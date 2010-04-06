Hammer and Inverted Hammer mw
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.7
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "Молот и перевернутый молот" для MT4. Без перерисовки и задержек.
- Индикатор "Молот и перевернутый молот" — очень мощный индикатор для торговли по Price Action.
- Индикатор распознаёт бычий "Молот" и перевернутый молот на графике:
- Бычий перевернутый молот — сигнал синей стрелки на графике (см. изображения).
- Бычий молот — сигнал зелёной стрелки на графике (см. изображения).
- С оповещениями на ПК, мобильном телефоне и электронной почте.
- Индикатор "Молот и перевернутый молот" отлично сочетается с уровнями поддержки/сопротивления.
Это оригинальный продукт, предлагаемый только на этом сайте MQL5.