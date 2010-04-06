Hammer and Inverted Hammer mw

Crypto_Forex 지표 "망치형 및 역망치형 패턴"은 MT4에서 사용 가능하며, 리페인트나 지연 없이 사용할 수 있습니다.

- "망치형 및 역망치형 패턴" 지표는 가격 변동 거래에 매우 강력한 지표입니다.
- 이 지표는 차트에서 상승 망치형 및 역망치형 패턴을 감지합니다.
- 상승 망치형 - 차트에 파란색 화살표 신호(그림 참조).
- 상승 망치형 - 차트에 녹색 화살표 신호(그림 참조).
- PC, 모바일 및 이메일 알림 기능을 제공합니다.
- "망치형 및 역망치형 패턴" 지표는 지지/저항선과 함께 사용하기에 매우 좋습니다.
여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요!
이 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 상품입니다.

Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
고급 멀티 스캘핑 EA - 완전 자동 멀티페어 거래 시스템 - 꾸준한 성장과 함께 매우 안전합니다. 이 수익성 있는 스캘핑 EA는 현재 시장에서 가장 안정적인 시스템 중 하나입니다. 한 달에 약 70-100건의 거래가 이루어집니다. 테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요. USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA의 특징: - 추가 스프레드 설정. - 조정 가능한 변동성-적응형 손절매. - 롱/숏에 대한 SWAP 디스플레이. - 고정_SL 옵션. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - 이 EA는 매우 사용자 친화적이며 외환 전문가와 초보자 모두 사용할 수 있습니다.
RVI Higher Time Frame MT5 r
DMITRII GRIDASOV
지표
MT5용 Crypto_Forex 지표 HTF RVI 오실레이터, 다시 칠할 필요 없음. - MT5용 전문가용 HTF RVI Oscillator로 거래 방법을 업그레이드하세요. HTF는 - 더 높은 시간 프레임을 의미합니다. - RVI는 과매도/과매수 영역에서 추세 변화 감지 및 진입을 위한 최고의 오실레이터 중 하나입니다. - 이 지표는 과매도/과매수 영역에서 가격 액션 진입이 있는 다중 시간 프레임 거래 시스템에 적합합니다. - HTF RVI Indicator를 사용하면 더 높은 시간 프레임의 RVI를 현재 차트에 첨부할 수 있습니다 --> 이는 전문적인 거래 접근 방식입니다. - 과매도 영역은 0.23 이상입니다. 과매도 영역은 -0.23 미만입니다. - 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다.
Trend Correction Histogram MT5 r
DMITRII GRIDASOV
지표
MT5용 Crypto_Forex 지표 "추세 수정 히스토그램" - 추세 수정 히스토그램은 2가지 색상으로 표시될 수 있습니다. 하락 추세는 빨간색, 상승 추세는 파란색입니다. - 동일한 색상의 7개 연속 히스토그램 열은 새로운 추세의 시작을 의미합니다. - 손실을 최소화하고 수익을 극대화하는 주요 목적으로 설계된 추세 수정 히스토그램 지표. - 지표의 민감도를 담당하는 매개변수인 "기간"이 있습니다. - 내장된 모바일 및 PC 알림. - 추세 수정 히스토그램은 간단하지만 수익성 있는 거래 시스템으로 사용할 수 있습니다. 아래를 참조하세요. 지표 사용 방법: 1) 동일한 색상의 최소 7개 연속 히스토그램 열을 확인합니다. 이는 새로운 추세의 시작을 의미합니다. 예를 들어, 아래 그림에는 파란색 열이 7개 이상 있습니다. 2) 반대 색상 열 ​​1개(하나)만 기다립니다. 우리의 경우 빨간색이며, 바로 뒤에 파란색으로 바뀝니다. 이는 추세 수정을 의미합니다. 3) 파란색 열이 나타나
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
지표
Crypto_Forex 지표: MT4용 Heiken Ashi Candles. 리페인트 없음. - Heiken_Ashi_Candles는 그림에 있는 것처럼 Trend Line MA 지표와 훌륭한 조합을 이룹니다. - 지표 Heiken_Ashi_Candles는 추세를 더 잘 보이게 하는 매우 유용한 보조 지표입니다. - 캔들스틱 차트를 더 읽기 쉽게 만들고 추세를 더 쉽게 분석하는 데 유용합니다. - 대부분의 수익은 시장이 추세를 보일 때 발생하므로 추세를 올바르게 예측하는 것이 필요합니다. - Heikin-Ashi 차트는 각 막대를 계산하는 공식이 다르다는 점을 제외하면 일반 캔들스틱 차트와 비슷하게 구성됩니다. - Heikin-Ashi는 본질적으로 움직임의 평균을 취하기 때문에 더 매끄럽게 보입니다.
