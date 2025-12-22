DailyGold Surge MT4

DailyGold Surge MT4, yalnızca XAUUSD (Altın) için tasarlanmış tamamen otomatik bir Expert Advisor (EA)'dir. Mevcut aylık trendi tespit eder ve yüksek olasılıklı günlük pencere 01:00 - 02:00 (sunucu saati) sırasında trendle uyumlu pozisyonlar açar.

Altın doğal bir kısa vadeli tersine dönüş yaptığında, EA zeki bir şekilde ters yönde ikinci bir giriş ekler — geçici geri çekilmeleri ek fırsatlara dönüştürür, tüm bunlar sıkı risk yönetimi ile gerçekleşir.

Temiz & Profesyonel Strateji:

  • ❌ Martingale yok
  • ❌ Grid yok
  • ❌ Hedging yok
  • ❌ Tehlikeli ortalama yok

Sürdürülebilir uzun vadeli performans için saf trend takip mantığı.

Ana Özellikler

  • Aylık Trend Tespiti: Tüm işlemler altın hakim trendiyle uyumlu olup maksimum avantaj sağlar.
  • Günlük Hassas Girişler: Ana pozisyonlar 01:00–02:00 penceresinde anında açılır.
  • Adaptif Karşı Giriş: opposite_pips_away parametresiyle ters yönde akıllı giriş.
  • Kar Koruma: pips_away mesafesi geçildikten sonra trailing stop aktifleşerek karı kilitle.
  • Kontrollü Risk Yönetimi: Yüzde bazlı lot büyüklüğü (varsayılan her girişte %0,5) ile sabit pozisyon.

⚠️ Önemli Gerçeklik Kontrolü Bu EA şu arayışta olan trader'lar için DEĞİLDİR: ❌ %100 kazanma oranı ❌ Garantili günlük kar ❌ Hızlı hesap katlama

Yüksek riskli martingale veya grid sistemler daha hızlı sonuç vaat edebilir — ancak genellikle hesabın tamamen kaybıyla sonuçlanır.

DailyGold Surge EA, daha güvenli ve profesyonel trend stratejilerini tercih eden disiplinli trader'lar için tasarlanmıştır. Kayıp işlemler ve drawdown dönemleri olacaktır, ancak büyük altın dalgalanması geldiğinde (ve her zaman gelir), önceki kayıpları karşılar ve hesabı istikrarlı bir şekilde ileriye taşır.

📊 Backtest Şeffaflığı DailyGold Surge EA mevcut piyasa trendine göre çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle:

  • Backtest'ler yalnızca güncel verilerle değerlendirilmelidir
  • Önerilen test dönemi: son 12 ay (2025-01-01 - 2025-12-30) veya belirli güncel tarihler
  • Daha eski tarihi veriler mevcut piyasa davranışını yansıtmayabilir

Bu, gerçekçi ve dürüst performans beklentileri sağlar.

EA Parametreleri

  • LOT__Risk_percentage_1: İlk günlük giriş riski % (varsayılan: 0,5%; prop firm fonlanmış hesaplar için 0,2% önerilir)
  • LOT__Risk_percentage_2: Ters yönde giriş riski % (varsayılan: 0,5%; 0,2% önerilir)
  • S_L: Stop Loss (pip cinsinden)
  • T_P: Take Profit (pip cinsinden)
  • opposite_pips_away: Ters girişi tetikleyen pip mesafesi
  • pips_away: Trailing stop aktivasyonu öncesi mesafe
  • Trailing_stop: Trailing stop mesafesi
  • Trailing_start: Trailing başlangıç seviyesi

🔧 Önerilen Kurulum

  • Sembol: XAUUSD
  • Zaman Dilimi: H1
  • Minimum Bakiye:
    • $500 (kişisel hesaplar)
    • $5.000 (prop firm)
  • Broker: En iyi yürütme için düşük spread'li ECN hesap önerilir

Prop Firm Trader'ları İçin Özel Not Maksimum drawdown %6'nın altında ve muhafazakar risk ayarlarıyla DailyGold Surge EA, prop firm challenge'larını geçmek ve fonlanmış hesapları güvenli yönetmek için idealdir.

LANSMAN PROMOSYONU (MT4 Versiyonu) Sadece birkaç kopya kaldı $199! Sonraki fiyat: $499 Son fiyat: $900

DailyGold Surge EA, sabırlı trader'lara gerçek günlük altın dalgalanmalarını profesyonel trend mantığıyla yakalama konusunda güvenilir bir yol sunar. MQL5 Market'te bugün tutarlı sonuçlar oluşturmaya başlayın!

