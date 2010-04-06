Hammer and Inverted Hammer mw
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.7
Indicador Crypto_Forex "Martillo y Martillo Invertido" para MT4. Sin repintado ni retraso.
- El indicador "Martillo y Martillo Invertido" es muy potente para operar con Price Action.
- Detecta patrones de Martillo y Martillo Invertido alcistas en el gráfico:
- Martillo Invertido alcista: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes).
- Martillo alcista: Señal de flecha verde en el gráfico (ver imágenes).
- Con alertas para PC, móvil y correo electrónico.
- El indicador "Martillo y Martillo Invertido" es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia.
