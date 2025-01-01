逐位运算
补码
补充变量值，表达值包含1，可变值包含0，表达值包含0，可变值包含1。
|
b = ~n;
示例：
|
char a='a',b;
右移
运算符x向右移动到数字y代表二进制代码。如果移动的值是无符号类型，进行逻辑右移，即左侧将被零填满。
如果移动的值是符号类型，进行算术右移，即左侧将被符号填满（如果数字是正值，符号为零值；如果数字为负值，符号值为1）。
|
x = x >> y;
示例：
|
char a='a',b='b';
左移
运算符x向左移动到数字y代表二进制代码，即右侧将被零填满。
|
x = x << y;
示例：
|
char a='a',b='b';
不建议移动大的数字或者与移动变量长度相等的数字，因为运算结果无法确定。
位逻辑运算符 AND
二进制的x和y代表位逻辑运算符AND。在所有数组中x和y的值都不含有零表达式的值包含1(TRUE)；在所有其他数字中包含 0 (FALSE) 。
|
b = ((x & y) != 0);
示例：
|
char a='a',b='b';
位逻辑运算符OR
二进制的x和y代表位逻辑运算符OR。在所有数字中x和y的值都不等于零表达值包含1 并且在所有其他数字中包含0。
|
b = x | y;
示例：
|
char a='a',b='b';
位逻辑运算符Exclusive
二进制的x 和y代表位逻辑运算符EXCLUSIVE (eXclusive OR)。在所有数字中x和y的值都不同于二进制值表达值包含1并且在所有其他数字中包含0 。
|
b = x ^ y;
示例：
|
char a='a', b='b';
位逻辑运算符只作用于integers。
另见