GaMBLeRs

GaMBLeRs – Hesap Büyümesini Hızlandıran Akıllı Alım Satım Makinesi [ Kuantum Alım Satım Makinesi]

 D

  I

  S

  C

  R
 
  I

  P

  T

  I

 0

 N  

GaMBLeRs, finansal piyasalarda başarının cesaret, risk alma ve disiplinli strateji gerektirdiğini anlayan, güçlü zihinsel dayanıklılığa sahip yatırımcılar için tasarlanmış bir Uzman Danışman (EA) ürünüdür. Bu ürün, yapay zekayı, etkileşimli bir paneli ve otomatik işlem sistemlerini birleştirerek hesap büyümesinde katlanarak artış fırsatları yaratır.

Başlıca Özellikler:

  • Akıllı Çekirdek ve Gelişmiş İşlemci : Olasılık ve istatistiksel prensipleri kullanarak hesabınızı optimize etmek için otomatik olarak çalışır.
  • Makine Çoğaltma : Başarı olasılığını artırmak için zaman kaydırmalarıyla birden fazla hesapta etkinleştirin.
  • Gerçek Zamanlı Manuel Kontrol : Sürükle ve bırak özelliğiyle konumları anında ayarlayın veya yeniden yönlendirin.
  • İnteraktif Panel : Kârlı işlemleri güçlendirmek için manuel olarak izleyin ve müdahale edin.
  • Eğitimsel Algoritma : Sinyal kalıpları ve strateji oluşumu hakkında bilgiler sağlar.

Kumarbazlar –   Risk Almaya Cesaret Et, Kazanmaya Cesaret Et.

Yapay zekâ destekli otomatik alım satım, etkileşimli panel ve olasılığa dayalı stratejilerle gerçek sonuçlar.


GaMBLeRs, performansı en üst düzeye çıkarmak için VPS üzerinde sürekli çalışmaya olanak tanıyan işlem çiftliği konseptini destekler. Çoklu parite işlemleri için tasarlanmıştır ve önerilen sembol XAUUSD'dir.

Avantajlar:

  • Code_IQ7 girişi aracılığıyla 2'den 20'ye kadar ayarlanabilir saldırganlık seviyeleri.
  • Kullanıcı dostu, minimum ayar ve basitleştirilmiş kullanım.
  • Üç temel bileşeni bir araya getirir: Yapay Zeka Destekli Sinyal, Alım Satım Paneli ve Otomatik Robot Uzmanı .

Licenses are limited to 20 users during the promotional period, before reverting to the standard quota of 5. Pricing is optimized to allow immediate participation and direct experience of this advanced system.

Sistem sorunsuz çalışana ve hedeflerinize ulaşana kadar size yardımcı olacağız. Bizimle mesaj yoluyla veya doğrudan [telegram@FOREXnow] adresinden iletişime geçin.

Conclusion 

GaMBLeRs, sürdürülebilir hesap büyüme fırsatları sunmak için yapay zekayı, etkileşimli panelleri ve robotik sistemleri entegre eden otomatik bir işlem çözümüdür. Çoklu işlem çifti esnekliği, gerçek zamanlı manuel kontrol ve eğitici algoritma desteği ile bu ürün, cesur kararlar almaya ve olasılıktan stratejik olarak yararlanmaya hazır yatırımcılar için tasarlanmıştır. Sınırlı sayıda lisans mevcuttur, bu da gelişmiş işlem performansını ilk elden deneyimlemek için değerli bir fırsat sunmaktadır.

Dikkat: Üyeler, "Xbot Quantum IQ7"yi gerçek alım satım işlemlerinde kullanırken, deneyim ve ana döviz çiftlerinin kalıplarını tanıma yeteneğiyle kararlarınızı geliştirin. GPT-5, Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai ve Google AI Gemini'den gelen temel bilgiler ve alım satım psikolojisi, akıllıca hareket etmenizi destekler.

