DailyGold Surge MT4 est un Expert Advisor (EA) entièrement automatisé conçu exclusivement pour XAUUSD (Or). Il détecte la tendance mensuelle actuelle et ouvre des positions alignées avec précision pendant la fenêtre quotidienne à haute probabilité de 01:00 à 02:00 (heure du serveur).

Lorsque l’or effectue un renversement naturel à court terme, l’EA ajoute intelligemment une seconde entrée dans la direction opposée — transformant les retracements temporaires en opportunités supplémentaires, le tout avec une gestion stricte des risques.

Stratégie propre et professionnelle :

❌ Pas de Martingale

❌ Pas de Grid

❌ Pas de Hedging

❌ Pas de moyenne dangereuse

Logique pure de suivi de tendance conçue pour des performances durables à long terme.

Principales fonctionnalités

Détection de tendance mensuelle : Toutes les opérations s'alignent sur la tendance dominante de l'or pour un avantage maximal.

Entrées quotidiennes précises : Les positions principales s'ouvrent instantanément dans la fenêtre 01:00–02:00.

Entrée contraire adaptative : Entrée intelligente dans la direction opposée déclenchée par opposite_pips_away.

Protection des profits : Le trailing stop s'active après avoir parcouru la distance pips_away pour verrouiller les gains.

Gestion des risques contrôlée : Dimensionnement de lots basé sur pourcentage (par défaut 0,5 % par entrée) pour une exposition constante.

⚠️ Rappel important de réalité Cet EA N’EST PAS destiné aux traders recherchant : ❌ Taux de réussite de 100 % ❌ Profits quotidiens garantis ❌ Doublement rapide du compte

Les systèmes à haut risque comme la martingale ou le grid peuvent promettre des résultats plus rapides — mais ils finissent souvent par une perte totale du compte.

DailyGold Surge EA est conçu pour les traders disciplinés qui préfèrent des stratégies de tendance plus sûres et professionnelles. Des trades perdants et des périodes de drawdown surviendront, mais lorsque le grand surge de l’or arrive (et il arrive toujours), il couvre les pertes précédentes et fait avancer le compte de manière régulière.

📊 Transparence des backtests DailyGold Surge EA est conçu pour fonctionner en fonction de la tendance actuelle du marché. Pour cette raison :

Les backtests doivent être évalués uniquement avec des données récentes

Période de test recommandée : les 12 derniers mois (2025-01-01 au 2025-12-30) ou des dates récentes spécifiques

Les données historiques plus anciennes peuvent ne pas refléter le comportement actuel du marché

Cela garantit des attentes de performance réalistes et honnêtes.

Paramètres de l’EA

LOT__Risk_percentage_1 : Pourcentage de risque pour la première entrée quotidienne (défaut : 0,5 % ; 0,2 % recommandé pour les comptes financés prop firms )

Pourcentage de risque pour la première entrée quotidienne (défaut : 0,5 % ; ) LOT__Risk_percentage_2 : Pourcentage de risque pour l’entrée en direction opposée (défaut : 0,5 % ; 0,2 % recommandé )

Pourcentage de risque pour l’entrée en direction opposée (défaut : 0,5 % ; ) S_L : Stop Loss (en pips)

Stop Loss (en pips) T_P : Take Profit (en pips)

Take Profit (en pips) opposite_pips_away : Distance en pips pour déclencher l’entrée opposée

Distance en pips pour déclencher l’entrée opposée pips_away : Distance avant activation du trailing stop

Distance avant activation du trailing stop Trailing_stop : Distance du trailing stop

Distance du trailing stop Trailing_start : Niveau de démarrage du trailing

🔧 Configuration recommandée

Symbole : XAUUSD

XAUUSD Timeframe : H1

H1 Solde minimum : $500 (comptes personnels) $5 000 (prop firms)

Courtier : Compte ECN à faibles spreads recommandé pour une exécution optimale

Note spéciale pour les traders Prop Firms Avec un drawdown maximum inférieur à 6 % et des paramètres de risque conservateurs, DailyGold Surge EA est idéal pour réussir les challenges prop firms et gérer en toute sécurité les comptes financés.

DailyGold Surge EA offre aux traders patients un moyen fiable de capturer de véritables surges quotidiens de l'or avec une logique professionnelle de tendance.