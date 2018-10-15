Elder-Ray (多头力度和空头力度)
概述
Alexander Elder 在他的著作“为生活而交易”中描述了 Elder-Ray 交易系统。 它基于 多头力度 和 空头力度 振荡器，以及 移动平均 趋势跟踪指标（EMA - 指数平均）。
该系统既简单又复杂:
- 如果我们从字面上理解它就很简单：如果趋势向上（EMA）并且 空头力度 低于零，，但正在增加，则应买入;
- 说它复杂，如果我们仔细阅读并查看 EMA 和空头力度的图表：结果表明，它并不像看起来那么简单，因为这些条件很稀少。
在本文中，我们将从简单到复杂遍历所有阶段，并检查两种类型的交易系统：
- 同一图表上的所有指标（当然，在一个时间时间帧内）;
- 与“三重选择”系统相结合。
本文中的 EA 仅适用于净持结算帐户。
关键要点
为了掌握交易系统背后的理念，有必要了解每个 Elder-Ray 元素：价格，EMA，每根柱线上的多头/空头力度指标的高点和低点，以及多头和空头的强度。
- 价格 — 关于资产价值的现行协约。 预期价格上涨的同时买入，在预期价格下跌的情况下卖出。 一笔成交仅在出现急切的买家和卖家时才能进行。
- EMA — 指数均线。 它反映出某一区间内资产价值的平均值。 例如，D1 上的 EMA(13) 是过去 13 天的资产平均价值。 为什么使用指数均线比简单移动平均线更好？ A. Elder 在其书中第 4.2 节（“移动平均线”）中回答了这个问题。 简言之，与简单平均值相比，EMA 对趋势变化更敏感。
- 多头力度最大 显示给定柱线图上的最大多头力度。 当价格上涨时，多头赚取利润，因此直到价格达到最高价位前一直做多。 多头力度最大值是多头希望价格走向更高，但没有后续资金做多的时刻。
- 空头力度最小 显示给定柱线上的最大空头强度。 当价格下跌时，空头获利，因此，在价格达到最低价格之前做空。 空头力度最小是空头希望价格进一步下调，但已无力做到这一点的时刻。
- 多头力度 展示多头将价格提升到高于资产平均价值的能力。 通常，多头强度高于零。 如果它低于零，那么这意味着多头陷入恐慌，并即将失去动力。
- 空头力度 反映出空头将价格拉低到资产平均价值以下的能力。 通常，空头强度低于零。 如果它高于零，则意味着多头太强，且空头即将失去动力。
选项 1：单一图表上的所有指标
我们将在 D1 时间帧内探索期货和股票。 所有三个指标（多头力度，空头力度和 EMA）都放在一张图表上。 所有指标的均化周期为 13。
买入规则
- 趋势上升（根据 EMA）;
- 空头力度 低于零但走高;
- BuyStop 挂单位于最近两天的最大值之上，而保护性止损位于最后的最小值以下。
CAT, Daily 买入信号
卖出规则
- 趋势走低（根据 EMA）;
- 空头力度高于零但走低;
- SellStop 挂单位于最近两天的最小值之下，而保护性止损位于最后的最大值以上。
CAT, Daily 卖出信号
交易规则
观察图例 1 和图例 2，我们可以看到在“单一图表上的所有指标”选项中，买入和卖出规则是在稳定趋势回滚时触发的。 这样的利好时刻极少，特别是由于分析的时间帧为 D1。 所以，在选项“单一图表上的所有指标”中，我们需要分析大量金融产品以便在交易账户上提升交易频率。
D1 图表也有相当大的优势：分析 EMA 斜率，以及多头力度和空头力度指标每天只能执行一次 — 当新柱线出现时。 这正是 EA 的工作方式：针对每个指定的品种在 D1 上等待新柱线，然后查找可能的入场信号。
由于期货和股票仅在净持结算模式下交易，因此此时不能反向开仓（对冲），但我们可以增加同向持仓量。 EA 可以仅针对当前品种进行交易，或是针对存储在文本文件中的若干品种进行交易。 尽管当前品种的一切都很清晰，但选择多品种可能会出现以下问题:
- 我们需要指定一个市场内的大约一百个品种（例如，仅限证券）;
- 我们需要指定来自不同市场的多个品种（例如，期货和证券）。
如何从一个市场中选择所有品种？ 假设，"CAT" 品种位于 "Stock Markets\USA\NYSE/NASDAQ(SnP100)\CAT"
假设此品种适合我们，我们希望从“\NYSE/NASDAQ(SnP100)\”分支中选择所有其它金融产品。 在这种情况下，我们可以执行以下操作:
- 打开该品种图表;
- 启动脚本（我们将其命名为 Symbols on the specified path.mq5）它将接收品种路径（在上例中，对于“CAT”品种，它是“Stock Markets\USA\NYSE/NASDAQ(SnP100)“），并将所获路径中的所有品种保存到文本文件中。 文本文件将保存到公用数据文件夹;
- 它只是在 EA 设置中设定文本文件名。
下面描述的是 Symbols on the specified path.mq5 脚本实现。
组装 EA。 选项1：单一图表上的所有指标
Symbols on the specified path.mq5 — 获取含品种的文本文件的脚本。
注意: 仅当 "Everything is fine. There are no errors" 文字出现在智能系统栏时才保证脚本工作正常，并且所获含品种的文件可用于 EA 操作！
为了精简文件操作的代码，运用了 CFileTxt 类, 文本文件的操作通过 m_file_txt 执行 — CFileTxt 类对象。 脚本的操作分七步 执行:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Symbols on the specified path.mq5 | //| 版权所有 © 2018, Vladimir Karputov | //| http://wmua.ru/slesar/ | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "版权所有 © 2018, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #property version "1.002" #property script_show_inputs //--- #include <Files\FileTxt.mqh> CFileTxt m_file_txt; // 文本文件对象 //--- 输入参数 input string InpFileName="Enter a unique name.txt"; // 文件名 //+------------------------------------------------------------------+ //| 脚本程序开始函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- 第一步 string current_path=""; if(!SymbolInfoString(Symbol(),SYMBOL_PATH,current_path)) { Print("ERROR: SYMBOL_PATH"); return; } //--- 第二步 string sep_="\\"; // 分隔符 ushort u_sep_; // 分隔符的代码 string result_[]; // 保存字符串的数组 //--- 获取分隔符代码 u_sep_=StringGetCharacter(sep_,0); //--- 将字符串拆分为子字符串 int k_=StringSplit(current_path,u_sep_,result_); //--- 第三步 //--- 现在输出所有获得的字符串 if(k_>0) { current_path=""; for(int i=0;i<k_-1;i++) current_path=current_path+result_[i]+sep_; } //--- 第四步 string symbols_array[]; int symbols_total=SymbolsTotal(false); for(int i=0;i<symbols_total;i++) { string symbol_name=SymbolName(i,false); string symbol_path=""; if(!SymbolInfoString(symbol_name,SYMBOL_PATH,symbol_path)) continue; if(StringFind(symbol_path,current_path,0)==-1) continue; int size=ArraySize(symbols_array); ArrayResize(symbols_array,size+1,10); symbols_array[size]=symbol_name]; } //--- 第五步 int