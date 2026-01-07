TW Wolf Martingale MT5
- Experts
- Altan Karakaya
- Versione: 2.1
- Attivazioni: 20
Expert Advisor Professionale Grid & Martingale
TW Wolf Martingale MT5 è un Expert Advisor Professionale Grid & Martingale e un Advanced Smart Grid Trading EA progettato per trader che richiedono un controllo del rischio preciso, un’esecuzione flessibile e un trading automatico sicuro in diverse condizioni di mercato.
Questo Advanced Martingale EA combina una logica di grid strutturata con una gestione intelligente del rischio, consentendo un grid trading a basso rischio su più simboli e timeframe senza impostazioni aggressive o fisse, rendendolo un robot forex professionale MT5 affidabile, focalizzato su un’esecuzione controllata e strategie di trading adattive.
Caratteristiche Principali di TW Wolf Martingale MT5
1- Sistema di Ingresso Doppio
Supporta ingressi basati su grid e su indicatori per la massima flessibilità e strategie di trading adattive.
2- Operatività Multi-Timeframe
Funziona su qualsiasi timeframe, in base alle impostazioni di rischio del trader e alla strategia grid o martingale preferita.
3- Compatibilità Multi-Mercato
Ottimizzato per coppie Forex, Oro (XAUUSD), Indici e Criptovalute, offrendo una soluzione di trading professionale per più mercati.
4- Controllo delle Operazioni sul Grafico
Consente di cambiare modalità di trading in tempo reale direttamente dal grafico senza interrompere l’EA, garantendo un grid trading automatico fluido.
5- Modalità di Protezione di Emergenza
Blocca immediatamente nuove operazioni in condizioni di alto rischio, gestendo attivamente le posizioni aperte per prevenire rischi eccessivi.
6- Gestione Intelligente del Take Profit
Utilizza livelli TP singoli o combinati per ottimizzare i profitti controllando il drawdown nelle strategie martingale sicure.
7- Scalabilità Flessibile dei Lotti
Moltiplicatore di lotto e distanza della grid completamente regolabili per un dimensionamento preciso delle posizioni e una gestione del rischio accurata.
8- Avviso di Conflitto di Trend
Rileva disallineamenti del trend e avvisa il trader per evitare ingressi grid aggressivi contro la direzione del mercato.
9- Trading Multi-Simbolo
Gestisce più strumenti simultaneamente, incluse operazioni in direzioni opposte per un controllo avanzato del portafoglio.
10- Statistiche di Trading in Tempo Reale
Mostra dati live come drawdown, posizioni aperte e volume scambiato per un monitoraggio professionale delle operazioni.
11- Modalità di Ingresso Multiple
Offre quattro diversi metodi di ingresso per adattare il comportamento del Professional Grid EA MT5 a vari ambienti di mercato.
12- Protezione con Filtro Spread
Previene le operazioni durante spread elevati o sfavorevoli per ridurre il rischio di trading.
13- Personalizzazione Completa del Rischio
Impostazioni completamente regolabili, adatte sia a trader principianti che professionisti, garantendo un controllo del rischio personalizzato.
Bonus per gli Utenti
L’acquisto di TW Wolf Martingale MT5 include un indicatore di trend professionale per supportare il trading in linea con il trend, migliorando sia le prestazioni che l’utilizzo professionale.
Raccomandazioni Tecniche
Broker: Broker a basso spread con esecuzione stabile
Tipo di Conto: Hedging (ECN consigliato)
Deposito Minimo:
Forex: $500
Oro (XAUUSD): $3000
Leva: Minimo 1:100
Timeframe: H1 – H4 (in base alle impostazioni di rischio)
VPS: Necessario per un funzionamento stabile 24/7
Perché Scegliere TW Wolf Martingale MT5?
TW Wolf Martingale MT5 è un EA di Grid Trading Automatico robusto e flessibile, progettato per trader che cercano una strategia martingale sicura, una gestione professionale delle operazioni e un controllo completo del rischio. Grazie alla gestione intelligente del rischio, al supporto multi-simbolo e al grid trading adattivo, questo EA offre una soluzione affidabile e professionale per gli utenti MetaTrader 5.
Per una guida completa all’installazione e una spiegazione dettagliata delle impostazioni di TW Wolf Martingale MT5, consulta il nostro articolo tutorial completo.