Önerilen ürünler
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
Uzman Danışmanlar
BBMAGC   BBMAGC  is an automatic trading system with a work strategy obtained from famous BBMA indicator combine with advance grid system . This EA use dangerous trading systems like martingale and grid so please understand the risk before using this EA Time Frame: H1 Symbol: best result on EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS recommended 4/5 digit broker Min Deposit 1000$ Low spread always better Since you using Grid system, always trade using money that you are willing to lose. When you use an expert a
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Uzman Danışmanlar
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
Hermes Gold PRO
Igor Pereira Calil
Uzman Danışmanlar
The HERMES specialist is a robot for Meta Trader with the objective of working with the robot's own trends and strategies. GET HERMES GOLD PRO FREE INSTALLED AND OPERATING ON YOUR ACCOUNT, ASK ME PRIVATE MESSAGE. TIMEFRAME USAGE RECOMMENDATION: H1 HERMES was developed to work on the American metal XAUUSD (GOLD). HERMES is a long-term Expert in assertive SCALPING, and so, he can stay 1,2,3 days without trading, depending on the value of his "risk (configuration", but, don't worry about that, re
Hyper
Aleksandr Valutsa
Uzman Danışmanlar
Hyper  — is an automated trading advisor based on the fundamental principle of technical analysis: support and resistance levels. The system is designed to work on the Forex market and uses mathematically precise algorithms to determine optimal entry and exit points for transactions. Monitoring All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Main characteristics Operati
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Uzman Danışmanlar
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Rsi Trend Finder Hedge
Gabriel Beaird
Uzman Danışmanlar
Currency -  Eur/Usd Candle Time -  5m for best results Recomended Broker -  IG Leverage -  1:200 Minimum Deposit -  $100 Fully Automated EA for Longs and Shorts You can adjust to whichever RSI period and value you want. -RSI PERIODS & VALUES WHEN THEY CROSS ARE ALL ADJUSTABLE IN THE INPUTS & THE TAKE PROFIT AND STOPLOSS OF HEDGING LONG AND SHORT TRADES. Default settings are to... *When a LONGS trade is put on it puts in a Short at the same time. If the Short goes above 20 pips it will hit Stop-
SuperGrid
ying liu
Uzman Danışmanlar
SupuerGrid EA   This  trading system trades during all the times of the trade days . Recommended timeframe: M 1 5 It runs on one  pair ,recommended EURUSD . Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. The EA already has a live track record of many months of stable trading with low drawdown. M ultiple safety techniques are implemented to minimize the risk and the maximize the profits. The EA runs fully automatically and does not r
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Uzman Danışmanlar
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
BuckWise
Joel Protusada
Uzman Danışmanlar
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Origin of the universe
Bai Han Dong
Uzman Danışmanlar
交易是一门艺术，本EA基于 Book of changes series  产品的迭代开发， 天地万物都处在永不停息的发展之中，其阐述的就是这个“ 自然而然 ” 的规律。这规律揭示了整个宇宙的特性，囊括了天地间所有事物的属性。 因此，作者通过双均线的赋值，找寻阴阳变换的规律，以此贴近市场的走势，在区间内博弈求利，大道至简。本EA前期基于欧美货币对 （EURUSD） 市场进行的数据调研分析，因此，购买后请使用于欧美货币对（EURUSD），不要使用于其他货币对及交易品类，后续会陆续推出其他相应版本，大家可以持续关注。在下载后，界面可以进行调节手数以及参数设置，大家根据提示的最佳赋值填写即可，不要轻易尝试改变，最后建议仓位为一万美金。如有疑问，可以与作者留言，感谢支持！附： “易”，一是“ 变易 ”、二是“ 简易 ”、三是“ 不易 ”。变易，指变化之道，万事万物时时刻刻都在变化。简易，一阴一阳，囊括了万种事物之理；有天就有地，有上就有下，有前就有后，都是相反相成，对立统一。不易，虽世间的事物错综复杂，变化多端，但是有一样东西永远不变的，那就是规律；天地运行，四季轮换，寒暑交替，冬寒夏热，月盈
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Uzman Danışmanlar
Using MACD value for direction. Using RSI as reversal indicator. Using open trading hour. (Recommend Hour 10,11,15 & 19 : MT4-Time) Counter trade if signal failed. Cutloss trade if signal failed. Auto lot calculate based on target profit & takeprofit. Able to set counter trade value. Suitable for commodities & currency.  Timeframe H1. Able to set limit lot open. Able to select day to trade.
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Uzman Danışmanlar