FREE
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
지표
MT4용 외환 지표 스프레드 디스플레이, 훌륭한 보조 거래 도구. - 스프레드 디스플레이 지표는 부착된 외환 쌍의 현재 스프레드를 표시합니다. - 차트의 어느 모서리에서나 스프레드 디스플레이 값을 찾을 수 있습니다: 0 - 왼쪽 상단 모서리, 1 - 오른쪽 상단, 2 - 왼쪽 하단, 3 - 오른쪽 하단 - 색상과 글꼴 크기도 설정할 수 있습니다.
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
지표
Crypto_Forex 지표 "Fractal Trend Lines" for MT4. - 이 지표는 브레이크아웃과 함께 그래픽 분석을 사용하는 트레이더에게 매우 좋습니다!!! - "Fractal Trend Lines"는 그래픽 상승 추세선(보라색) 및 하락 추세선(빨간색)을 보여줍니다. - 상승 추세선 및 하락 추세선은 가장 가까운 두 개의 프랙탈에 기반합니다. - 지표에는 추세선 색상과 너비를 담당하는 몇 가지 매개변수가 있습니다. - 지표에는 브레이크아웃에 대한 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다.
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
지표
MT4용 외환 지표 SWAP 디스플레이, 훌륭한 보조 거래 도구. - SWAP 디스플레이 지표는 외환 쌍의 롱 및 숏 거래에 대한 현재 SWAP을 첨부된 위치에 표시합니다. - 차트의 어느 모서리에서나 SWAP 디스플레이 값을 찾을 수 있습니다: 0 - 왼쪽 상단 모서리, 1 - 오른쪽 상단, 2 - 왼쪽 하단, 3 - 오른쪽 하단 - 색상과 글꼴 크기도 설정할 수 있습니다. - 각 거래자는 1일 이상 거래를 열어 둘 때 SWAP을 알아야 합니다.
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
지표
MT4용 외환 지표 "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" - 지표 "Room_UP_DWN_Day_Week_Month"는 매우 유용한 보조 거래 도구입니다. - 가격(가격 범위 수준)으로 도달할 수 있는 가장 가능성 있는 일일, 주간 및 월간 수준을 보여줍니다. - 일일 범위는 당일 거래자에게 유용합니다. - 주간 및 월간 범위는 스윙 및 장기 거래자에게 적합합니다. - 지표는 이익 실현 목표를 계획하거나 손절매를 준비하는 데 탁월합니다.
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 HTF RVI 오실레이터, 다시 칠할 필요 없음. - MT4용 전문가용 HTF RVI Oscillator로 거래 방법을 업그레이드하세요. HTF는 - 더 높은 시간 프레임을 의미합니다. - RVI는 과매도/과매수 영역에서 추세 변화 감지 및 진입을 위한 최고의 오실레이터 중 하나입니다. - 이 지표는 과매도/과매수 영역에서 가격 액션 진입이 있는 다중 시간 프레임 거래 시스템에 적합합니다. - HTF RVI Indicator를 사용하면 더 높은 시간 프레임의 RVI를 현재 차트에 첨부할 수 있습니다 --> 이는 전문적인 거래 접근 방식입니다. - 과매도 영역은 0.23 이상입니다. 과매도 영역은 -0.23 미만입니다. - 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다.
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
지표
Dynamic Oscillator는 MT4에서 효율적으로 거래할 수 있는 고급 맞춤형 Crypto_Forex 지표입니다! - 새로운 세대의 Oscillator - 사용 방법을 확인하려면 그림을 참조하세요. - Dynamic Oscillator에는 적응형 과매도/과매수 구역이 있습니다. - Oscillator는 과매도/과매수 구역에서 정확한 진입점을 찾는 보조 도구입니다. - 과매도 값: 녹색 선 아래; 과매도 값: 빨간색 선 위. - 표준 Oscillator보다 훨씬 정확합니다. 적합한 시간대: M30, H1, H4, D1, W1. - PC와 모바일 알림이 제공됩니다.
