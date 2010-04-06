Hammer and Inverted Hammer mw
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.7
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Hammer and Inverted Hammer Pattern" per MT4, senza ridisegnazione, senza ritardo.
- L'indicatore "Hammer and Inverted Hammer Pattern" è un indicatore molto potente per il trading di Price Action.
- L'indicatore rileva i pattern Hammer e Inverted Hammer rialzisti sul grafico:
- Bullish Inverted Hammer - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini).
- Bullish Hammer - Segnale freccia verde sul grafico (vedi immagini).
- Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail.
- L'indicatore "Hammer and Inverted Hammer Pattern" è eccellente da combinare con i livelli di supporto/resistenza.