size=ArraySize(symbols_array); if(size==0) { PrintFormat("ERROR: On path \"%s\" %d symbols",current_path,size); return; } PrintFormat("On path \"%s\" %d symbols",current_path,size); //--- 第六步 if(m_file_txt.Open(InpFileName,FILE_WRITE|FILE_COMMON)==INVALID_HANDLE) { PrintFormat("ERROR: \"%s\" file in the Data Folder Common folder is not created",InpFileName); return; } //--- 第七步 for(int i=0;i<size;i++) m_file_txt.WriteString(symbols_array[i]+"\r\n"); m_file_txt.Close(); Print("Everything is fine. There are no errors"); //--- } //+------------------------------------------------------------------+
脚本操作算法:
- 第一步: SYMBOL_PATH (品种树中的路径) 定义当前品种;
- 第二步: 以“\”分隔符将所获路径拆分为子串;
- 第三步: 舍弃最后一个子字符串并重新组合当前路径，因为最后字串包含品种名称;
- 第四步: 循环遍历所有可用品种; 如果品种树中的路径与当前品种相匹配，选择品名并将其添加至检测到品种数组中;
- 第五步: 检查检测到品种数组的大小;
- 第六步: 创建文件;
- 第七步: 将我们检测到的品种数组写入文件并关闭。
Elder-Ray 1 — 根据选项 1 进行交易的 EA (或若干个 EA)，版本号为 1.xxx : 单一图表上的所有指标。
如何设置开仓量 — 最小手数可能不同
我们来进行一个简单的实验：检查期货和证券的最小手数：遍历与当前品种位于同一路径的所有品种（类似于 Symbols on the specified path.mq5 脚本）， 但不必将品种保存到文件内部，而是显示最小手数的统计数据。
Gets minimal volume.mq5 — 用于显示品种组最小手数统计信息的脚本。 脚本以二维数组形式传递品种组和累积统计数据（minimal volume to close a deal 和 counter）:
//--- 第四步 /* symbols_array[][2]: [*][minimal volume to close a deal] [*][counter] */
完整的脚本代码:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Gets minimal volume.mq5 | //| 版权所有 © 2018, Vladimir Karputov | //| http://wmua.ru/slesar/ | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "版权所有 © 2018, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #property version "1.000" //+------------------------------------------------------------------+ //| 脚本程序开始函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- 第一步 string current_path=""; if(!SymbolInfoString(Symbol(),SYMBOL_PATH,current_path)) { Print("ERROR: SYMBOL_PATH"); return; } //--- 第二步 string sep_="\\"; // 分隔符 ushort u_sep_; // 分隔符的代码 string result_[]; // 保存字符串的数组 //--- 获取分隔符代码 u_sep_=StringGetCharacter(sep_,0); //--- 将字符串拆分为子字符串 int k_=StringSplit(current_path,u_sep_,result_); //--- 第三步 //--- 现在输出所有获得的字符串 if(k_>0) { current_path=""; for(int i=0;i<k_-1;i++) current_path=current_path+result_[i]+sep_; } //--- 第四步 /* symbols_array[][2]: [*][minimal volume to close a deal] [*][counter] */ double symbols_array[][2]; int symbols_total=SymbolsTotal(false); for(int i=0;i<symbols_total;i++) { string symbol_name=SymbolName(i,false); string symbol_path=""; if(!SymbolInfoString(symbol_name,SYMBOL_PATH,symbol_path)) continue; if(StringFind(symbol_path,current_path,0)==-1) continue; double min_volume=0.0; if(!SymbolInfoDouble(symbol_name,SYMBOL_VOLUME_MIN,min_volume)) continue; int size=ArrayRange(symbols_array,0); bool found=false; for(int j=0;j<size;j++) { if(symbols_array[j][0]==min_volume) { symbols_array[j][1]=symbols_array[j][1]+1; found=true; continue; } } if(!found) { ArrayResize(symbols_array,size+1,10); symbols_array[size][0]=min_volume; symbols_array[size][1]=1.0; } } //--- 第五步 int size=ArrayRange(symbols_array,0); if(size==0) { PrintFormat("ERROR: On path \"%s\" %d symbols",current_path,size); return; } //--- 第六步 for(int i=0;i<size;i++) PrintFormat("Minimal volume %.2f occurs %.1f times",symbols_array[i][0],symbols_array[i][1]); Print("Everything is fine. There are no errors"); //--- } //+------------------------------------------------------------------+
脚本操作算法:
- 第一步: SYMBOL_PATH (品种树中的路径) 定义当前品种;
- 第二步: 以“\”分隔符将所获路径拆分为子串;
- 第三步: 舍弃最后一个子字符串并重新组合当前路径，因为最后字串包含品种名称;
- 第四步: 循环遍历所有可用品种; 如果品种树中的路径与当前品种相匹配，选择品名的最小交易量并在品种数组中执行搜索。 如果此类值已存在，则计数器增加。 如果无此类值，则添加到数组，并将计数器设置为“1.0”;
- 第五步: 检查检测到品种数组的大小;
- 第六步: 显示统计。
证券的启动结果:
Gets minimal volume (CAT,D1) Minimal volume 1.00 occurs 100.0 times
以及期货:
Gets minimal volume (RTSRIU8,D1) Minimal volume 1.00 occurs 77.0 times
- 在这两个市场上，手数大小是一样的 — 1.0。
因此，我们不要将系统过度复杂化，并设置最小手数为“1.0”。
可视化应用指标
当您在测试器中启动可视化测试时，您可以看到 EA 所应用的指标。 但若是在终端图表上启动 EA 时，不会显示指标。 在该交易系统中，我希望在图表上看到这些指标，以便对 EA 的工作进行可视化控制。 它看起来应该是这样的:
