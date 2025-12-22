DailyGold Surge MT4, yalnızca XAUUSD (Altın) için tasarlanmış tamamen otomatik bir Expert Advisor (EA)'dir. Mevcut aylık trendi tespit eder ve yüksek olasılıklı günlük pencere 01:00 - 02:00 (sunucu saati) sırasında trendle uyumlu pozisyonlar açar.

Altın doğal bir kısa vadeli tersine dönüş yaptığında, EA zeki bir şekilde ters yönde ikinci bir giriş ekler — geçici geri çekilmeleri ek fırsatlara dönüştürür, tüm bunlar sıkı risk yönetimi ile gerçekleşir.

Temiz & Profesyonel Strateji:

❌ Martingale yok

❌ Grid yok

❌ Hedging yok

❌ Tehlikeli ortalama yok

Sürdürülebilir uzun vadeli performans için saf trend takip mantığı.

Ana Özellikler

Aylık Trend Tespiti: Tüm işlemler altın hakim trendiyle uyumlu olup maksimum avantaj sağlar.

pips_away mesafesi geçildikten sonra trailing stop aktifleşerek karı kilitle. Kontrollü Risk Yönetimi: Yüzde bazlı lot büyüklüğü (varsayılan her girişte %0,5) ile sabit pozisyon.

⚠️ Önemli Gerçeklik Kontrolü Bu EA şu arayışta olan trader'lar için DEĞİLDİR: ❌ %100 kazanma oranı ❌ Garantili günlük kar ❌ Hızlı hesap katlama

Yüksek riskli martingale veya grid sistemler daha hızlı sonuç vaat edebilir — ancak genellikle hesabın tamamen kaybıyla sonuçlanır.

DailyGold Surge EA, daha güvenli ve profesyonel trend stratejilerini tercih eden disiplinli trader'lar için tasarlanmıştır. Kayıp işlemler ve drawdown dönemleri olacaktır, ancak büyük altın dalgalanması geldiğinde (ve her zaman gelir), önceki kayıpları karşılar ve hesabı istikrarlı bir şekilde ileriye taşır.

📊 Backtest Şeffaflığı DailyGold Surge EA mevcut piyasa trendine göre çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle:

Backtest'ler yalnızca güncel verilerle değerlendirilmelidir

Önerilen test dönemi: son 12 ay (2025-01-01 - 2025-12-30) veya belirli güncel tarihler

Daha eski tarihi veriler mevcut piyasa davranışını yansıtmayabilir

Bu, gerçekçi ve dürüst performans beklentileri sağlar.

EA Parametreleri

LOT__Risk_percentage_1: İlk günlük giriş riski % (varsayılan: 0,5%; prop firm fonlanmış hesaplar için 0,2% önerilir )

İlk günlük giriş riski % (varsayılan: 0,5%; ) LOT__Risk_percentage_2: Ters yönde giriş riski % (varsayılan: 0,5%; 0,2% önerilir )

Ters yönde giriş riski % (varsayılan: 0,5%; ) S_L: Stop Loss (pip cinsinden)

Stop Loss (pip cinsinden) T_P: Take Profit (pip cinsinden)

Take Profit (pip cinsinden) opposite_pips_away: Ters girişi tetikleyen pip mesafesi

Ters girişi tetikleyen pip mesafesi pips_away: Trailing stop aktivasyonu öncesi mesafe

Trailing stop aktivasyonu öncesi mesafe Trailing_stop: Trailing stop mesafesi

Trailing stop mesafesi Trailing_start: Trailing başlangıç seviyesi

🔧 Önerilen Kurulum

Sembol: XAUUSD

XAUUSD Zaman Dilimi: H1

H1 Minimum Bakiye: $500 (kişisel hesaplar) $5.000 (prop firm)

Broker: En iyi yürütme için düşük spread'li ECN hesap önerilir

Prop Firm Trader'ları İçin Özel Not Maksimum drawdown %6'nın altında ve muhafazakar risk ayarlarıyla DailyGold Surge EA, prop firm challenge'larını geçmek ve fonlanmış hesapları güvenli yönetmek için idealdir.

DailyGold Surge EA, sabırlı trader'lara gerçek günlük altın dalgalanmalarını profesyonel trend mantığıyla yakalama konusunda güvenilir bir yol sunar. MQL5 Market'te bugün tutarlı sonuçlar oluşturmaya başlayın!