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Fisherman MT4
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/127890 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/127891 Fisherman, fiyat hareketlerini sistematik olarak yakalamak için tasarlanmış gelişmiş bir ızgara tabanlı Uzman Danışmandır (EA). Tıpkı bir balıkçının balık yakalamak için ağ atması gibi, bu EA piyasa fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak için bekleyen emirlerden oluşan yapılandırılmış bir ızgara dağıtır. EA iki esnek modda çalışır: 1.Otomatik Mod – EA, belirli saatlerde otonom ol
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Atena Gold EA
Igor Pereira Calil
Uzman Danışmanlar
The Atena specialist is a EA for Meta Trader with the objective of working with the robot's own trends and strategies. GET Atena Gold EA FREE INSTALLED AND OPERATING ON YOUR ACCOUNT, ASK ME PRIVATE MESSAGE. Atena was developed to operate with greater security on American metal (GOLD, XAUUSD). Atena GOLD is a long-term robot, with WEEKLY AND MONTHLY profits, don't be too alarmed if it sometimes takes some time to close. Remember that Athena operates in both market trends, buying and selling, re
Oil King Premium
Mehmet Ozhan Hastaoglu
3.5 (2)
Uzman Danışmanlar
This robot works in 15-minute periods. Opens a limited number of transactions when it reaches a specific transaction volume. You can run the following system if you want to open operations. Set the amount of the lot from the set You can start the strategy test by typing the broker name of the Brent or WTI symbol type and selecting the lot amount. Symbol EA = Oils+ ( Sample Symbol Name Your Brokers )  Period : M15 ( Cancellation and Money Back Guarantee within 7 Days )  
Mid Night Scalper EA
Wichayuth Chotklang
Uzman Danışmanlar
Mid Night Scalper EA  Expert Advisor is a symbiosis of trading algorithms. Designed for trading for EURUSD,GBPUSD,EURCHF,EURGBP,AUDCHF,USDCHF pairs With Roll Over Time (00.00-01.00)  Has protection against failures – when the connection is restored, the advisor will continue to work with its orders. Advanced settings of trailing and trading time intervals allow the EA to work correctly on a computer and VPS. The robot controls the volume of trading positions, slippage, and spread changes. Automa
Great Bird
Ferri Shallahuddin
Uzman Danışmanlar
Great Bird expert advisor using a scalping system with low DD. has StopLoss   and TakeProfit features automatically set by the algorithm. you can also set StopLoss and TakeProfit manually. The Expert Advisor does not need complicated setup and  is ready to be used for all currencies Use Timeframe M5 account ECN recommendation Minimum account balance $ 100 (for one pair) The Expert Advisor does not use: Grid Averaging Martingale Doubling
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Uzman Danışmanlar
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
Price Impulse Reversal MT4
Mohamed Chadlioui Ezzamouri
Uzman Danışmanlar
Price Impulse Reversal EA , göstergeler olmadan fiyat hareketi ile çalışan otomatik bir ticaret sistemidir. Otomatik ticaret için tasarlanmıştır. Özellikler: Fiyat hareketi tabanlı strateji Otomatik 24/5 sistemi Stop Loss ve Take Profit ile risk yönetimi Belirli koşullar için spread filtresi 4 döviz çifti için geliştirilmiştir Ayarlanabilir parametreler: Lot büyüklüğü Maksimum izin verilen spread Tanımlama numarası Uyumlu çiftler: EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJPY Test süresi notu: Bu EA, tam değ
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Uzman Danışmanlar
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Guinevere
Charbel Abboud
Uzman Danışmanlar
GUINEVERE EA, piyasadaki değişiklikleri öngörmek için makine öğrenimi ve yapay zekanın en son algoritmalarından oluşan en yeni nesil forex stratejilerinin bir birleşimidir. MARTINGALE, AVERAGING, GRIDS gibi riskli stratejiler KULLANMAZ... Tüm pozisyonlar her zaman yeterli S/L ve T/P ile kaplıdır. Geriye dönük maksimum doğruluk testi, Guinevere EA'nın geçmiş performansını gösterir, ancak biz her zaman kullanıcıları geçmiş sonuçların gelecekte aynı performansı garanti etmediği konusunda uyarıyoruz
Exotic Adv
Ivan Simonika
Uzman Danışmanlar
