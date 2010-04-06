Hammer and Inverted Hammer mw

Crypto_Forex Indicator " Inside Bar & Outside bar Patterns" for MT4. Indicator " Inside Bar & Outside Bar Patterns " is very powerful for Price Action trading. N o repaint; No delay; Indicator detects Inside Bar and Outside bar Patterns on chart: Bullish pattern - Blue arrow signal on chart (see pictures). Bearish pattern - Red arrow signal on chart (see pictures). Inside Bar itself has High R/R ratio (reward/risk). With PC, Mobile & Email alerts. Indicator " Inside Bar & Outside Ba