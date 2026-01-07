EA Profissional de Grid & Martingale



TW Wolf Martingale MT5 é um EA Profissional de Grid & Martingale e um EA Avançado de Smart Grid Trading, projetado para traders que exigem controle preciso de risco, execução flexível e negociação automatizada segura em diferentes condições de mercado.

Este EA Martingale Avançado combina uma lógica de grid estruturada com uma gestão de risco inteligente, permitindo trading em grid de baixo risco em múltiplos símbolos e timeframes sem configurações agressivas ou fixas, tornando-o um robô profissional de forex MT5 confiável, focado em execução controlada e estratégias de trading adaptativas.





Principais Recursos do TW Wolf Martingale MT5

1- Sistema de Entrada Dupla

Suporta entradas baseadas em grid e em indicadores, oferecendo máxima flexibilidade e estratégias de trading adaptativas.

2- Operação Multi-Timeframe

Opera em qualquer timeframe, dependendo das configurações de risco do trader e da estratégia de grid ou martingale escolhida.

3- Compatibilidade Multi-Mercado

Otimizado para pares Forex, Ouro (XAUUSD), Índices e Criptomoedas, oferecendo uma solução profissional para múltiplos mercados.

4- Controle de Trades no Gráfico

Permite alternar entre modos de trading em tempo real diretamente no gráfico, sem parar o EA, garantindo um grid trading automatizado contínuo.

5- Modo de Proteção de Emergência

Bloqueia instantaneamente novas operações em condições de alto risco, enquanto gerencia ativamente as posições abertas para evitar riscos excessivos.

6- Gestão Inteligente de Take Profit

Utiliza níveis de TP únicos ou combinados para otimizar lucros enquanto controla o drawdown em estratégias seguras de martingale.

7- Escalonamento Flexível de Lotes

Multiplicador de lotes e espaçamento do grid totalmente ajustáveis para um dimensionamento preciso de posições e gestão de risco.

8- Alerta de Conflito de Tendência

Detecta desalinhamento de tendência e alerta o trader para evitar entradas agressivas contra a direção do mercado.

9- Trading Multi-Símbolo

Gerencia múltiplos instrumentos simultaneamente, incluindo operações em direções opostas para controle avançado de portfólio.

10- Estatísticas de Trading em Tempo Real

Exibe dados ao vivo como drawdown, posições abertas e volume negociado, permitindo monitoramento profissional.

11- Múltiplos Modos de Entrada

Oferece quatro métodos diferentes de entrada para adaptar o comportamento do Professional Grid EA MT5 a diversos ambientes de mercado.

12- Proteção por Filtro de Spread

Evita operações durante spreads altos ou desfavoráveis, reduzindo o risco de trading.

13- Personalização Completa de Risco

Configurações totalmente ajustáveis para traders iniciantes e profissionais, garantindo controle de risco personalizado.





Bônus para Usuários A compra do TW Wolf Martingale MT5 inclui um indicador profissional de tendência para auxiliar em operações alinhadas à tendência, melhorando o desempenho e o uso profissional.





Recomendações Técnicas

Corretora: Corretora com baixo spread e execução estável

Tipo de Conta: Hedging (ECN recomendado)

Depósito Mínimo:

Forex: $500

Gold (XAUUSD): $3000

Alavancagem: Mínimo 1:100

Timeframe: H1 – H4 (com base nas configurações de risco)

VPS: Necessário para operação estável 24/7





Por que escolher o TW Wolf Martingale MT5?

TW Wolf Martingale MT5 é um EA robusto e flexível de Grid Trading Automatizado, desenvolvido para traders que buscam uma estratégia de martingale segura, gestão profissional de trades e controle total de risco. Com gestão de risco inteligente, suporte multi-símbolo e grid trading adaptativo, este EA oferece uma solução confiável e profissional para usuários do MetaTrader 5.

Para um guia completo de configuração e explicação detalhada das configurações do TW Wolf Martingale MT5, consulte nosso artigo tutorial abrangente.

https://www.mql5.com/en/market/product/159357