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Super Turbo AI
Adeniyi Adedipe
Uzman Danışmanlar
Super Turbo AI is a Multi Currency Trading Robot which has been carefully designed and rigorously tested for successful and consistent long term trading activities with each trade been potentially profitable. The over twelve years Optimization and back testing stages have both been well completed and default setting is best suited to the EURUSD pair. Attached also is the same EURUSD setting which can continually be used for months and even years to come (please visit the Comments section to dow
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Uzman Danışmanlar
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Uzman Danışmanlar
2025’in en güçlü otomatik işlem stratejilerinden biri 2025 yılında kullanılan en güçlü manuel işlem stratejilerinden birini, TMA (Triangular Moving Average) ve CG mantığı temel alınarak tam otomatik bir Expert Advisor’a (EA) dönüştürdük. 550 $ fiyatla yalnızca bir adet kaldı. Bundan sonra fiyat 650 $ ve 750 $ olacak, nihai fiyat ise 1200 $ olarak belirlenecek. Bu EA, hassas girişler, akıllı bekleyen emirler ve sıkı risk yönetimi için tasarlanmıştır ve tüm Forex pariteleri ile Altın (XAUUSD) için
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT5 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT4 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! Kural       İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yapın. Kuantum
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Javier Gold Scalper: Teknolojimiz Yanınızda! Kullanım Kılavuzu ve yapılandırma dosyaları: Kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin. Fiyat: Fiyat, satılan lisans sayısına bağlı olarak artar. Mevcut kopyalar: 5 Finans piyasalarının en volatil varlıklarından biri olan altın üzerinde işlem yapmak yüksek hassasiyet, detaylı analiz ve çok etkili bir risk yönetimi gerektirir. Javier Gold Scalper , bu temel unsurları sağlam ve gelişmiş bir sistemde bir
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Uzman Danışmanlar
Titan AI — Yeni Nesil Otomatik Alım-Satım Sistemi Titan AI , MX Robots uzman ekibi tarafından geliştirilen yeni nesil bir otomatik işlem sistemidir. Gelişmiş yapay zeka teknolojisini derin finansal uzmanlıkla birleştirir. Bu EA, kurumsal düzeyde kullanılan Real Tick , MBP (Market by Price) ve MBO (Market by Order) gibi yüksek kaliteli piyasa verileriyle eğitilmiştir. Bu sayede Titan AI, farklı piyasalarda tutarlı ve zeki kararlar verebilir. Titan AI, aynı anda birden fazla yapay zeka stratejisin
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
DCA CycleMax
Jin Sangun
Uzman Danışmanlar
DCA CYCLEMAX Tanıtımı Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Genel Bakış DCA CYCLEMAX, piyasada tek yönlü güçlü bir trend gösteren varlıklar için optimize edilmiş güçlü bir yarı otomatik grid ticaret programıdır (EA). Özellikle altın (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) ve kripto para birimleri gibi yüksek volatiliteye ve sabit yönlü bir trende sahip varlıklarda etkilidir. DCA stratejisini (Dollar-Cost Averaging
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Uzman Danışmanlar
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Uzman Danışmanlar
24 saatlik flaş satış - Sadece $199.99 "HFT Pass Prop Firms", özellikle US30 çifti ile işlem yapmak üzere tasarlanmış bir Expert Advisor (EA) olup HFT meydan okuması için özel olarak geliştirilmiştir. Daha fazla üst düzey Expert Advisor ve Göstergeler için şu adrese gidin: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ben Los, daha fazla güncelleme almak için lütfen abone olun: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFT Nedir? Yüksek frekanslı ticaret (HFT), büyük bir sipar
Pingo AI
Anastasiya Morozova
2 (1)
Uzman Danışmanlar
Pingo Pingo, forex piyasasında istikrarlı ve güvenli ticaret için tasarlanmış tam otomatik bir ticaret robotudur. Danışman, sıkı risk kontrolü ve martingale, grid veya ortalama gibi tehlikeli stratejilerin yokluğuna vurgu yapılarak tasarlanmıştır. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Nasıl çalışır? Pingo, akıllı volatilite filtreleri kullanarak fiyat modellerini ve kısa vadeli piyasa dinamiklerini analiz eder. Robot, pazara yüksek başarı olasılığı ve minimum riskle girme
