Hammer and Inverted Hammer mw

Crypto_Forex 지표 "망치형 및 역망치형 패턴"은 MT4에서 사용 가능하며, 리페인트나 지연 없이 사용할 수 있습니다.





- "망치형 및 역망치형 패턴" 지표는 가격 변동 거래에 매우 강력한 지표입니다.

- 이 지표는 차트에서 상승 망치형 및 역망치형 패턴을 감지합니다.

- 상승 망치형 - 차트에 파란색 화살표 신호(그림 참조).

- 상승 망치형 - 차트에 녹색 화살표 신호(그림 참조).

- PC, 모바일 및 이메일 알림 기능을 제공합니다.

- "망치형 및 역망치형 패턴" 지표는 지지/저항선과 함께 사용하기에 매우 좋습니다.

....................................................................................................

이 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 상품입니다.