如您所见，此处我使用了所有指标的自定义颜色和线宽设置（当然，这是手工完成的）。 若要在终端图表上自动应用指标可视化，我们需要稍微重写移动平均线，多头力度和空头力度指标。 我已经在 自定义移动平均值输入颜色 代码中实现了类似的功能 — 指标颜色已包含在输入中：当从 EA 创建指标时，此输入参数可用。 现在，我们只需要开发三个类似的指标。
您可以从代码库中下载这些指标（自定义移动平均值输入，自定义多头力度输入 和 自定义空头力度输入）。 将下载的指标放在根目录中 [数据文件夹]\MQL5\Indicators\。
Elder-Ray 1.001.mq5 — 应用指标可视化 您可以设置颜色和宽度。 它既可以在策略测试器中使用，也可在图表上启动 EA 时使用:
这是如何实现的？
主要条件是 [数据文件夹]\MQL5\Indicators\ 中存在 自定义移动平均值输入，自定义多头力度输入 和 自定义空头力度输入 指标
指标的外观得以管理，周期可在输入中设定，而对于指标操作， 声明存储指标句柄的三个变量 (handle_iCustom_MA, handle_iCustom_Bulls and handle_iCustom_Bears)。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Elder-Ray 1.mq5 | //| 版权所有 © 2018, Vladimir Karputov | //| http://wmua.ru/slesar/ | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "版权所有 © 2018, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #property version "1.000" //--- //--- enum ENUM_INPUT_SYMBOLS { INPUT_SYMBOLS_CURRENT=0, // 当前品种 INPUT_SYMBOLS_FILE=1, // 文本文件 }; //--- 输入参数 input ENUM_INPUT_SYMBOLS InpInputSymbol = INPUT_SYMBOLS_FILE; // 操作品种 ... input uint InpNumberMinLots = 1; // 最小手数 //--- 自定义移动平均线输入 input int Inp_MA_ma_period = 13; // MA: 均化周期 input int Inp_MA_ma_shift = 0; // MA: 水平位移 input ENUM_MA_METHOD Inp_MA_ma_method = MODE_EMA; // MA: 平滑类型 input ENUM_APPLIED_PRICE Inp_MA_applied_price = PRICE_CLOSE; // MA: 价格类型 input color Inp_MA_Color = clrChartreuse; // MA: 颜色 input int Inp_MA_Width = 2; // MA: 宽度 //--- 自定义多头力度输入 input int Inp_Bulls_ma_period = 13; // 多头力度: 均化周期 input color Inp_Bulls_Color = clrBlue; // 多头力度: 颜色 input int Inp_Bulls_Width = 2; // 多头力度: 宽度 //--- 自定义空头力度输入 input int Inp_Bears_ma_period = 13; // 空头力度: 均化周期 input color Inp_Bears_Color = clrRed; // 空头力度: 颜色 input int Inp_Bears_Width = 2; // 空头力度: 宽度 int handle_iCustom_MA; // 用于存储 iCustom 指标句柄的变量 int handle_iCustom_Bulls; // 用于存储 iCustom 指标句柄的变量 int handle_iCustom_Bears; // 用于存储 iCustom 指标句柄的变量 //+------------------------------------------------------------------+ //| 智能系统初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit()
在 OnInit() 中，我们创建自定义指标的句柄（iCustom 已应用），并将创建的指标添加到图表中（ChartIndicatorAdd 已应用）。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 智能系统初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- 创建指标 iCustom 的句柄 handle_iCustom_MA=iCustom(Symbol(),Period(),"Custom Moving Average Inputs", Inp_MA_ma_period, Inp_MA_ma_shift, Inp_MA_ma_method, Inp_MA_Color, Inp_MA_Width, Inp_MA_applied_price); //--- 如果未创建句柄 if(handle_iCustom_MA==INVALID_HANDLE) { //--- 告之失败并输出错误代码 PrintFormat("Failed to create handle of the iCustom indicator (\"Custom Moving Average Inputs\") for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- 指标提前停止 return(INIT_FAILED); } //--- 创建指标 iCustom 的句柄 handle_iCustom_Bulls=iCustom(Symbol(),Period(),"Custom Bulls Power Inputs", Inp_Bulls_ma_period, Inp_Bulls_Color, Inp_Bulls_Width); //--- 如果未创建句柄 if(handle_iCustom_Bulls==INVALID_HANDLE) { //--- 告之失败并输出错误代码 PrintFormat("Failed to create handle of the iCustom indicator (\"Custom Bulls Power Inputs\") for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- 指标提前停止 return(INIT_FAILED); } //--- 创建指标 iCustom 的句柄 handle_iCustom_Bears=iCustom(Symbol(),Period(),"Custom Bears Power Inputs", Inp_Bears_ma_period, Inp_Bears_Color, Inp_Bears_Width); //--- 如果未创建句柄 if(handle_iCustom_Bears==INVALID_HANDLE) { //--- 告之失败并输出错误代码 PrintFormat("Failed to create handle of the iCustom indicator (\"Custom Bears Power Inputs\") for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- 指标提前停止 return(INIT_FAILED); } ChartIndicatorAdd(0,0,handle_iCustom_MA); int windows_total=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL); ChartIndicatorAdd(0,windows_total,handle_iCustom_Bulls); ChartIndicatorAdd(0,windows_total+1,handle_iCustom_Bears); //--- return(INIT_SUCCEEDED); }
保存资源。 Elder-Ray 1.010.mq5
单个组中可能有大约一百个已分析品种。 因此，节省内存的问题需要考虑，因为每个图表都包含三个指标。 与最小手数一样，最好的办法是检查 EA 的资源消耗情况。 与此同时，我们还需在组装 EA 时添加更多的代码，从文本文件中读取一个组的品种名称并使用它们。