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
지표
MT4용 Forex 지표 "8개 심볼에 대한 RSI". 리페인트 없음. - RSI는 거래에 가장 인기 있는 오실레이터 중 하나입니다. - 강력한 매수 과다 영역(70 이상)에서 매도 진입을 취하고 강력한 매도 과다 영역(30 미만)에서 매수 진입을 취하는 것이 좋습니다. - RSI는 발산 감지에 매우 유용합니다. - "8개 심볼에 대한 RSI"는 단 하나의 차트에서 최대 8개의 다른 심볼의 RSI 값을 제어할 수 있는 기회를 제공합니다. - 이 지표는 매도 과다/매수 영역의 가격 액션 진입과 결합하기에 매우 좋습니다.
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "Scalping_Channel" - 스캘핑 채널에는 ATR 기반
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
지표
"추종 트렌드 오실레이터"는 고급 맞춤형 Crypto_Forex 지표이자 효율적인 거래 도구입니다! - 사용자 친화적 지표는 주요 추세 방향으로 스캘핑할 수 있는 기회를 제공합니다. - 신호 히스토 부분이 있는 부드럽고 조절 가능한 오실레이터. - 오실레이터의 녹색은 상승 추세, 갈색은 하락 추세. - 과매도 값: -30 미만; 과매도 값: 30 이상. - 이 지표로 표준 전략도 업그레이드할 수 있는 기회가 많이 있습니다. ............................................................................................................................................... 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SCALPER EA 는 스마트하고 안전하며 신뢰할 수 있는 완전 자동 멀티페어 스캘핑 거래 시스템입니다! 이것은 모든 거래 작업을 대신 해주는 "설정하고 잊어버리는" 전문가 자문가입니다! 10개의 Set_files를 사용할 수 있습니다! EA를 사용하거나 테스트하려면 "Comments" 섹션의 Set_files v25.11 을 사용하세요. - EA는 AI 방법을 통해 시장 상황에 자동으로 적응합니다. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - EA는 동시에 10개의 쌍에서 실행되어야 합니다. 해당 Set_files는 "Comments" 섹션에서 기다리고 있습니다. - 이 EA는 매우 사용자 친화적이며 외환 전문가와 초보자 모두 사용할 수 있습니다. - 로봇은 복리 계산을 자동으로 수행합니다. 아래 절차에 따라 관련 위험(기본값 2%)으로 MT4에 설치하고 PC를 실행
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "추세 수정 히스토그램" - 추세 수정 히스토그램은 2가지 색상으로 표시될 수 있습니다. 하락 추세는 빨간색, 상승 추세는 파란색입니다. - 동일한 색상의 7개 연속 히스토그램 열은 새로운 추세의 시작을 의미합니다. - 손실을 최소화하고 수익을 극대화하는 주요 목적으로 설계된 추세 수정 히스토그램 지표. - 지표의 민감도를 담당하는 매개변수인 "기간"이 있습니다. - 내장된 모바일 및 PC 알림. - 추세 수정 히스토그램은 간단하지만 수익성 있는 거래 시스템으로 사용할 수 있습니다. 아래를 참조하세요. 지표 사용 방법: 1) 동일한 색상의 최소 7개 연속 히스토그램 열을 확인합니다. 이는 새로운 추세의 시작을 의미합니다. 예를 들어, 아래 그림에는 파란색 열이 7개 이상 있습니다. 2) 반대 색상 열 ​​1개(하나)만 기다립니다. 우리의 경우 빨간색이며, 바로 뒤에 파란색으로 바뀝니다. 이는 추세 수정을 의미합니다. 3) 파란색 열이 나타나
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experts
MULTI SNIPER EA는 MT4 플랫폼에서 약 90%의 정확도를 제공하는 정밀 자동 거래 시스템입니다. 이 수익성 있는 스캘핑 EA는 현재 시장에서 가장 안정적인 시스템 중 하나입니다. MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다. 테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - 복리 계산법 및 스캘핑 기법을 구현했습니다. - 시스템은 시장 변동성에 따라 동적 손절매(SL)를 자동으로 설정합니다. - EA는 기본적으로 자동(랏 계산) 위험 관리 기능과 고정 랏 옵션을 제공합니다. - 거래 진입 민감도 매개변수 조정 가능. - 주말 거래 갭 없음. - 1분 단위 정확도의 정밀한 작동 시간 필터. - 스프레드 디스플레이 내장. - 로봇에 손익분기점 기능 탑재. - 계좌 레버리지: 1:30~1:2000 범위. - 가장 권장되는 통화쌍은 GBPCAD, GBPAUD입니다.  - 위험한 마팅게일/그리
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "트렌드 지그재그가 적용된 MACD" - MACD 지표 자체는 트렌드 트레이딩에 가장 인기 있는 도구 중 하나입니다. - "MACD with Trend ZigZag"는 가격 액션 항목과 함께 사용하거나 다른 지표와 함께 사용하기에 매우 좋습니다. - 이 지표를 사용하여 가장 정확한 진입 신호를 선택합니다. _ MACD가 0(녹색) 위에 있고 지그재그 선이 위쪽이면 매수 가격 액션 패턴만 검색합니다. _ MACD가 0(분홍색) 아래에 있고 지그재그 선이 아래쪽이면 매도 가격 액션 패턴만 검색합니다. - 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
지표
Crypto_Forex 지표 "스캘핑 히스토그램" MT4, 리페인트 없음. - 스캘핑 히스토그램 지표는 사소한 가격 수정 후 가격 모멘텀의 주요 방향으로 진입 신호를 검색하는 데 사용할 수 있습니다. - 스캘핑 히스토그램은 두 가지 색상으로 제공됩니다. 약세 모멘텀은 주황색, 강세 모멘텀은 녹색입니다. - 동일한 색상의 히스토그램 막대가 연속 10개 이상 나타나면 강력한 모멘텀이 발생했음을 의미합니다. - 진입 신호는 히스토그램에서 반대 색상의 열 1개와 초기 모멘텀 색상이 있는 다음 열입니다(그림 참조). - 스캘핑 타겟 사용 - 차트에서 가장 가까운 최고가/최저가. - 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다. 지표 사용 방법: - 매수 신호의 경우: 연속된 녹색 히스토그램 막대 10개 이상(모멘텀) + 히스토그램의 주황색 막대 1개(수정) + 녹색 막대 1개(여기에서 롱 거래 시작). - 매도 신호의 경우: 최소 10개의 연속된 오렌지색 히스토그램 막대(모멘텀)
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
지표
Crypto_Forex 지표 SCALPING SNIPER MT4용, 재도장 없는 거래 시스템. Scalping Sniper - 정확한 가격 모멘텀을 보여주는 고급 시스템(지표)입니다! - MT4용 전문적인 Scalping Sniper 지표로 거래 방법을 업그레이드하세요. - 이 시스템은 매우 정확하지만 드문 스나이핑 신호를 제공하며, 승률은 최대 90%입니다. - 시스템은 한 쌍당 신호 수가 적은 것을 보완하기 위해 여러 쌍을 사용하여 신호를 검색합니다. - Scalping Sniper는 다음으로 구성됩니다. - 상단 및 하단 변동성 선(파란색); - 중간 선(주황색 또는 노란색) - 주요 추세를 보여줍니다. - 신호 방향 선(빨간색) - 지역 추세 방향을 보여줍니다. - 70 레벨 이상 영역 - 매수 과다 영역(매수하지 마세요). - 30 미만 영역 - 매도 과다 영역(매도하지 마세요). - 모멘텀 선(녹색) - 거래에 진입하기 위한 정확한 신호를 생성합니다. - Scalpin
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "Inside Bar & Outside Bar Patterns". - 지표 "Inside Bar & Outside Bar Patterns"는 가격 액션 거래에 매우 강력합니다. 다시 칠하지 않고, 지연도 없습니다. - 지표는 차트에서 Inside Bar와 Outside Bar 패턴을 감지합니다. - 강세 패턴 - 차트에 파란색 화살표 신호(그림 참조). - 약세 패턴 - 차트에 빨간색 화살표 신호(그림 참조). - Inside Bar 자체에 높은 R/R 비율(보상/위험)이 있습니다. - PC, 모바일 및 이메일 알림이 있습니다. - 지표 "Inside Bar & Outside Bar Patterns"는 지원/저항 수준과 결합하기에 매우 좋습니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
"SINGLE SNIPER" EA는 MT4 플랫폼을 위한 강력한 스캘핑 거래 시스템입니다! 높은 승률은 약 85-90%입니다! 시스템은 복리 위험 관리를 사용합니다! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다. 테스트 및 거래에 Set_file을 사용하세요: EA set_file을 다운로드하세요 - 거래는 매우 정확합니다: 약 85-90%. - 시스템은 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - 복리 방법을 구현했습니다. - 진입 감도 설정을 위한 주문 개시 센서. - EA는 시장 변동성에 따라 자동으로 동적 SL을 설정합니다. - 주말 거래는 없습니다. - 1분 정확도의 정확한 작동 시간 필터. - 계정 레버리지: 1:30~1:2000. - 권장 쌍은 GBPAUD와 GBPCAD입니다. - 내장된 SPREAD 디스플레이. - 운영 시간: EA는 설정의 시간 필터에 따라 미국 거래 세션 종료부터
