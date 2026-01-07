プロフェッショナル グリッド & マーチンゲール EA



TW Wolf Martingale MT5 は、正確なリスク管理、柔軟な執行、そしてさまざまな市場環境における安全な自動取引を求めるトレーダー向けに設計された、プロフェッショナルなグリッド & マーチンゲール EA 兼 高度なスマートグリッド取引 EA です。

この高度なマーチンゲール EA は、構造化されたグリッドロジックとスマートなリスク管理を組み合わせ、攻撃的または固定設定を使用せずに、複数の銘柄と時間足で低リスクのグリッド取引を可能にします。制御された執行と適応型取引戦略に重点を置いた、信頼性の高いプロフェッショナル Forex ロボット MT5 です。





TW Wolf Martingale MT5 の主な機能

1- デュアルエントリーシステム

グリッドベースおよびインジケーターベースの両方のエントリーに対応し、最大限の柔軟性と適応型取引戦略を提供します。

2- マルチタイムフレーム対応

トレーダーのリスク設定および選択したグリッドまたはマーチンゲール戦略に応じて、あらゆる時間足で稼働します。

3- マルチマーケット対応

Forex 通貨ペア、ゴールド（XAUUSD）、指数、暗号通貨向けに最適化されており、複数市場に対応したプロフェッショナルな取引ソリューションを提供します。

4- チャート上での取引制御

EA を停止することなく、チャート上からリアルタイムで取引モードを切り替えることができ、スムーズな自動グリッド取引を実現します。

5- 緊急保護モード

高リスク環境下では即座に新規取引をブロックし、既存ポジションを管理しながら過剰なリスクを防止します。

6- スマート利確管理

単一または複合 TP レベルを使用し、安全なマーチンゲール戦略においてドローダウンを抑えつつ利益を最適化します。

7- 柔軟なロット調整

ロット倍率およびグリッド間隔を完全に調整可能にし、正確なポジションサイズとリスク管理を実現します。

8- トレンド衝突アラート

トレンドの不一致を検出し、市場の方向に逆らう攻撃的なグリッドエントリーを回避するためにトレーダーへ通知します。

9- マルチシンボル取引

複数の銘柄を同時に管理し、反対方向の取引も可能で、高度なポートフォリオ管理を実現します。

10- リアルタイム取引統計

ドローダウン、保有ポジション数、取引量などのライブデータを表示し、プロフェッショナルな取引監視を可能にします。

11- 複数のエントリーモード

4 種類のエントリー方法を提供し、さまざまな市場環境に合わせて Professional Grid EA MT5 の挙動を調整できます。

12- スプレッドフィルター保護

高スプレッドや不利なスプレッド環境下での取引を防止し、取引リスクを軽減します。

13- 完全なリスクカスタマイズ

初心者からプロフェッショナルトレーダーまで対応可能な完全調整型設定により、個別のリスク管理を実現します。





ユーザー向けボーナス TW Wolf Martingale MT5 を購入すると、トレンドに沿った取引を支援するプロフェッショナルなトレンドインジケーターが付属し、パフォーマンスと実用性を向上させます。





技術的推奨事項

ブローカー: 低スプレッドかつ安定した約定力を持つブローカー

口座タイプ: ヘッジング（ECN 推奨）

最低入金額:

Forex: $500

Gold (XAUUSD): $3000

レバレッジ: 最低 1:100

時間足: H1 – H4（リスク設定に基づく）

VPS: 24/7 の安定稼働のため必須





なぜ TW Wolf Martingale MT5 を選ぶのか？

TW Wolf Martingale MT5 は、安全なマーチンゲール戦略、プロフェッショナルな取引管理、完全なリスクコントロールを求めるトレーダー向けに設計された、堅牢で柔軟な自動グリッド取引 EA です。スマートなリスク管理、マルチシンボル対応、適応型グリッド取引により、MetaTrader 5 ユーザーに信頼性の高いプロフェッショナルなソリューションを提供します。

TW Wolf Martingale MT5 の設定に関する完全なセットアップガイドおよび詳細な解説については、包括的なチュートリアル記事をご参照ください。

https://www.mql5.com/en/market/product/159357