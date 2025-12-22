DailyGold Surge MT4 è un Expert Advisor (EA) completamente automatizzato progettato esclusivamente per XAUUSD (Oro). Rileva la tendenza mensile attuale e apre posizioni allineate con precisione durante la finestra giornaliera ad alta probabilità dalle 01:00 alle 02:00 (ora del server).

Quando l'oro effettua un reversal naturale a breve termine, l'EA aggiunge in modo intelligente una seconda entrata in direzione opposta — trasformando i ritracciamenti temporanei in opportunità aggiuntive, il tutto con una rigorosa gestione del rischio.

Strategia pulita e professionale:

❌ Nessun Martingala

❌ Nessun Grid

❌ Nessun Hedging

❌ Nessuna media pericolosa

Logica pura di follow trend creata per performance sostenibili a lungo termine.

Caratteristiche principali

Rilevamento tendenza mensile: Tutte le operazioni si allineano alla tendenza dominante dell'oro per il massimo vantaggio.

Entrate giornaliere precise: Le posizioni principali si aprono istantaneamente nella finestra 01:00–02:00.

Entrata contraria adattiva: Entrata intelligente in direzione opposta attivata da opposite_pips_away.

Protezione dei profitti: Il trailing stop si attiva dopo aver percorso la distanza pips_away per fissare i guadagni.

Il trailing stop si attiva dopo aver percorso la distanza pips_away per fissare i guadagni. Gestione del rischio controllata: Dimensionamento dei lotti basato su percentuale (default 0,5% per entrata) per un'esposizione costante.

⚠️ Promemoria importante sulla realtà Questo EA NON è per i trader che cercano: ❌ Tasso di successo del 100% ❌ Profitti giornalieri garantiti ❌ Raddoppio rapido del conto

I sistemi ad alto rischio come martingala o grid possono promettere risultati più rapidi — ma spesso finiscono con la perdita totale del conto.

DailyGold Surge EA è progettato per trader disciplinati che preferiscono strategie di tendenza più sicure e professionali. Ci saranno trade perdenti e periodi di drawdown, ma quando arriva il grande surge dell'oro (e arriva sempre), copre le perdite precedenti e spinge il conto avanti in modo costante.

📊 Trasparenza nei backtest DailyGold Surge EA è progettato per operare in base alla tendenza attuale del mercato. Per questo motivo:

I backtest devono essere valutati solo con dati recenti

Periodo di test consigliato: ultimi 12 mesi (2025-01-01 al 2025-12-30) o date recenti specifiche

I dati storici più vecchi potrebbero non riflettere il comportamento attuale del mercato

Ciò garantisce aspettative di performance realistiche e oneste.

Parametri dell'EA

LOT__Risk_percentage_1: Percentuale di rischio per la prima entrata giornaliera (default: 0,5%; consigliato 0,2% per conti finanziati prop firm )

LOT__Risk_percentage_2: Percentuale di rischio per l'entrata in direzione opposta (default: 0,5%; consigliato 0,2% per conti finanziati prop firm)

S_L: Stop Loss (in pips)

T_P: Take Profit (in pips)

opposite_pips_away: Distanza in pips per attivare l'entrata opposta

pips_away: Distanza prima dell'attivazione del trailing stop

Trailing_stop: Distanza del trailing stop

Distanza del trailing stop Trailing_start: Livello di avvio del trailing

🔧 Configurazione consigliata

Simbolo: XAUUSD

XAUUSD Timeframe: H1

H1 Saldo minimo: $500 (conti personali) $5.000 (prop firms)

Broker: Consigliato conto ECN con spread bassi per esecuzione ottimale

Nota speciale per i trader Prop Firm Con drawdown massimo inferiore al 6% e impostazioni di rischio conservative, DailyGold Surge EA è ideale per superare le challenge delle prop firm e gestire in sicurezza i conti finanziati.

