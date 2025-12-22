DailyGold Surge MT4

DailyGold Surge MT4 è un Expert Advisor (EA) completamente automatizzato progettato esclusivamente per XAUUSD (Oro). Rileva la tendenza mensile attuale e apre posizioni allineate con precisione durante la finestra giornaliera ad alta probabilità dalle 01:00 alle 02:00 (ora del server).

Quando l'oro effettua un reversal naturale a breve termine, l'EA aggiunge in modo intelligente una seconda entrata in direzione opposta — trasformando i ritracciamenti temporanei in opportunità aggiuntive, il tutto con una rigorosa gestione del rischio.

Strategia pulita e professionale:

  • ❌ Nessun Martingala
  • ❌ Nessun Grid
  • ❌ Nessun Hedging
  • ❌ Nessuna media pericolosa

Logica pura di follow trend creata per performance sostenibili a lungo termine.

Caratteristiche principali

  • Rilevamento tendenza mensile: Tutte le operazioni si allineano alla tendenza dominante dell'oro per il massimo vantaggio.
  • Entrate giornaliere precise: Le posizioni principali si aprono istantaneamente nella finestra 01:00–02:00.
  • Entrata contraria adattiva: Entrata intelligente in direzione opposta attivata da opposite_pips_away.
  • Protezione dei profitti: Il trailing stop si attiva dopo aver percorso la distanza pips_away per fissare i guadagni.
  • Gestione del rischio controllata: Dimensionamento dei lotti basato su percentuale (default 0,5% per entrata) per un'esposizione costante.

⚠️ Promemoria importante sulla realtà Questo EA NON è per i trader che cercano: ❌ Tasso di successo del 100% ❌ Profitti giornalieri garantiti ❌ Raddoppio rapido del conto

I sistemi ad alto rischio come martingala o grid possono promettere risultati più rapidi — ma spesso finiscono con la perdita totale del conto.

DailyGold Surge EA è progettato per trader disciplinati che preferiscono strategie di tendenza più sicure e professionali. Ci saranno trade perdenti e periodi di drawdown, ma quando arriva il grande surge dell'oro (e arriva sempre), copre le perdite precedenti e spinge il conto avanti in modo costante.

📊 Trasparenza nei backtest DailyGold Surge EA è progettato per operare in base alla tendenza attuale del mercato. Per questo motivo:

  • I backtest devono essere valutati solo con dati recenti
  • Periodo di test consigliato: ultimi 12 mesi (2025-01-01 al 2025-12-30) o date recenti specifiche
  • I dati storici più vecchi potrebbero non riflettere il comportamento attuale del mercato

Ciò garantisce aspettative di performance realistiche e oneste.

Parametri dell'EA

  • LOT__Risk_percentage_1: Percentuale di rischio per la prima entrata giornaliera (default: 0,5%; consigliato 0,2% per conti finanziati prop firm)
  • LOT__Risk_percentage_2: Percentuale di rischio per l'entrata in direzione opposta (default: 0,5%; consigliato 0,2%)
  • S_L: Stop Loss (in pips)
  • T_P: Take Profit (in pips)
  • opposite_pips_away: Distanza in pips per attivare l'entrata opposta
  • pips_away: Distanza prima dell'attivazione del trailing stop
  • Trailing_stop: Distanza del trailing stop
  • Trailing_start: Livello di avvio del trailing

🔧 Configurazione consigliata

  • Simbolo: XAUUSD
  • Timeframe: H1
  • Saldo minimo:
    • $500 (conti personali)
    • $5.000 (prop firms)
  • Broker: Consigliato conto ECN con spread bassi per esecuzione ottimale

Nota speciale per i trader Prop Firm Con drawdown massimo inferiore al 6% e impostazioni di rischio conservative, DailyGold Surge EA è ideale per superare le challenge delle prop firm e gestire in sicurezza i conti finanziati.

PROMOZIONE DI LANCIO (Versione MT4) Solo poche copie rimaste a $199! Prezzo successivo: $499 Prezzo finale: $900

DailyGold Surge EA offre ai trader pazienti un modo affidabile per catturare veri surge giornalieri dell'oro con logica professionale di tendenza. Inizia subito a costruire risultati costanti sul MQL5 Market!


