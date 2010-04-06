Hammer and Inverted Hammer mw
Crypto_Forex-Indikator „Hammer und umgekehrtes Hammermuster“ für MT4 – ohne Neulackierung und Verzögerung.
– Der Indikator „Hammer und umgekehrtes Hammermuster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading.
– Der Indikator erkennt bullische Hammer- und umgekehrte Hammermuster im Chart:
– Bullischer umgekehrter Hammer – Blauer Pfeil im Chart (siehe Bilder).
– Bullischer Hammer – Grüner Pfeil im Chart (siehe Bilder).
– Mit Benachrichtigungen für PC, Handy und E-Mail.
– Der Indikator „Hammer und umgekehrtes Hammermuster“ lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.