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Uzman Danışmanlar
CyNera: Sizin Ticaretiniz, Bizim Teknolojimiz Kılavuz ve ayar dosyaları: Kılavuz ve ayar dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Fiyat: Fiyat, satılan lisanslara göre artar Mevcut kopya sayısı: 4 Piyasadaki en değişken araçlardan biri olan altın ticareti, hassasiyet, derinlemesine analiz ve güçlü risk yönetimi gerektirir. CyNera Expert Advisor, bu unsurları kusursuz bir şekilde entegre ederek, optimum altın ticareti için tasarlanmış sofistike bir sistem oluşturur. Cy
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Uzman Danışmanlar
Exp-TickSniper   , her para birimi çifti için ayrı ayrı parametreleri otomatik olarak seçen hızlı bir kene yüzücüdür. EA, yaklaşık 10 yıllık EA programlamasında kazanılan deneyime dayalı olarak geliştirilmiştir. EA, akıllı takip eden durdurmayı kullanarak ve mevcut döviz çifti verilerine, kotasyonlarına, özelliklerine ve yayılmasına dayalı olarak kısa vadeli işlemler gerçekleştirir. Ortalama alma stratejisi, sinyal algılama algoritmasının neden olduğu kayıpları önlemek için kullanılır. Açık bir
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Uzman Danışmanlar
KonokaSystemNEO is one of the three sisters ( NEO, JOY, FUN ) based on KonokaSystem with a new personality and is an original EA. The trading style is day trading targeting midnight to mid-day Japan time. The currency pair is "USDJPY" and entry is made at the opening price of M5. Each of the three sisters has a different logic and is equipped with two types of entries and two types of exits. No grid or martingale logic is used. The internal logic repeats profit and loss, swallowing losses and g
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Uzman Danışmanlar
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Uzman Danışmanlar
Advisor AW Double Grids MT4   - bilgi işlem paneli ve basit kuruluma sahip agresif, tamamen otomatik bir grid danışmanıdır. Strateji, eş zamanlı iki yönlü çalışmadan oluşur ve bir yönün hacmini çarpar. Dahili otomatik lot hesaplaması, pozisyonların hacmini artırmanın çeşitli varyasyonları ve diğer işlevler uygulanır. Talimatlar ->   BURADA   /   Sorun çözme ->   BURADA   / MT5 sürümü ->   BURADA Danışman nasıl işlem yapar: AW Double Grids, zıt yönlü bir çift emirle iki yönlü işlem gerçekleştir
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Uzman Danışmanlar
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
Yazarın diğer ürünleri
Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Predator IQ7 – Ticarette Akıllı Avcı We are looking for       yetenekli avcılar       fethetmeye hazır       Predator IQ7       — talebi üzerine titizlikle tasarlanmış gelişmiş bir görsel ticaret analizcisi       Dünya çapında profesyonel tüccarlar   . Tarafından desteklenmektedir       Hazır navigasyon araçlarıyla   Predator IQ7, yalnızca güçlü değil aynı zamanda       sezgisel ve bağımlılık yapıcı       Analitik içgüdülerinize. Tüm yeteneklerini kelimelerle anlatmak zor. Bu ürün, doğal "pazar
FREE
XBot Quantum IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Uzman Danışmanlar
Hey, iş adamı dostum— Bu sıradan bir promosyon değil. Bu, sizinle birlikte bu alanda çalışmış birinin size sunduğu özel bilgiler . Sadece bir ürün sunmuyoruz; size daha akıllı ve daha keskin bir ticaret geleceğinin anahtarlarını veriyoruz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Only 5% of our arsenal is public. Evet, bu inşa ettiğimiz şeyin sadece küçük bir kısmı. Ama bu küçük ayrıntı bile oyun tarzınızı değ
HiLoTren IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Göstergeler
HiLoTren IQ7 — Akıllı Pazar Sınırları ve Pivot Haritalama İşlem seviyelerinizi yapay zeka hassasiyetiyle tanımlayın. HiLoTren IQ7,   Pivot Noktalarını   ,   Direnç (R1–R3)   ve   Destek (S1–S3)   bölgelerini doğrudan grafiğinize otomatik olarak çizen akıllı bir   pivot tabanlı göstergedir   . Piyasa sınırlarını, geri dönüş bölgelerini ve trend devam seviyelerini   belirlemek için net bir görsel çerçeve sağlar; tüm bunlar gerçek zamanlı olarak hesaplanır. Ana Özellikler   Otomatik Pivot Motoru