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
고급 적응형 스캘퍼 EA - 스마트하고 안전하며 신뢰할 수 있는 완전 자동 멀티페어 스캘핑 거래 시스템입니다! 이것은 모든 거래 작업을 대신 해주는 "설정하고 잊어버리는" 전문가 자문가입니다! 10개 쌍에 사용 가능한 10개 세트 파일! EA를 사용하거나 테스트하려면 "코멘트" 섹션의 세트 파일을 사용하세요. 이 EA는 적응형 스캘퍼 EA의 고급 버전입니다. 기본 적응형 스캘퍼 EA와 비교했을 때 고급 적응형 스캘퍼 EA의 추가 기능: - 추가 스프레드 설정. - 스프레드 표시. - 롱/숏에 대한 스왑 표시. - 고정 SL 옵션. 두 버전의 공통 기능: - EA는 AI 방법을 통해 시장 상황에 자동으로 적응합니다. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - EA는 10개 쌍에서 동시에 실행되어야 합니다. 해당 Set_files는 "Comments" 섹션에서 기다리고 있습니다. - 이
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
SwapFree Adaptive Scalper EA 는 스마트하고 안전하며 신뢰할 수 있는 완전 자동 멀티페어 스캘핑 거래 시스템입니다! 이것은 모든 거래 작업을 대신 해주는 "설정하고 잊어버리는" 전문가 자문가입니다! 9개 페어에 사용 가능한 9개 Set_files! 테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요. GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file EA의 특징: - 스캘핑 기술. - 롤오버 영향 없음. - 스왑 없음. - 주말 갭 없음. - EA는 AI 방법을 통해 시장 상황에 자동으로 적응합니다. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - 이 E
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
지표
Crypto_Forex 지표 "MA 속도" MT4, 리페인트 없음. 이동 평균 속도 - 고유한 트렌드 지표입니다. - 이 지표의 계산은 물리학의 방정식을 기반으로 합니다. - 속도는 이동 평균의 1차 미분입니다. - MA 속도 지표는 MA 자체가 방향을 얼마나 빨리 바꾸는지 보여줍니다. - MA 속도로 표준 전략도 업그레이드할 수 있는 기회가 많습니다. SMA, EMA, SMMA 및 LWMA에 적합합니다. - MA 속도는 트렌드 전략에서 사용하는 것이 좋습니다. 지표 값이 < 0이면 트렌드가 하락하고 지표 값이 > 0이면 트렌드가 상승합니다. - 시간 프레임 - 모두; 거래 쌍 - 모두. - 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다. 매개변수(설정이 매우 쉽습니다): 1) 속도 기간. 권장 값은 3~7입니다. 지표의 민감도는 속도 기간이 낮을 때 증가하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 2) MA 기간(이 MA의 속도가 계산됩니다). 3) MA 방법: SMA, EM
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Experts
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA는 MT4 플랫폼에 대한 높은 정확도를 갖춘 정밀 자동 거래 시스템입니다. 이 수익성 있는 스캘핑 EA는 현재 시장에서 가장 안정적인 시스템 중 하나입니다. 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다. SF Multi Sniper EA는 모든 거래 작업을 대신 해주는 "설정하고 잊어버리는" 전문가 자문입니다! EA를 사용하거나 테스트하려면 "Comments" 섹션의 Set_files를 사용하세요. - 롤오버의 영향 없음. - 스왑이 관련되지 않음. - 주말 거래 없음. - 스캘핑 기술을 사용한 복리 계산 방식 구현. - 시스템은 시장 변동성에 따라 동적 SL을 자동으로 설정. - EA에는 자동 로트 위험 관리(기본값) 및 고정 로트 옵션이 있습니다. - 조정 가능한 거래 진입 감도 매개변수. - 1분 정확도의 정확한 작동 시간 필터. - 내장된 SPREAD 디스플레이. - 로봇에는 조정 가능한 트레일링 스톱 기능이 있습니
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
지표
