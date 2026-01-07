Expert Advisor Professionale Grid & Martingale



TW Wolf Martingale MT5 è un Expert Advisor Professionale Grid & Martingale e un Advanced Smart Grid Trading EA progettato per trader che richiedono un controllo del rischio preciso, un’esecuzione flessibile e un trading automatico sicuro in diverse condizioni di mercato.

Questo Advanced Martingale EA combina una logica di grid strutturata con una gestione intelligente del rischio, consentendo un grid trading a basso rischio su più simboli e timeframe senza impostazioni aggressive o fisse, rendendolo un robot forex professionale MT5 affidabile, focalizzato su un’esecuzione controllata e strategie di trading adattive.





Caratteristiche Principali di TW Wolf Martingale MT5

1- Sistema di Ingresso Doppio

Supporta ingressi basati su grid e su indicatori per la massima flessibilità e strategie di trading adattive.

2- Operatività Multi-Timeframe

Funziona su qualsiasi timeframe, in base alle impostazioni di rischio del trader e alla strategia grid o martingale preferita.

3- Compatibilità Multi-Mercato

Ottimizzato per coppie Forex, Oro (XAUUSD), Indici e Criptovalute, offrendo una soluzione di trading professionale per più mercati.

4- Controllo delle Operazioni sul Grafico

Consente di cambiare modalità di trading in tempo reale direttamente dal grafico senza interrompere l’EA, garantendo un grid trading automatico fluido.

5- Modalità di Protezione di Emergenza

Blocca immediatamente nuove operazioni in condizioni di alto rischio, gestendo attivamente le posizioni aperte per prevenire rischi eccessivi.

6- Gestione Intelligente del Take Profit

Utilizza livelli TP singoli o combinati per ottimizzare i profitti controllando il drawdown nelle strategie martingale sicure.

7- Scalabilità Flessibile dei Lotti

Moltiplicatore di lotto e distanza della grid completamente regolabili per un dimensionamento preciso delle posizioni e una gestione del rischio accurata.

8- Avviso di Conflitto di Trend

Rileva disallineamenti del trend e avvisa il trader per evitare ingressi grid aggressivi contro la direzione del mercato.

9- Trading Multi-Simbolo

Gestisce più strumenti simultaneamente, incluse operazioni in direzioni opposte per un controllo avanzato del portafoglio.

10- Statistiche di Trading in Tempo Reale

Mostra dati live come drawdown, posizioni aperte e volume scambiato per un monitoraggio professionale delle operazioni.

11- Modalità di Ingresso Multiple

Offre quattro diversi metodi di ingresso per adattare il comportamento del Professional Grid EA MT5 a vari ambienti di mercato.

12- Protezione con Filtro Spread

Previene le operazioni durante spread elevati o sfavorevoli per ridurre il rischio di trading.

13- Personalizzazione Completa del Rischio

Impostazioni completamente regolabili, adatte sia a trader principianti che professionisti, garantendo un controllo del rischio personalizzato.





Bonus per gli Utenti L’acquisto di TW Wolf Martingale MT5 include un indicatore di trend professionale per supportare il trading in linea con il trend, migliorando sia le prestazioni che l’utilizzo professionale.





Raccomandazioni Tecniche

Broker: Broker a basso spread con esecuzione stabile

Tipo di Conto: Hedging (ECN consigliato)

Deposito Minimo:

Forex: $500

Oro (XAUUSD): $3000

Leva: Minimo 1:100

Timeframe: H1 – H4 (in base alle impostazioni di rischio)

VPS: Necessario per un funzionamento stabile 24/7





Perché Scegliere TW Wolf Martingale MT5?

TW Wolf Martingale MT5 è un EA di Grid Trading Automatico robusto e flessibile, progettato per trader che cercano una strategia martingale sicura, una gestione professionale delle operazioni e un controllo completo del rischio. Grazie alla gestione intelligente del rischio, al supporto multi-simbolo e al grid trading adattivo, questo EA offre una soluzione affidabile e professionale per gli utenti MetaTrader 5.

Per una guida completa all’installazione e una spiegazione dettagliata delle impostazioni di TW Wolf Martingale MT5, consulta il nostro articolo tutorial completo.

https://www.mql5.com/en/market/product/159357

