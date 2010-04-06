Hammer and Inverted Hammer mw

Indicateur Crypto_Forex « Schéma Marteau et Marteau Inversé » pour MT4, sans modification, sans délai.





- L'indicateur « Schéma Marteau et Marteau Inversé » est un indicateur très performant pour le trading de Price Action.

- L'indicateur détecte les schémas Marteau et Marteau Inversé haussier sur le graphique :

- Marteau Inversé haussier : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images).

- Marteau Inversé haussier : signal de flèche verte sur le graphique (voir images).

- Alertes PC, mobile et e-mail.

- L'indicateur « Schéma Marteau et Marteau Inversé » est idéal pour combiner les niveaux de support et de résistance.





