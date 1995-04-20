PMAX Indicator
- Göstergeler
- Yasin Ipek
- Sürüm: 1.0
Bu gösterge Kıvanç ÖZBİLGİÇ'in Matriks Veri Terminal'inde yapmış olduğu PMAX Göstergesinin MQL4 diline çevrilmiş halidir. Trend takip göstergesi olup oldukça başarılı bir göstergedir. Kullanımı ömür boyu ücretsiz ve sınırsız olacaktır. Bu göstergenin MQL5 dilinde yazılmış halinbe ulaşmak için profilime basabilirsiniz.
Sizde MQL4 ve MQL5 diline ait yazılım taleplerinizi İpek Bilgisayar'a faturalı bir şekilde yaptırabilirsiniz. İpek Bilgisayar'a www.ipekbilgisayar.org adresinden ulaşabilirsiniz.