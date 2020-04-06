DailyGold Surge MT4

DailyGold Surge MT4는 XAUUSD(골드) 전용으로 설계된 완전 자동화된 Expert Advisor(EA)입니다. 현재 월간 트렌드를 감지하고, 고확률 일일 시간대 01:00 ~ 02:00(서버 시간)에 트렌드와 일치하는 포지션을 정확하게 진입합니다.

골드가 자연스러운 단기 반전이 발생하면 EA는 반대 방향으로 두 번째 포지션을 지능적으로 추가 — 일시적인 풀백을 추가 기회로 전환하며, 엄격한 리스크 관리를 적용합니다.

깨끗하고 전문적인 전략:

  • ❌ 마틴게일 없음
  • ❌ 그리드 없음
  • ❌ 헤징 없음
  • ❌ 위험한 평균화 없음

지속 가능한 장기 성과를 위한 순수 트렌드 팔로우 로직.

주요 기능

  • 월간 트렌드 감지: 모든 거래가 골드의 지배적인 트렌드와 일치하여 최대 우위를 확보합니다.
  • 일일 정밀 진입: 메인 포지션이 01:00–02:00 시간대에 즉시 오픈됩니다.
  • 적응형 카운터 진입: opposite_pips_away 파라미터로 반대 방향 지능형 진입.
  • 이익 보호: pips_away 거리 이동 후 트레일링 스톱이 활성화되어 이익을 고정합니다.
  • 제어된 리스크 관리: 퍼센트 기반 로트 계산(기본 각 진입 0.5%)으로 안정적인 노출 유지.

⚠️ 중요한 현실 확인 본 EA는 다음을 추구하는 트레이더에게는 적합하지 않습니다: ❌ 100% 승률 ❌ 매일 보장된 수익 ❌ 빠른 계좌 배증

고위험 마틴게일이나 그리드 시스템은 더 빠른 결과를 약속할 수 있지만 — 대부분 계좌 완전 손실로 끝납니다.

DailyGold Surge EA는 더 안전하고 전문적인 트렌드 전략을 선호하는 규율 있는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 손실 거래와 드로다운 기간은 발생하지만, 골드 대형 서지가 도착할 때(항상 도착합니다), 이전 손실을 커버하고 계좌를 꾸준히 앞으로 밀어줍니다.

📊 백테스트 투명성 DailyGold Surge EA는 현재 시장 트렌드를 기반으로 운영되도록 설계되었습니다. 따라서:

  • 백테스트는 최근 데이터로만 평가해야 합니다
  • 추천 테스트 기간: 최근 12개월(2025-01-01 ~ 2025-12-30) 또는 특정 최근 날짜
  • 오래된 히스토리컬 데이터는 현재 시장 행동을 반영하지 않을 수 있습니다

이로 인해 현실적이고 정직한 성과 기대가 보장됩니다.

EA 파라미터

  • LOT__Risk_percentage_1: 첫 번째 일일 진입 리스크 %(기본: 0.5%; 프랍 펌 펀딩 계좌에는 0.2% 추천)
  • LOT__Risk_percentage_2: 반대 방향 진입 리스크 %(기본: 0.5%; 0.2% 추천)
  • S_L: 스탑 로스(pips)
  • T_P: 테이크 프로핏(pips)
  • opposite_pips_away: 반대 진입 트리거 pips 거리
  • pips_away: 트레일링 스톱 활성화 전 거리
  • Trailing_stop: 트레일링 스톱 거리
  • Trailing_start: 트레일링 시작 레벨

🔧 추천 설정

  • 심볼: XAUUSD
  • 타임프레임: H1
  • 최소 잔고:
    • $500 (개인 계좌)
    • $5,000 (프랍 펌)
  • 브로커: 최적 실행을 위해 저스프레드 ECN 계좌 추천

프랍 펌 트레이더를 위한 특별 안내 최대 드로다운 6% 미만과 보수적인 리스크 설정으로 DailyGold Surge EA는 프랍 펌 챌린지 통과와 펀딩 계좌 안전 관리에 이상적입니다.

런칭 프로모션 (MT4 버전) 남은 몇 개만 $199! 다음 가격: $499 최종 가격: $900

DailyGold Surge EA는 인내심 있는 트레이더에게 전문 트렌드 로직으로 진짜 일일 골드 서지를 포착할 수 있는 신뢰할 수 있는 수단을 제공합니다. MQL5 Market에서 지금 바로 안정적인 결과를 쌓아가세요!


