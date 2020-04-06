DailyGold Surge MT4
- Experts
- Samson Adekunle Okunola
- Versão: 1.0
- Ativações: 11
DailyGold Surge MT4 é um Expert Advisor (EA) totalmente automatizado projetado exclusivamente para XAUUSD (Ouro). Ele detecta a tendência mensal atual e abre posições alinhadas com precisão durante a janela diária de alta probabilidade das 01:00 às 02:00 (hora do servidor).
Quando o ouro realiza uma reversão natural de curto prazo, o EA adiciona de forma inteligente uma segunda entrada na direção oposta — transformando os recuos temporários em oportunidades adicionais, tudo com uma rigorosa gestão de riscos.
Estratégia limpa e profissional:
- ❌ Sem Martingale
- ❌ Sem Grid
- ❌ Sem Hedging
- ❌ Sem média perigosa
Lógica pura de seguimento de tendência criada para um desempenho sustentável a longo prazo.
Principais características
- Detecção de tendência mensal: Todas as operações se alinham com a tendência dominante do ouro para máxima vantagem.
- Entradas diárias precisas: As posições principais abrem instantaneamente na janela 01:00–02:00.
- Entrada contrária adaptativa: Entrada inteligente na direção oposta ativada por opposite_pips_away.
- Proteção de lucros: O trailing stop é ativado após percorrer a distância pips_away para fixar ganhos.
- Gestão de riscos controlada: Tamanho de lote baseado em percentagem (padrão 0.5% por entrada) para exposição constante.
⚠️ Lembrete importante de realidade Este EA NÃO é para traders que procuram: ❌ Taxa de acerto de 100% ❌ Lucros diários garantidos ❌ Duplicação rápida da conta
Sistemas de alto risco como martingale ou grid podem prometer resultados mais rápidos — mas geralmente terminam em perda total da conta.
DailyGold Surge EA foi projetado para traders disciplinados que preferem estratégias de tendência mais seguras e profissionais. Haverá operações perdedoras e períodos de drawdown, mas quando chegar a grande subida do ouro (e ela sempre chega), cobrirá as perdas anteriores e impulsionará a conta de forma constante.
📊 Transparência nos backtests DailyGold Surge EA foi projetado para operar com base na tendência atual do mercado. Por isso:
- Os backtests devem ser avaliados apenas com dados recentes
- Período de teste recomendado: últimos 12 meses (2025-01-01 a 2025-12-30) ou datas recentes específicas
- Dados históricos mais antigos podem não refletir o comportamento atual do mercado
Isso garante expectativas de desempenho realistas e honestas.
Parâmetros do EA
- LOT__Risk_percentage_1: Percentagem de risco na primeira entrada diária (padrão: 0.5%; recomendado 0.2% para contas financiadas de prop firms)
- LOT__Risk_percentage_2: Percentagem de risco na entrada em direção oposta (padrão: 0.5%; recomendado 0.2%)
- S_L: Stop Loss (em pips)
- T_P: Take Profit (em pips)
- opposite_pips_away: Distância em pips para ativar entrada oposta
- pips_away: Distância antes de ativar trailing stop
- Trailing_stop: Distância do trailing stop
- Trailing_start: Nível de início do trailing
🔧 Configuração recomendada
- Símbolo: XAUUSD
- Timeframe: H1
- Saldo mínimo:
- $500 (contas pessoais)
- $5,000 (prop firms)
- Corretora: Recomendada conta ECN com spreads baixos para execução ótima
Nota especial para traders de Prop Firms Com drawdown máximo inferior a 6% e configurações de risco conservadoras, DailyGold Surge EA é ideal para passar desafios de prop firms e gerir contas financiadas de forma segura.
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO (Versão MT4) Restam poucas cópias a $199! Próximo preço: $499 Preço final: $900
DailyGold Surge EA oferece aos traders pacientes uma forma confiável de capturar verdadeiras subidas diárias do ouro com lógica profissional de tendência. Comece a construir resultados consistentes no MQL5 Market hoje mesmo!