Trend Oscillator - 고급 맞춤형 Crypto_Forex 지표, 효율적인 거래 도구입니다! - 고급 새로운 계산 방법 사용 - 매개변수 "계산 가격"에 대한 20가지 옵션. - 지금까지 개발된 가장 매끄러운 오실레이터. - 상승 추세는 녹색, 하락 추세는 빨간색. - 과매도 값: 5 미만, 과매도 값: 95 이상. - 이 지표로 표준 전략도 업그레이드할 수 있는 기회가 많습니다. - PC 및 모바일 알림. ................................................................................................................................................ 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 통합 막대 패턴. - 지표 "통합 막대"는 가격 액션 거래를 위한 매우 강력한 돌파 중심 지표입니다. - 지표는 1개 막대 동안 좁은 영역에서 가격 통합을 감지하고 돌파 방향, 보류 주문 위치 및 SL 위치를 표시합니다. - 강세 통합 막대 - 차트에 파란색 화살표 신호(그림 참조). - 약세 통합 막대 - 차트에 빨간색 화살표 신호(그림 참조). - 다시 칠하지 않음; 지연 없음; 높은 R/R 비율(보상/위험). - PC, 모바일 및 이메일 알림 제공. - 지표 "통합 막대 패턴"은 지원/저항 수준과 결합하기에 좋습니다. .......................................................................... 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
지표
Crypto_Forex 지표 HTF Ichimoku for MT4. - Ichimoku 지표는 가장 강력한 트렌드 지표 중 하나입니다. HTF는 - Higher Time Frame을 의미합니다. - 이 지표는 트렌드 트레이더와 가격 액션 항목과의 조합에 탁월합니다. - HTF Ichimoku 지표를 사용하면 더 높은 타임프레임의 Ichimoku를 현재 차트에 첨부할 수 있습니다. - 상승 추세 - 파란색 선 위에 빨간색 선(두 선 모두 클라우드 위에 있음) / 하락 추세 - 파란색 선 아래에 빨간색 선(두 선 모두 클라우드 아래에 있음). - 가격이 Ichimoku 클라우드 상단 테두리를 돌파했을 때만 BUY 주문을 엽니다. - 가격이 Ichimoku 클라우드 하단 테두리를 돌파했을 때만 SELL 주문을 엽니다. - HTF Ichimoku 지표는 큰 트렌드를 포착할 수 있는 기회를 제공합니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
지표
OSB 오실레이터 - 고급 사용자 지정 지표, 효율적인 가격 액션 보조 도구입니다. - 고급 새로운 계산 방법이 사용됩니다. - 새로운 세대의 오실레이터 - 사용 방법을 확인하려면 그림을 참조하세요. - OSB 오실레이터는 가격 액션, 다이버전스 및 과매도/과매수 신호에 대한 정확한 진입점을 찾는 보조 도구입니다. - 과매도 값: 30 미만. - 과매도 값: 70 이상. - 이 지표로 표준 전략도 업그레이드할 수 있는 기회가 많습니다. - 표준 오실레이터보다 훨씬 빠르고 정확합니다. 지표 설정은 매우 쉽습니다. 민감도라는 매개변수가 하나뿐입니다. 사용 방법: - 가격 액션 필터로(그림 참조). - 주요 추세 방향의 진입 신호로(그림 참조). - 정확한 신호가 있는 다이버전스 지표로(그림 참조). 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이것은 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Hanging Man and Inverted Hammer mp
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "Hanging Man and Inverted Hammer pattern". - 지표 "Hanging Man and Inverted Hammer pattern"은 가격 액션 거래에 매우 강력한 지표입니다. 다시 칠하거나 지연할 필요가 없습니다. - 지표는 차트에서 강세 Inverted_Hammer와 약세 Hanging_Man 패턴을 감지합니다. - 강세 Inverted_Hammer - 차트에 파란색 화살표 신호(그림 참조). - 약세 Hanging_Man - 차트에 빨간색 화살표 신호(그림 참조). - PC, 모바일 및 이메일 알림이 있습니다. - 지표 "Hanging Man and Inverted Hammer pattern"은 지지/저항 수준 및 보류 주문과 결합하기에 매우 좋습니다. // 훌륭한 거래 로봇과 지표는 여기에서 제공됩니다: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller 이 MQL5 웹사이트에