CFileTxt 类 (我们已已在脚本里用过它 Symbols on the specified path.mq5) 已包含在 EA 当中。 它的 m_file_txt 对象负责存取文本文件并从文件里读取数据。 我们还包含了 CSymbolInfo 类。 其对象 m_symbol 负责检查品种的存在并将其添加到市场观察窗口。 为什么我选择 CSymbolInfo，而不是通过 SymbolInfoInteger 和 SymbolSelect 实现该函数？ 一切都很简单：在 CSymbolInfo 类中，用于检查、添加或通知错误的所有代码都隐藏在类中，我们只需要在 EA 中添加以下三个字符串：
if(!m_symbol.Name(name)) // 设置品名 { m_file_txt.Close(); return(INIT_FAILED); }
在此，我们应记住，多货币 EA 的所有品种都应添加到市场观察窗口中：在市场报价中为多货币 EA 交易启用所需品种。
因此，EA 根据以下算法操作：在 OnInit() 中打开文本文件，读取品种并立即尝试为其在当前时间帧创建三个自定义指标（自定义移动平均值输入，自定义多头力度输入和自定义空头力度输入）。 如果尝试失败（例如，由于创建自定义移动平均值输入的柱线数量不足），则循环继续前进。 如果创建了指标，则将品种名称写入 m_symbols_array，同时将三个指标的句柄发送到三维数组 m_handles_array。 所以，通过第一维，两个数组同步包含品名和品种句柄数据:
//--- if(m_file_txt.Open(InpFileName,FILE_READ|FILE_COMMON)==INVALID_HANDLE) { PrintFormat("ERROR: \"%s\" file in the Data Folder Common folder is not open: %d",InpFileName,GetLastError()); return(INIT_FAILED); } //--- 品种信息对象或文件 txt 对象 if(InpInputSymbol==INPUT_SYMBOLS_FILE) { //--- 从文件读数据 int counter=0; while(!m_file_txt.IsEnding()) { counter++; Print("Iteration ",counter); string name=m_file_txt.ReadString(); if(!m_symbol.Name(name)) // 设置品名 { m_file_txt.Close(); return(INIT_FAILED); } int MA,Bulls,Bears; if(!CreateHandles(name,Period(),MA,Bulls,Bears)) continue; //return(INIT_FAILED); int size=ArraySize(m_symbols_array); ArrayResize(m_symbols_array,size+1,10); ArrayResize(m_handles_array,size+1,10); m_symbols_array[size]=name; m_handles_array[size][0]=MA; m_handles_array[size][1]=Bulls; m_handles_array[size][2]=Bears; } m_file_txt.Close(); } else { if(!m_symbol.Name(Symbol())) // 设置品名 return(INIT_FAILED); } //--- ChartIndicatorAdd(0,0,handle_iCustom_MA);
指标句柄在 CreateHandles() 当中创建。
因此，通过 TERMINAL_MEMORY_USED 来测量内存消耗，并在 Windows 10 任务管理器中直观显示。 若要按步骤定义内存消耗，在 1.010 版本中故意禁用了（注释掉）某些字符串。 在最终的 1.010 版本中，添加品种和创建指标的所有字符串均未取消注释。
- EA 以通常的方式启动 — 将它加载到图表上:
- 启动终端（文本文件中的品种尚未添加到市场观察窗口） — TERMINAL_MEMORY_USED 345 MB, 任务管理器从 26 至 90 MB;
- 在市场观察窗口中添加大约一百个品种 — TERMINAL_MEMORY_USED 433 MB, 任务管理器 + 10 MB;
- 为每个品种创建三个指标 — TERMINAL_MEMORY_USED 5523 MB, 任务管理器 300 MB。
- 启动测试器（非可视化） — TERMINAL_MEMORY_USED 420 MB, 二在任务管理器中 — 5 GB。
结论: TERMINAL_MEMORY_USED 显示内存和磁盘空间的总消耗量。 由于正常模式下的内存消耗不超过 300 MB，因此无需节省资源。
趋势 (EMA) 为...
EA 的主要目标是定义趋势（ EMA ）方向。 趋势无法通过单根柱线来判断。 我们需要来自若干根柱线的数据。 我们将此参数标记为 "bars"。 以下是三张证券图表 — CAT, MCD 和 V。趋势定义如下: "+1" 为上行趋势, "0" 为无趋势，"—1" 为下行趋势
"CAT" 图表显示趋势 "0" (4 根阳线和 4 根阴线, 而剩余的柱线变化微不足道), "MCD" 显示趋势 "—1" (8 根阳线, 而其它的处于不确定状态)。 最终, "V" 显示趋势 "0" (6 根阳线, 2 或 3 根阴线)。 我们也许需要 'different' 参数 — 相邻柱线上指标读数之间的最小差值。
定义趋势。Elder-Ray 1.020.mq5
趋势存在条件: bars 范围内的 EMA 应处于特定方向。 之后应检查两个附加参数:
- different — 相邻柱线上指标读数之间的最小差值;
- trend percentage — 指示读数在单一方向上的最小百分比 (在截图上: CAT 品种 — EMA 指标在 bars 区间逆趋势, 而在 MCD 上, 所有 (或几乎所有) EMA 指标读数有特定方向)。
版本 1.020 中添加以及删除的内容:
- 参数 different 未实现 — 相邻柱线上指标读数之间的最小差值;
- "—" enum ENUM_INPUT_SYMBOLS 枚举 — EA 仅适用于文本文件中的品种;
- "+" 参数 number of bars for identifying the trend — EMA 识别趋势所需柱线数;
- "+" 参数 minimum percentage of the trend — 最低趋势品质（特定方向）;
- "+" m_prev_bars 数组 — 用于存储之前的柱线开盘时间;
- "+" 60 秒记时器 — 检查一根新柱线。
用于捕捉新柱线并定义趋势方向的模块
在 OnTimer() 当中，每 60 秒遍历从文本里下载的品种数组 (m_symbols_array)，并 从数组中捕捉品种的新柱线。 获取足以判断趋势的 EMA 指标数据至 ema_array 数组。 执行计算: 指标上行和下行移动的柱线数。 输出检测形态。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 计时器函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { //--- int size=ArraySize(m_symbols_array); for(int i=0;i<size;i++) { //--- 我们仅在新柱线诞生时工作 datetime PrevBars=m_prev_bars[i]; datetime time_0=iTime(m_symbols_array[i],Period(),0); if(time_0==PrevBars) continue; m_prev_bars[i]=time_0; double ema_array[]; ArraySetAsSeries(ema_array,true); /* m_handles_array[*][MA][Bulls][Bears] */ if(!iMAGetArray(m_handles_array[i][0],0,InpBarsEMA+2,ema_array)) continue; int upwards=0; int downward=0; for(int j=1;j<InpBarsEMA+1;j++) { if(ema_array[j]>ema_array[j+1]) upwards++; else if(ema_array[j]<ema_array[j+1]) downward++; } if((double)upwards>InpBarsEMA*InpMinTrendPercentage/100.0) Print("On ",m_symbols_array[i]," trend UP!"); else if((double)downward>InpBarsEMA*InpMinTrendPercentage/100.0) Print("On ",m_symbols_array[i]," trend DOWN!"); else Print("On ",m_symbols_array[i]," trend NONE!"); } }