FREE
HOT Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Uzman Danışmanlar
HOT Predator IQ7 – Ticarette Akıllı Avcı Ücretsiz Sürüm – Premium'a Geçmeden Önce İçgüdülerinizi Keşfedin Uygun Fiyatlı Güç. Üstün Zeka. Denemek %100 Ücretsiz. "HOT Quantum IQ7 8 Sembolleri" {/market/product/153368} ve "EA Quantum IQ7 ALL in ONE" {   /market/product/153369}   ürünlerinde   premium sürümü   gördüyseniz Bu   ücretsiz sürüm,   tam profesyonel pakete yükseltmeden önce görsel pazar avcılığı sanatını keşfetmenize, öğrenmenize ve ustalaşmanıza olanak sağlamak için yaratılmış   bir başl
FREE
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Uzman Danışmanlar
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Oscillator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Göstergeler
EA Mastermind – The Smart, All-in-One Trading Solution It’s time to stop relying on luck for your trading success. Meet EA Mastermind — a premium, next-generation trading suite engineered by the BATIK Team , a collective of professionals in market analytics, algorithmic engineering, and intelligent trading design. EA Mastermind isn’t just another Expert Advisor — it’s a revolutionary ecosystem that fuses three intelligent systems into one seamless framework: AI Mastermind Signal Analyzer – deliv
FREE
EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Uzman Danışmanlar
[As of May 08, downloaded by 28 traders]    Instructions for use   click here! For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Öneri: Bu ürün, teorik karmaşıklıktan kaçınarak titizlikle pratiklik için tasarlanmıştır ve gözlemsel bir refleks olarak yalnızca bilinçaltı zihne güvenir. Sonuç olarak, beyin bilgileri doğal olarak karmaşık bir ş
VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X4 " [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. '   Ai Panel Genius X   ' ciddi bir profesyonel uzmanın arkadaşı olarak tasarlanmış birinci sınıf bir göstergedir. Çoklu çift analizi de dahil olmak üzere tüm çiftler hakkında uzman bilgisini tek bir gelişm
Ai Panel Genius X4
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Uzman Danışmanlar
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. '   Ai Panel Genius X   ' ciddi bir profesyonel uzmanın arkadaşı olarak tasarlanmış birinci sınıf bir göstergedir. Çoklu çift analizi de dahil olmak üzere tüm çiftler hakkında uzman bilgisini tek bir gelişmiş 'wysiwyg' görsel sunumunda anında sağlar. Yeni başlayanlardan deneyimli yatırımcılara kadar herkes sıkıcı teor
GOLD Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Uzman Danışmanlar
Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? Değerli Meslektaşım, şeffaflık ve güvenilirlikle öne çıkan, aylık minimum %5 kâr hedefi garanti eden güvenli bir işlem Uzman Danışman (EA) robotu arıyorsanız, size şu teklifi sunuyorum: Altın madenciliği için tasarlanmış EA-ThinkBot IQ7 Predator artık değerlendirme
EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Uzman Danışmanlar
[As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Öneri: Bu ürün, teorik karmaşıklıktan kaçınarak titizlikle pratiklik için tasarlanmıştır ve gözlemsel bir refleks olarak yalnızca bilinçaltı zihne güvenir. Sonuç olarak, beyin bilgileri doğal olarak karmaşık b
VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X5 " [Ai]   Otonom bilişim,   hedef ve çıkarım odaklı mekanizmalara dayalı olarak robotik ve etkileşimli uygulamaları otonom olarak gerçekleştiren akıllı bir bilişim yaklaşımıdır. '   Ai Panel Genius X   ' ciddi bir profesyonel uzmanın arkadaşı olarak tasarlanmış birinci sınıf bir göstergedir. Çoklu çift analizi de dahil olmak üzere tüm çiftler hakkında uzman bilgisini tek bir gelişmiş '
Ai Panel Genius X5
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Uzman Danışmanlar
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. '   Ai Panel Genius X   ' ciddi bir profesyonel uzmanın arkadaşı olarak tasarlanmış birinci sınıf bir göstergedir. Çoklu çift analizi de dahil olmak üzere tüm çiftler hakkında uzman bilgisini tek bir gelişmiş 'wysiwyg' görsel sunumunda anında sağlar. Yeni başlayanlardan deneyimli yatırımcılara kadar herkes sıkıcı teor
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt