚动处理程序中不忘记调用它们是一项挑战。滚动ClientArea 不是更简单吗？这样，其中包含的所有用户界面元素都会自动滚动。只需在处理程序中 指定ClientArea 滚动即可。
请写一个这样的例子。我想大家都会对这样的实现感兴趣。
请写一个这样的例子。我想每个人都会对这样的实现感兴趣。
经过一番思考，我想明白了。无法实现这种滚动是因为无法部分隐藏任何图表对象（在本例中是ClientArea 和 按钮）。其他用户界面的实现方式有所不同。它们显示的是滚动区域 内的一个矩形区域，而其他一切都被隐藏起来。因此造成了混淆。