趋势搜索结果。 设置: number of bars for identifying the trend — 6, minimum percentage of the trend — 75%。 请记住，出现新柱线时操作不会考虑零号柱线：
设置挂单 (BuyStop 或 SellStop). Elder-Ray 1.030.mq5
开仓时能否避免资金匮乏错误？ 由于我们是用挂单操作，答案是“否”。 也许会有半路措施，但没有任何保证。 主要原因是没有人知道挂单在什么时候被激活，以及它是否会被激活。
既然 EA 知道如何定义趋势，我们需要使用 买入 和 卖出 规则来查找适合放置挂单的点位。 对于买入，将进行简单的检查：#1 柱线上的空头力度应小于零，且大于 #2 柱线上的空头力度。 对于卖出，条件相反：#1 柱线上的多头力度应大于零，且小于 #2 柱线上的空头力度。
策略描述，亚历山大·埃尔德 (Alexander Elder) 指出：对于开多头仓位，保护性止损应该低于最后一个低点，而对于开空头仓位，它应该高于最后一个高点。 “最后”的概念相当模糊，所以我会检查两个选项:
- 参照 #1 柱线价格设定止损，且
- 搜索最近的极点。
选项 1 的结果证明是不可靠的 - 触发止损过于频繁。 因此，我在 Elder-Ray 1.030.mq5 的 EA 代码中实现了选项 2（搜索最近的极值）。
搜索最近的极值
该函数搜索最近的极值:
如果未找到极值或检测到错误，则返回“false”:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 搜索最近的极值 | //+------------------------------------------------------------------+ bool NearestExtremum(ENUM_SERIESMODE type,double &price) { if(type==MODE_LOW) { //--- 搜索最近的低点极值 double low_array[]; ArraySetAsSeries(low_array,true); int copy=CopyLow(m_symbol.Name(),Period(),0,100,low_array); if(copy==-1) return(false); double low=DBL_MAX; for(int k=0;k<copy;k++) { if(low_array[k]<low) low=low_array[k]; else if(low_array[k]>low) break; } if(low!=DBL_MAX) { price=low; return(true); } } else if(type==MODE_HIGH) { //--- 搜索最近的高点极值 double high_array[]; ArraySetAsSeries(high_array,true); int copy=CopyHigh(m_symbol.Name(),Period(),0,100,high_array); if(copy==-1) return(false); double high=DBL_MIN; for(int k=0;k<copy;k++) { if(high_array[k]>high) high=high_array[k]; else if(high_array[k]<high) break; } if(high!=DBL_MIN) { price=high; return(true); } } //--- return(false); }
版本 1.030 中的添加和删除的内容:
- "+" CPositionInfo 交易类 (m_position 是其对象);
- "+" CTrade 交易类 (m_trade 是其对象);
- "+" COrderInfo 交易类 (m_order 是其对象);
- "+" 尾随 (Trailing Stop 和 Trailing Step 参数);
- "+" magic number — 独有的 EA 标识符;
- "+" OnInit() — 检查帐户类型：如果这是一个对冲帐户，则禁用交易、卸载并返回错误;
- OnInit() — 可视化顺序已变化: 如果已启动策略测试器，且当前品种（启动 EA 的那个）出现在文本文件中，则不会向当前品种添加指标（不调用 ChartIndicatorAdd）;
- OnTimer() — 添加信号确认代码和交易操作，用于设置 BuyStop 和 SellStop 挂单;
- OnTradeTransaction() — 增加补偿机制处理仓位反转或部分平仓;
- "+" 激活补偿算法时，OnTradeTransaction() 中不会设置止损。 代之，尾随函数得到改善：如果在检查仓位时检测到未设止损的持仓，则根据搜索最近极值点的规则设置止损。;
- "+" 添加 m_magic_compensation 变量 — 补偿交易标识符。
为了处理将要触发的挂单与当前持仓相反的情况，我们需要考虑触发 BuyStop 挂单后的三种典型情况:
|#
|有持仓，交易量
|挂单触发, 交易量
|持仓结算, 交易量
|请注意挂单触发时刻
|持仓的前魔幻数字
|补偿算法 (注意：在补偿之前，魔幻数字设置为 m_magic_compensation)
|持仓的新魔幻数字
|1
|Sell 1.0
|Buy Stop 3.0
|Buy 2.0
|持仓反转 (DEAL_ENTRY_INOUT 成交方向)
|m_magic
|开仓交易量 3.0 — 2.0 = 1.0
|m_magic_compensation
|2
|Sell 1.0
|Buy Stop 1.0
|---
|完全平仓 (DEAL_ENTRY_OUT 成交方向)
|m_magic
|搜索持仓 若无持仓，则以手数 1.0 开仓买入
|m_magic_compensation
|3
|Sell 2.0
|Buy Stop 1.0
|Sell 1.0
|部分平仓 (DEAL_ENTRY_OUT 成交方向)
|m_magic
|搜索持仓 若有持仓，且与买入相反, 开仓买入交易量 1.0 + 1.0 = 2.0
|m_magic_compensation
对于这三种情况中的每一种，我都准备了成交和订单的打印输出（在真实的净持结算账户以及测试器中进行测试）。 为了生成成交和订单报告，我使用了 历史成交和订单 脚本中的代码。
#1: Sell 1.0 -> Buy Stop 3.0
Sell 1.0, Buy Stop 3.0 Deal: |Ticket |Order |Time |Time msc |Type |Entry |Magic |Reason |Position ID |1 |0 |2016.12.08 00:00:00 |1481155200000 |DEAL_TYPE_BALANCE |DEAL_ENTRY_IN |0 |DEAL_REASON_CLIENT |0 |Volume |Price |Commission |Swap |Profit |Symbol |Comment |External ID |0.00 |0.00000 |0.00 |0.00 |50000.00 | | | Order 0 is not found in the trade history between the dates 2010.08.07 11:06:20 and 2018.08.10 00:00:00 Deal: |Ticket |Order |Time |Time msc |Type |Entry |Magic |Reason |Position ID |2 |2 |2016.12.08 00:00:00 |1481155200100 |DEAL_TYPE_SELL |DEAL_ENTRY_IN |15489 |DEAL_REASON_EXPERT |2 |Volume |Price |Commission |Swap |Profit |Symbol |Comment |External ID |1.00 |79.31 |0.00 |0.00 |0.00 |V | | Order: |Ticket |Time setup |Type |State |Time expiration |Time done |Time setup msc |Time done msc |Type filling |2 |2016.12.08 00:00:00 |ORDER_TYPE_SELL |ORDER_STATE_FILLED |2016.12.08 00:00:00 |2016.12.08 00:00:00 |1481155200100 |1481155200100 |ORDER_FILLING_FOK |Type time |Magic |Reason |Position id |Position by id |1970.01.01 00:00:00 |15489 |ORDER_REASON_EXPERT |2 |0 |Volume initial |Volume current |Open price |sl |tp |Price current |Price stoplimit |1.00 |0.00 |79.31 |0.00 |0.00 |79.39 |0.00 |Symbol |Comment |Extarnal id |V | | Deal: |Ticket |Order |Time |Time msc |Type |Entry |Magic |Reason |Position ID |3 |3 |2016.12.08 17:27:37 |1481218057877 |DEAL_TYPE_BUY |DEAL_ENTRY_INOUT |15489 |DEAL_REASON_EXPERT |2 |Volume |Price |Commission |Swap |Profit |Symbol |Comment |External ID |3.00 |79.75 |0.00 |0.00 |-0.44 |V | | Order: |Ticket |Time setup |Type |State |Time expiration |Time done |Time setup msc |Time done msc |Type filling |3 |2016.12.08 14:30:00 |ORDER_TYPE_BUY_STOP |ORDER_STATE_FILLED |2016.12.08 14:30:00 |2016.12.08 17:27:37 |1481207400100 |1481218057877 |ORDER_FILLING_RETURN |Type time |Magic |Reason |Position id |Position by id |1970.01.01 00:00:00 |15489 |ORDER_REASON_EXPERT |2 |0 |Volume initial |Volume current |Open price |sl |tp |Price current |Price stoplimit |3.00 |0.00 |79.74 |75.17 |0.00 |79.74 |0.00 |Symbol |Comment |Extarnal id |V | | Deal: |Ticket |Order |Time |Time msc |Type |Entry |Magic |Reason |Position ID |4 |4 |2016.12.09 23:59:00 |1481327940000 |DEAL_TYPE_SELL |DEAL_ENTRY_OUT |0 |DEAL_REASON_CLIENT |2 |Volume |Price |Commission |Swap |Profit |Symbol |Comment |External ID |2.00 |79.13 |0.00 |0.00 |-1.24 |V |end of test | Order: |Ticket |Time setup |Type |State |Time expiration |Time done |Time setup msc |Time done msc |Type filling |4 |2016.12.09 23:59:00 |ORDER_TYPE_SELL |ORDER_STATE_FILLED |2016.12.09 23:59:00 |2016.12.09 23:59:00 |1481327940000 |1481327940000 |ORDER_FILLING_FOK |Type time |Magic |Reason |Position id |Position by id |1970.01.01 00:00:00 |0 |ORDER_REASON_CLIENT |2 |0 |Volume initial |Volume current |Open price |sl |tp |Price current |Price stoplimit |2.00 |0.00 |79.13 |0.00 |0.00 |79.13 |0.00 |Symbol |Comment |Extarnal id |V |end of test |
#2: Sell 1.0 -> Buy Stop 1.0
Sell 1.0, Buy Stop 1.0 Deal: |Ticket |Order |Time |Time msc |Type |Entry |Magic |Reason |Position ID |1 |0 |2016.12.08 00:00:00 |1481155200000 |DEAL_TYPE_BALANCE |DEAL_ENTRY_IN |0 |DEAL_REASON_CLIENT |0 |Volume |Price |Commission |Swap |Profit |Symbol |Comment |External ID |0.00 |0.00000 |0.00 |0.00 |50000.00 | | | Order 0 is not found in the trade history between the dates 2010.08.07 11:06:20 and 2018.08.10 00:00:00 Deal: |Ticket |Order |Time |Time msc |Type |Entry |Magic |Reason |Position ID |2 |2 |2016.12.08 00:00:00 |1481155200100 |DEAL_TYPE_SELL |DEAL_ENTRY_IN |15489 |DEAL_REASON_EXPERT |2 |Volume |Price |Commission |Swap |Profit |Symbol |Comment |External ID |1.00 |79.31 |0.00 |0.00 |0.00 |V | | Order: |Ticket |Time setup |Type |State |Time expiration |Time done |Time setup msc |Time done msc |Type filling |2 |2016.12.08 00:00:00 |ORDER_TYPE_SELL |ORDER_STATE_FILLED |2016.12.08 00:00:00 |2016.12.08 00:00:00 |1481155200100 |1481155200100 |ORDER_FILLING_FOK |Type time |Magic |Reason |Position id |Position by id |1970.01.01 00:00:00 |15489 |ORDER_REASON_EXPERT |2 |0 |Volume initial |Volume current |Open price |sl |tp |Price current |Price stoplimit |1.00 |0.00 |79.31 |0.00 |0.00 |79.39 |0.00 |Symbol |Comment |Extarnal id |V | | Deal: |Ticket |Order |Time |Time msc |Type |Entry |Magic |Reason |Position ID |3 |3 |2016.12.08 17:27:37 |1481218057877 |DEAL_TYPE_BUY |DEAL_ENTRY_OUT |15489 |DEAL_REASON_EXPERT |2 |Volume |Price |Commission |Swap |Profit |Symbol |Comment |External ID |1.00 |79.75 |0.00 |0.00 |-0.44 |V | | Order: |Ticket |Time setup |Type |State |Time expiration |Time done |Time setup msc |Time done msc |Type filling |3 |2016.12.08 14:30:00 |ORDER_TYPE_BUY_STOP |ORDER_STATE_FILLED |2016.12.08 14:30:00 |2016.12.08 17:27:37 |1481207400100 |1481218057877 |ORDER_FILLING_RETURN |Type time |Magic |Reason |Position id |Position by id |1970.01.01 00:00:00 |15489 |ORDER_REASON_EXPERT |2 |0 |Volume initial |Volume current |Open price |sl |tp |Price current |Price stoplimit |1.00 |0.00 |79.74 |75.17 |0.00 |79.74 |0.00 |Symbol |Comment |Extarnal id |V | |
