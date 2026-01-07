EA Profesional de Grid & Martingala



TW Wolf Martingale MT5 es un EA Profesional de Grid & Martingala y un EA Avanzado de Smart Grid Trading, diseñado para traders que exigen un control preciso del riesgo, ejecución flexible y trading automatizado seguro en diferentes condiciones de mercado.

Este EA Martingala Avanzado combina una lógica de grid estructurada con una gestión de riesgo inteligente, permitiendo trading en grid de bajo riesgo en múltiples símbolos y timeframes sin configuraciones agresivas o fijas, convirtiéndolo en un robot profesional de forex MT5 confiable, enfocado en ejecución controlada y estrategias adaptativas.





Características Clave de TW Wolf Martingale MT5

1- Sistema de Entrada Dual

Soporta entradas basadas en grid y en indicadores para máxima flexibilidad y estrategias de trading adaptativas.

2- Operación Multi-Timeframe

Opera en cualquier timeframe según la configuración de riesgo del trader y la estrategia de grid o martingala seleccionada.

3- Compatibilidad Multi-Mercado

Optimizado para pares Forex, Oro (XAUUSD), Índices y Criptomonedas, ofreciendo una solución profesional para múltiples mercados.

4- Control de Operaciones en el Gráfico

Permite cambiar los modos de trading en tiempo real directamente desde el gráfico sin detener el EA.

5- Modo de Protección de Emergencia

Bloquea instantáneamente nuevas operaciones en condiciones de alto riesgo mientras gestiona activamente las posiciones abiertas.

6- Gestión Inteligente de Take Profit

Utiliza niveles de TP únicos o combinados para optimizar ganancias y controlar el drawdown en estrategias seguras de martingala.

7- Escalado Flexible de Lotes

Multiplicador de lotes y espaciado del grid totalmente ajustables para una gestión de riesgo precisa.

8- Alerta de Conflicto de Tendencia

Detecta desalineación de tendencia y alerta al trader para evitar entradas agresivas contra el mercado.

9- Trading Multi-Símbolo

Gestiona múltiples instrumentos simultáneamente, incluyendo operaciones en direcciones opuestas.

10- Estadísticas de Trading en Tiempo Real

Muestra drawdown, posiciones abiertas y volumen negociado en tiempo real.

11- Múltiples Modos de Entrada

Ofrece cuatro métodos de entrada para adaptar el comportamiento del Professional Grid EA MT5.

12- Protección por Filtro de Spread

Evita operar durante spreads altos o desfavorables.

13- Personalización Completa del Riesgo

Configuraciones totalmente ajustables para traders principiantes y profesionales.





Bono para Usuarios La compra de TW Wolf Martingale MT5 incluye un indicador profesional de tendencia para mejorar el trading alineado con la tendencia.





Recomendaciones Técnicas

Broker: Broker con bajo spread y ejecución estable

Tipo de Cuenta: Hedging (ECN recomendado)

Depósito Mínimo:

Forex: $500

Gold (XAUUSD): $3000

Apalancamiento: Mínimo 1:100

Timeframe: H1 – H4

VPS: Requerido para operación estable 24/7





¿Por qué elegir TW Wolf Martingale MT5?

TW Wolf Martingale MT5 es un EA de Grid Trading Automatizado robusto y flexible, diseñado para traders que buscan una estrategia de martingala segura, gestión profesional y control total del riesgo. Ofrece una solución confiable y profesional para MetaTrader 5.

Para una guía completa de configuración y explicación detallada, consulte nuestro artículo tutorial completo.

https://www.mql5.com/en/market/product/159357

