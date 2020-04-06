DailyGold Surge MT4

DailyGold Surge MT4 es un Asesor Experto (EA) completamente automatizado diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro). Detecta la tendencia mensual actual y abre operaciones alineadas con precisión durante la ventana diaria de alta probabilidad de 01:00 a 02:00 (hora del servidor).

Cuando el oro realiza un reversal natural a corto plazo, el EA añade de forma inteligente una segunda entrada en dirección opuesta — convirtiendo los retrocesos temporales en oportunidades adicionales, todo con una estricta gestión de riesgos.

Estrategia limpia y profesional:

  • ❌ Sin Martingala
  • ❌ Sin Grid
  • ❌ Sin Hedging
  • ❌ Sin promedio peligroso

Lógica pura de seguimiento de tendencia creada para un rendimiento sostenible a largo plazo.

Características principales

  • Detección de tendencia mensual: Todas las operaciones se alinean con la tendencia dominante del oro para máxima ventaja.
  • Entradas diarias precisas: Las posiciones principales se abren instantáneamente en la ventana 01:00–02:00.
  • Entrada contraria adaptativa: Entrada inteligente en dirección opuesta activada por opposite_pips_away.
  • Protección de beneficios: El trailing stop se activa tras recorrer la distancia pips_away para fijar ganancias.
  • Gestión de riesgos controlada: Tamaño de lote basado en porcentaje (por defecto 0.5% por entrada) para una exposición constante.

⚠️ Recordatorio importante de realidad Este EA NO es para traders que buscan: ❌ Tasa de aciertos del 100% ❌ Beneficios diarios garantizados ❌ Duplicación rápida de la cuenta

Los sistemas de alto riesgo como martingala o grid pueden prometer resultados más rápidos — pero suelen terminar en la pérdida total de la cuenta.

DailyGold Surge EA está diseñado para traders disciplinados que prefieren estrategias de tendencia más seguras y profesionales. Habrá operaciones perdedoras y períodos de drawdown, pero cuando llegue la gran subida del oro (y siempre llega), cubrirá las pérdidas anteriores y empujará la cuenta hacia adelante de forma constante.

📊 Transparencia en backtesting DailyGold Surge EA está diseñado para operar según la tendencia actual del mercado. Por ello:

  • Los backtests deben evaluarse solo con datos recientes
  • Período de prueba recomendado: últimos 12 meses (2025-01-01 al 2025-12-30) o fechas recientes específicas
  • Los datos históricos más antiguos pueden no reflejar el comportamiento actual del mercado

Esto garantiza expectativas de rendimiento realistas y honestas.

Parámetros del EA

  • LOT__Risk_percentage_1: Porcentaje de riesgo para la primera entrada diaria (predeterminado: 0.5%; recomendado 0.2% para cuentas fondeadas de prop firms)
  • LOT__Risk_percentage_2: Porcentaje de riesgo para la entrada en dirección opuesta (predeterminado: 0.5%; recomendado 0.2%)
  • S_L: Stop Loss (en pips)
  • T_P: Take Profit (en pips)
  • opposite_pips_away: Distancia en pips para activar entrada opuesta
  • pips_away: Distancia antes de activar trailing stop
  • Trailing_stop: Distancia del trailing stop
  • Trailing_start: Nivel de inicio del trailing

🔧 Configuración recomendada

  • Símbolo: XAUUSD
  • Marco temporal: H1
  • Saldo mínimo:
    • $500 (cuentas personales)
    • $5,000 (prop firms)
  • Broker: Se recomienda cuenta ECN con spreads bajos para una ejecución óptima

Nota especial para traders de Prop Firms Con un drawdown máximo inferior al 6% y configuraciones de riesgo conservadoras, DailyGold Surge EA es ideal para superar desafíos de prop firms y gestionar cuentas fondeadas de forma segura.

PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO (Versión MT4) ¡Quedan pocas copias a $199! Próximo precio: $499 Precio final: $900

DailyGold Surge EA ofrece a los traders pacientes una forma fiable de capturar verdaderas subidas diarias del oro con lógica profesional de tendencia. ¡Empieza a construir resultados consistentes en el MQL5 Market hoy mismo!