#3: Sell 2.0 -> Buy Stop 1.0
Sell 2.0, Buy Stop 1.0 Deal: |Ticket |Order |Time |Time msc |Type |Entry |Magic |Reason |Position ID |1 |0 |2016.12.08 00:00:00 |1481155200000 |DEAL_TYPE_BALANCE |DEAL_ENTRY_IN |0 |DEAL_REASON_CLIENT |0 |Volume |Price |Commission |Swap |Profit |Symbol |Comment |External ID |0.00 |0.00000 |0.00 |0.00 |50000.00 | | | Order 0 is not found in the trade history between the dates 2010.08.07 11:06:20 and 2018.08.10 00:00:00 Deal: |Ticket |Order |Time |Time msc |Type |Entry |Magic |Reason |Position ID |2 |2 |2016.12.08 00:00:00 |1481155200100 |DEAL_TYPE_SELL |DEAL_ENTRY_IN |15489 |DEAL_REASON_EXPERT |2 |Volume |Price |Commission |Swap |Profit |Symbol |Comment |External ID |2.00 |79.31 |0.00 |0.00 |0.00 |V | | Order: |Ticket |Time setup |Type |State |Time expiration |Time done |Time setup msc |Time done msc |Type filling |2 |2016.12.08 00:00:00 |ORDER_TYPE_SELL |ORDER_STATE_FILLED |2016.12.08 00:00:00 |2016.12.08 00:00:00 |1481155200100 |1481155200100 |ORDER_FILLING_FOK |Type time |Magic |Reason |Position id |Position by id |1970.01.01 00:00:00 |15489 |ORDER_REASON_EXPERT |2 |0 |Volume initial |Volume current |Open price |sl |tp |Price current |Price stoplimit |2.00 |0.00 |79.31 |0.00 |0.00 |79.39 |0.00 |Symbol |Comment |Extarnal id |V | | Deal: |Ticket |Order |Time |Time msc |Type |Entry |Magic |Reason |Position ID |3 |3 |2016.12.08 17:27:37 |1481218057877 |DEAL_TYPE_BUY |DEAL_ENTRY_OUT |15489 |DEAL_REASON_EXPERT |2 |Volume |Price |Commission |Swap |Profit |Symbol |Comment |External ID |1.00 |79.75 |0.00 |0.00 |-0.44 |V | | Order: |Ticket |Time setup |Type |State |Time expiration |Time done |Time setup msc |Time done msc |Type filling |3 |2016.12.08 14:30:00 |ORDER_TYPE_BUY_STOP |ORDER_STATE_FILLED |2016.12.08 14:30:00 |2016.12.08 17:27:37 |1481207400100 |1481218057877 |ORDER_FILLING_RETURN |Type time |Magic |Reason |Position id |Position by id |1970.01.01 00:00:00 |15489 |ORDER_REASON_EXPERT |2 |0 |Volume initial |Volume current |Open price |sl |tp |Price current |Price stoplimit |1.00 |0.00 |79.74 |75.17 |0.00 |79.74 |0.00 |Symbol |Comment |Extarnal id |V | | Deal: |Ticket |Order |Time |Time msc |Type |Entry |Magic |Reason |Position ID |4 |4 |2016.12.09 23:59:00 |1481327940000 |DEAL_TYPE_BUY |DEAL_ENTRY_OUT |0 |DEAL_REASON_CLIENT |2 |Volume |Price |Commission |Swap |Profit |Symbol |Comment |External ID |1.00 |79.13 |0.00 |0.00 |0.18 |V |end of test | Order: |Ticket |Time setup |Type |State |Time expiration |Time done |Time setup msc |Time done msc |Type filling |4 |2016.12.09 23:59:00 |ORDER_TYPE_BUY |ORDER_STATE_FILLED |2016.12.09 23:59:00 |2016.12.09 23:59:00 |1481327940000 |1481327940000 |ORDER_FILLING_FOK |Type time |Magic |Reason |Position id |Position by id |1970.01.01 00:00:00 |0 |ORDER_REASON_CLIENT |2 |0 |Volume initial |Volume current |Open price |sl |tp |Price current |Price stoplimit |1.00 |0.00 |79.13 |0.00 |0.00 |79.13 |0.00 |Symbol |Comment |Extarnal id |V |end of test |
以下是真实账户和实时（不是在测试器）的另一个案例：市价买入订单，交易量为 2.0（买入交易订单产生两笔成交，交易量为 1.0 — 20087494 和 20087495），然后放置一笔交易量 2.0 的 SellLimit 挂单用以止盈并平仓。 稍后，SellLimit 分两部分完成 (成交 20088091 和 20088145)。 打印输出:
