逐位运算

补码

补充变量值，表达值包含1，可变值包含0，表达值包含0，可变值包含1。

b = ~n;

示例：

char a='a',b;

b=~a;

Print("a = ",a, " b = ",b);

// 结果将会是:

// a = 97 b = -98

右移

运算符x向右移动到数字y代表二进制代码。如果移动的值是无符号类型，进行逻辑右移，即左侧将被零填满。

如果移动的值是符号类型，进行算术右移，即左侧将被符号填满（如果数字是正值，符号为零值；如果数字为负值，符号值为1）。

x = x >> y;

示例：

char a='a',b='b';

Print("Before: a = ",a, " b = ",b);

//--- 右移

b=a>>1;

Print("After: a = ",a, " b = ",b);

// 结果会是：

// 之前: a = 97 b = 98

// 以后: a = 97 b = 48

左移

运算符x向左移动到数字y代表二进制代码，即右侧将被零填满。

x = x << y;

示例：

char a='a',b='b';

Print("Before: a = ",a, " b = ",b);

//--- 左移

b=a<<1;

Print("After: a = ",a, " b = ",b);

// 结果会是：

// 之前: a = 97 b = 98

// 之后: a = 97 b = -62

不建议移动大的数字或者与移动变量长度相等的数字，因为运算结果无法确定。

位逻辑运算符 AND

二进制的x和y代表位逻辑运算符AND。在所有数组中x和y的值都不含有零表达式的值包含1(TRUE)；在所有其他数字中包含 0 (FALSE) 。

b = ((x & y) != 0);

示例：

char a='a',b='b';

//--- AND 操作

char c=a&b;

Print("a = ",a," b = ",b);

Print("a & b = ",c);

// 结果会是：

// a = 97 b = 98

// a & b = 96

位逻辑运算符OR

二进制的x和y代表位逻辑运算符OR。在所有数字中x和y的值都不等于零表达值包含1 并且在所有其他数字中包含0。

b = x | y;

示例：

char a='a',b='b';

//--- 或者操作

char c=a|b;

Print("a = ",a," b = ",b);

Print("a | b = ",c);

// 结果将会是:

// a = 97 b = 98

// a | b = 99

位逻辑运算符Exclusive

二进制的x 和y代表位逻辑运算符EXCLUSIVE (eXclusive OR)。在所有数字中x和y的值都不同于二进制值表达值包含1并且在所有其他数字中包含0 。

b = x ^ y;

示例：

char a='a', b='b';

//--- 免除或者执行

char c=a^b;

Print("a = ",a," b = ",b);

Print("a ^ b = ",c);

// 结果会是:

// a = 97 b = 98

// a ^ b = 3

位逻辑运算符只作用于integers。

