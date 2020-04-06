DailyGold Surge MT4 — это полностью автоматизированный Эксперт-советник, разработанный исключительно для XAUUSD (золото). Он определяет текущий месячный тренд и открывает позиции, соответствующие тренду, точно в высоковероятном ежедневном окне с 01:00 до 02:00 (по серверному времени).

Когда золото совершает естественный краткосрочный разворот, EA умно добавляет вторую позицию в противоположном направлении — превращая временные откаты в дополнительные возможности, при этом строго соблюдая управление рисками.

Чистая и профессиональная стратегия:

❌ Нет мартингейла

❌ Нет грида

❌ Нет хеджирования

❌ Нет опасного усреднения

Чистая трендовая логика, созданная для устойчивой долгосрочной работы.

Ключевые особенности

Определение месячного тренда: Все сделки соответствуют доминирующему тренду золота для максимального преимущества.

Ежедневные точные входы: Основные позиции открываются мгновенно в окне 01:00–02:00.

Адаптивный контр-вход: Интеллектуальный вход в противоположном направлении по параметру opposite_pips_away.

Защита прибыли: Трейлинг-стоп активируется после прохождения расстояния pips_away для фиксации прибыли.

Контролируемое управление рисками: Размер лота на основе процента (по умолчанию 0.5% на вход) для стабильной экспозиции.

⚠️ Важная реальность Этот EA не предназначен для трейдеров, которые ищут: ❌ 100% винрейт ❌ Гарантированную ежедневную прибыль ❌ Быстрое удвоение счёта

Высокорисковые системы мартингейла или грида могут обещать более быстрые результаты — но чаще всего приводят к полному сливу счёта.

DailyGold Surge EA создан для дисциплинированных трейдеров, предпочитающих более безопасные профессиональные трендовые стратегии. Убыточные сделки и периоды просадки будут случаться, но когда приходит большой всплеск золота (а он всегда приходит), он покрывает предыдущие убытки и уверенно продвигает счёт вперёд.

📊 Прозрачность бэктестинга DailyGold Surge EA разработан для работы на основе текущего рыночного тренда. Поэтому:

Бэктесты следует оценивать только по недавним данным

Рекомендуемый период тестирования: последние 12 месяцев (2025-01-01 по 2025-12-30) или конкретные недавние даты

Более старые исторические данные могут не отражать текущее поведение рынка

Это обеспечивает реалистичные и честные ожидания по производительности.

Параметры EA

LOT__Risk_percentage_1: Риск % на первый ежедневный вход (по умолчанию: 0.5%; рекомендуется 0.2% для фондированных счетов проп-фирм )

LOT__Risk_percentage_2: Риск % на вход в противоположном направлении (по умолчанию: 0.5%; рекомендуется 0.2% )

S_L: Stop Loss (в пунктах)

T_P: Take Profit (в пунктах)

opposite_pips_away: Расстояние в пунктах для активации противоположного входа

pips_away: Расстояние до активации трейлинг-стопа

Trailing_stop: Величина трейлинг-стопа

Величина трейлинг-стопа Trailing_start: Уровень начала трейлинга

🔧 Рекомендуемые настройки

Символ: XAUUSD

XAUUSD Таймфрейм: H1

H1 Минимальный баланс: $500 (личные счета) $5,000 (проп-фирмы)

Брокер: Рекомендуется ECN-счёт с низкими спредами для оптимального исполнения

Особое замечание для трейдеров проп-фирм С максимальной просадкой менее 6% и консервативными настройками риска DailyGold Surge EA идеально подходит для прохождения челленджей проп-фирм и безопасного управления фондированными счетами.

DailyGold Surge EA даёт терпеливым трейдерам надёжный способ ловить реальные ежедневные всплески золота с профессиональной трендовой логикой. Начните строить стабильные результаты на MQL5 Market уже сегодня!

