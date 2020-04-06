DailyGold Surge MT4
- エキスパート
- Samson Adekunle Okunola
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 11
DailyGold Surge MT4は、XAUUSD（ゴールド）専用に設計された完全自動化のExpert Advisor（EA）です。現在の月足トレンドを検知し、高確率のデイリーウィンドウ01:00～02:00（サーバー時間）にトレンドに沿ったポジションを正確にエントリーします。
ゴールドが自然な短期反転を行った場合、EAは反対方向に2回目のエントリーをインテリジェントに追加——一時的なプルバックを追加の機会に変え、厳格なリスク管理のもとで運用します。
クリーンでプロフェッショナルな戦略：
- ❌ マーチンゲールなし
- ❌ グリッドなし
- ❌ ヘッジなし
- ❌ 危険な平均化なし
持続可能な長期パフォーマンスのための純粋なトレンドフォロー・ロジック。
主な機能
- 月足トレンド検知： すべての取引がゴールドの支配的なトレンドに沿って最大の優位性を確保。
- デイリー精密エントリー： メインポジションが01:00～02:00ウィンドウ内で即座にオープン。
- 適応型カウンターエントリー： opposite_pips_awayパラメータで反対方向のインテリジェントなエントリー。
- 利益保護： pips_away距離移動後にトレーリングストップが起動し利益を固定。
- 制御されたリスク管理： パーセンテージベースのロット計算（デフォルト各エントリー0.5%）で安定したエクスポージャー。
⚠️ 重要な現実確認 本EAは以下のものを求めるトレーダーには適していません： ❌ 100%勝率 ❌ 毎日確実な利益 ❌ 急速な口座倍増
高リスクのマーチンゲールやグリッドシステムはより速い結果を約束するかもしれません——しかし、ほとんどの場合、口座の完全損失で終わります。
DailyGold Surge EAは、より安全でプロフェッショナルなトレンド戦略を好む規律あるトレーダー向けに設計されています。損失取引やドローダウン期間は発生しますが、ゴールドの大サージが到来したとき（必ず来ます）、それまでの損失をカバーし、着実に口座を前進させます。
📊 バックテストの透明性 DailyGold Surge EAは現在の市場トレンドに基づいて運用するよう設計されています。 そのため：
- バックテストは直近のデータのみで評価してください
- 推奨テスト期間：直近12ヶ月（2025-01-01～2025-12-30）または特定の最近の日付
- 古いヒストリカルデータは現在の市場行動を示さない可能性があります
これにより、現実的で誠実なパフォーマンス期待が保証されます。
EAパラメータ
- LOT__Risk_percentage_1： 初回デイリーエントリーのリスク%（デフォルト：0.5%；プロップファームの資金提供口座では0.2%を推奨）
- LOT__Risk_percentage_2： 反対方向エントリーのリスク%（デフォルト：0.5%；0.2%を推奨）
- S_L： ストップロス（pips）
- T_P： テイクプロフィット（pips）
- opposite_pips_away： 反対エントリーをトリガーするpips距離
- pips_away： トレーリングストップ起動前の距離
- Trailing_stop： トレーリングストップ距離
- Trailing_start： トレーリング開始レベル
🔧 推奨設定
- シンボル： XAUUSD
- 時間足： H1
- 最低残高：
- $500（個人アカウント）
- $5,000（プロップファーム）
- ブローカー： 最適な約定のため低スプレッドのECN口座を推奨
プロップファームトレーダー向け特記事項 最大ドローダウン6%未満かつ保守的なリスク設定により、DailyGold Surge EAはプロップファームのチャレンジ通過や資金提供口座の安全管理に最適です。
発売記念プロモーション（MT4バージョン） 残りわずか $199！ 次回価格： $499 最終価格： $900
DailyGold Surge EAは、忍耐強いトレーダーにプロフェッショナルなトレンドロジックで本物のゴールドデイリーサージを捉える信頼できる手段を提供します。MQL5 Marketで今すぐ安定した結果を築き始めましょう！
#GoldEA #XAUUSDEA #MT4GoldEA #TrendFollowingEA #GoldTradingBot #PropFirmEA #LowRiskTrading #DailyTrendTrader #XAUUSDStrategy #SafeForexRobot #GoldSurge #NoMartingaleEA #TrailingStopEA #MT4ExpertAdvisor #AdaptiveTrendEA