DailyGold Surge MT4
- 专家
- Samson Adekunle Okunola
- 版本: 1.0
- 激活: 11
DailyGold Surge MT4 是一款专为 XAUUSD（黄金） 设计的完全自动化智能交易系统（EA）。它检测当前的 月度趋势，并在高概率 每日时间窗口 01:00 至 02:00（服务器时间）精准开出与趋势一致的仓位。
当黄金出现自然的短期反转时，EA 会智能地在相反方向添加第二笔入场——将暂时的回调转化为额外机会，同时严格遵守风险管理。
干净、专业策略：
- ❌ 无马丁格尔
- ❌ 无网格
- ❌ 无对冲
- ❌ 无危险加仓
纯粹的趋势跟踪逻辑，专为可持续的长期绩效而打造。
核心功能
- 月度趋势检测： 所有交易均与主导黄金趋势对齐，获得最大优势。
- 每日精准入场： 主仓位在 01:00–02:00 窗口内即时开仓。
- 自适应反向入场： 通过 opposite_pips_away 参数智能触发相反方向入场。
- 利润保护： 价格移动 pips_away 距离后激活移动止损锁定利润。
- 可控风险管理： 基于百分比的仓位计算（默认每笔入场 0.5%）确保稳定暴露。
⚠️ 重要现实提醒 本 EA 不适合 追求以下目标的交易者： ❌ 100% 胜率 ❌ 保证每日盈利 ❌ 快速翻倍账户
高风险马丁格尔或网格系统可能承诺更快收益——但往往以账户彻底亏损告终。
DailyGold Surge EA 专为自律的交易者设计，他们更偏好安全、专业的趋势策略。亏损交易和回撤期都会出现，但当 黄金大涌动 来临（它总是会来），将覆盖此前亏损并稳步推动账户前进。
📊 回测透明度 DailyGold Surge EA 根据当前市场趋势设计。 因此：
- 回测仅应使用近期数据评估
- 推荐测试周期：最近 12 个月（2025-01-01 至 2025-12-30）或特定近期日期
- 更早的历史数据可能无法反映当前市场行为
这能确保真实、诚实的绩效预期。
EA 参数
- LOT__Risk_percentage_1： 首笔每日入场风险百分比（默认：0.5%；资金管理公司/丙坚资助账户推荐 0.2%）
- LOT__Risk_percentage_2： 反向入场风险百分比（默认：0.5%；推荐 0.2%）
- S_L： 止损（点数）
- T_P： 止盈（点数）
- opposite_pips_away： 触发反向入场的点数距离
- pips_away： 移动止损激活前的点数距离
- Trailing_stop： 移动止损距离
- Trailing_start： 移动止损启动水平
🔧 推荐设置
- 交易品种： XAUUSD
- 时间周期： H1
- 最低余额：
- $500（个人账户）
- $5,000（资金管理公司/丙坚账户）
- 经纪商： 推荐使用低点差 ECN 账户以获得最佳执行
特别提醒丙坚（Prop Firm）交易者 最大回撤低于 6% 且风险设置保守，DailyGold Surge EA 非常适合通过丙坚挑战并安全管理受资助账户。
首发特惠（MT4 版本） 仅剩少量拷贝 $199！ 下一价格： $499 最终价格： $900
DailyGold Surge EA 为耐心交易者提供可靠方式，以专业趋势逻辑捕捉真实的黄金每日涌动。立即在 MQL5 Market 开始构建稳定收益！