Buy 2.0, Sell limit 2.0 Deal: |Ticket |Order |Time |Time msc |Type |Entry |Magic |Reason |Position ID |20087494 |29080489 |2018.08.10 07:23:34 |1533885814000 |DEAL_TYPE_BUY |DEAL_ENTRY_IN |0 |DEAL_REASON_CLIENT |29080489 |Volume |Price |Commission |Swap |Profit |Symbol |Comment |External ID |1.00 |14595 |-0.10 |0.00 |0.00 |RTSGZU8 | | Order: |Ticket |Time setup |Type |State |Time expiration |Time done |Time setup msc |Time done msc |Type filling |29080489 |2018.08.10 07:23:34 |ORDER_TYPE_BUY |ORDER_STATE_FILLED |2018.08.10 07:23:34 |2018.08.10 07:23:34 |1533885814000 |1533885814000 |ORDER_FILLING_RETURN |Type time |Magic |Reason |Position id |Position by id |1970.01.01 00:00:00 |0 |ORDER_REASON_CLIENT |29080489 |0 |Volume initial |Volume current |Open price |sl |tp |Price current |Price stoplimit |2.00 |0.00 |0 |0 |0 |14588 |0 |Symbol |Comment |External id |RTSGZU8 | |13_31861873584 Deal: |Ticket |Order |Time |Time msc |Type |Entry |Magic |Reason |Position ID |20087495 |29080489 |2018.08.10 07:23:34 |1533885814000 |DEAL_TYPE_BUY |DEAL_ENTRY_IN |0 |DEAL_REASON_CLIENT |29080489 |Volume |Price |Commission |Swap |Profit |Symbol |Comment |External ID |1.00 |14595 |-0.10 |0.00 |0.00 |RTSGZU8 | | Order: |Ticket |Time setup |Type |State |Time expiration |Time done |Time setup msc |Time done msc |Type filling |29080489 |2018.08.10 07:23:34 |ORDER_TYPE_BUY |ORDER_STATE_FILLED |2018.08.10 07:23:34 |2018.08.10 07:23:34 |1533885814000 |1533885814000 |ORDER_FILLING_RETURN |Type time |Magic |Reason |Position id |Position by id |1970.01.01 00:00:00 |0 |ORDER_REASON_CLIENT |29080489 |0 |Volume initial |Volume current |Open price |sl |tp |Price current |Price stoplimit |2.00 |0.00 |0 |0 |0 |14588 |0 |Symbol |Comment |External id |RTSGZU8 | |13_31861873584 Deal: |Ticket |Order |Time |Time msc |Type |Entry |Magic |Reason |Position ID |20088091 |29080662 |2018.08.10 08:03:08 |1533888188000 |DEAL_TYPE_SELL |DEAL_ENTRY_OUT |0 |DEAL_REASON_CLIENT |29080489 |Volume |Price |Commission |Swap |Profit |Symbol |Comment |External ID |1.00 |14626 |-0.10 |0.00 |0.46 |RTSGZU8 | | Order: |Ticket |Time setup |Type |State |Time expiration |Time done |Time setup msc |Time done msc |Type filling |29080662 |2018.08.10 07:27:19 |ORDER_TYPE_SELL_LIMIT |ORDER_STATE_FILLED |2018.08.10 07:27:19 |2018.08.10 08:05:42 |1533886039000 |1533888342000 |ORDER_FILLING_RETURN |Type time |Magic |Reason |Position id |Position by id |1970.01.01 00:00:00 |0 |ORDER_REASON_CLIENT |29080489 |0 |Volume initial |Volume current |Open price |sl |tp |Price current |Price stoplimit |2.00 |0.00 |14626 |0 |0 |14624 |0 |Symbol |Comment |External id |RTSGZU8 | |13_31862155871 Deal: |Ticket |Order |Time |Time msc |Type |Entry |Magic |Reason |Position ID |20088145 |29080662 |2018.08.10 08:05:42 |1533888342000 |DEAL_TYPE_SELL |DEAL_ENTRY_OUT |0 |DEAL_REASON_CLIENT |29080489 |Volume |Price |Commission |Swap |Profit |Symbol |Comment |External ID |1.00 |14626 |-0.10 |0.00 |0.46 |RTSGZU8 | | Order: |Ticket |Time setup |Type |State |Time expiration |Time done |Time setup msc |Time done msc |Type filling |29080662 |2018.08.10 07:27:19 |ORDER_TYPE_SELL_LIMIT |ORDER_STATE_FILLED |2018.08.10 07:27:19 |2018.08.10 08:05:42 |1533886039000 |1533888342000 |ORDER_FILLING_RETURN |Type time |Magic |Reason |Position id |Position by id |1970.01.01 00:00:00 |0 |ORDER_REASON_CLIENT |29080489 |0 |Volume initial |Volume current |Open price |sl |tp |Price current |Price stoplimit |2.00 |0.00 |14626 |0 |0 |14624 |0 |Symbol |Comment |External id |RTSGZU8 | |13_31862155871
测试 1.xxx 的提示
- 尝试在文本文件中保留数值大致相同的证券。
- 在文本文件中进行测试时，最好只保留少量品种。 最完美的情况是仅保留一个品种并对其进行测试。
选项 2: 与“三重选则”系统相结合
在选项 1（单一图表上的所有指标）中，趋势指标在同一时间帧内。 在选项 2 中，趋势指标将处于更高的时间帧内。 因此，仅添加一个新参数 — 趋势时间帧 (Trend timeframe)。
选项 2 已在 Elder-Ray 2.000.mq5 EA 中实现。
本文附属的文件:
|名称
|文件类型
|说明
|Symbols on the specified path.mq5
|脚本
|将品种归组形成文本文件，并保存在公共数据文件夹中
|Gets minimal volume.mq5
|脚本
|显示有关组的最小交易量的统计信息。
|Elder-Ray 1.001.mq5
|智能交易系统
|可视化显示所应用指标
|Elder-Ray 1.010.mq5
|智能交易系统
|开始操纵文本文件，并为文件中的品种创建指标。 该 EA 用于监视内存消耗
|Elder-Ray 1.020.mq5
|智能交易系统
|定义趋势。 检查趋势定义的有效性
|Elder-Ray 1.030.mq5
|智能交易系统
|“选项 1：单一图表上的所有指标”的运行时版本
|Elder-Ray 2.000.mq5
|智能交易系统
|选项 2: 与“三重选则”系统相结合
结束语
Elder-Ray（多头力度和空头力度）交易系统足够可靠，特别是与“三重选择”系统相结合，当计算 EMA 趋势指标的时间帧比多头力度和空头力度的时间帧更高时。
在测试 EA 时，我们应该记住，准备好的文本文件最多可包含 100 个品种。 考虑到这个数字，您启动测试时需要高达 10 分钟，以及在测试期间高达 5 GB 的内存。
无论您是否信任该 EA，您肯定希望介入这个过程，就像我在撰写文章和测试该版本 EA 时所做的那样:
最终是否会以传播速度倾泻而下？