DailyGold Surge MT4

DailyGold Surge MT4 — это полностью автоматизированный Эксперт-советник, разработанный исключительно для XAUUSD (золото). Он определяет текущий месячный тренд и открывает позиции, соответствующие тренду, точно в высоковероятном ежедневном окне с 01:00 до 02:00 (по серверному времени).

Когда золото совершает естественный краткосрочный разворот, EA умно добавляет вторую позицию в противоположном направлении — превращая временные откаты в дополнительные возможности, при этом строго соблюдая управление рисками.

Чистая и профессиональная стратегия:

  • ❌ Нет мартингейла
  • ❌ Нет грида
  • ❌ Нет хеджирования
  • ❌ Нет опасного усреднения

Чистая трендовая логика, созданная для устойчивой долгосрочной работы.

Ключевые особенности

  • Определение месячного тренда: Все сделки соответствуют доминирующему тренду золота для максимального преимущества.
  • Ежедневные точные входы: Основные позиции открываются мгновенно в окне 01:00–02:00.
  • Адаптивный контр-вход: Интеллектуальный вход в противоположном направлении по параметру opposite_pips_away.
  • Защита прибыли: Трейлинг-стоп активируется после прохождения расстояния pips_away для фиксации прибыли.
  • Контролируемое управление рисками: Размер лота на основе процента (по умолчанию 0.5% на вход) для стабильной экспозиции.

⚠️ Важная реальность Этот EA не предназначен для трейдеров, которые ищут: ❌ 100% винрейт ❌ Гарантированную ежедневную прибыль ❌ Быстрое удвоение счёта

Высокорисковые системы мартингейла или грида могут обещать более быстрые результаты — но чаще всего приводят к полному сливу счёта.

DailyGold Surge EA создан для дисциплинированных трейдеров, предпочитающих более безопасные профессиональные трендовые стратегии. Убыточные сделки и периоды просадки будут случаться, но когда приходит большой всплеск золота (а он всегда приходит), он покрывает предыдущие убытки и уверенно продвигает счёт вперёд.

📊 Прозрачность бэктестинга DailyGold Surge EA разработан для работы на основе текущего рыночного тренда. Поэтому:

  • Бэктесты следует оценивать только по недавним данным
  • Рекомендуемый период тестирования: последние 12 месяцев (2025-01-01 по 2025-12-30) или конкретные недавние даты
  • Более старые исторические данные могут не отражать текущее поведение рынка

Это обеспечивает реалистичные и честные ожидания по производительности.

Параметры EA

  • LOT__Risk_percentage_1: Риск % на первый ежедневный вход (по умолчанию: 0.5%; рекомендуется 0.2% для фондированных счетов проп-фирм)
  • LOT__Risk_percentage_2: Риск % на вход в противоположном направлении (по умолчанию: 0.5%; рекомендуется 0.2%)
  • S_L: Stop Loss (в пунктах)
  • T_P: Take Profit (в пунктах)
  • opposite_pips_away: Расстояние в пунктах для активации противоположного входа
  • pips_away: Расстояние до активации трейлинг-стопа
  • Trailing_stop: Величина трейлинг-стопа
  • Trailing_start: Уровень начала трейлинга

🔧 Рекомендуемые настройки

  • Символ: XAUUSD
  • Таймфрейм: H1
  • Минимальный баланс:
    • $500 (личные счета)
    • $5,000 (проп-фирмы)
  • Брокер: Рекомендуется ECN-счёт с низкими спредами для оптимального исполнения

Особое замечание для трейдеров проп-фирм С максимальной просадкой менее 6% и консервативными настройками риска DailyGold Surge EA идеально подходит для прохождения челленджей проп-фирм и безопасного управления фондированными счетами.

АКЦИЯ ЗАПУСКА (Версия MT4) Осталось всего несколько копий по $199! Следующая цена: $499 Финальная цена: $900

DailyGold Surge EA даёт терпеливым трейдерам надёжный способ ловить реальные ежедневные всплески золота с профессиональной трендовой логикой. Начните строить стабильные результаты на MQL5 Market уже сегодня!

#GoldEA #XAUUSDEA #MT4GoldEA #TrendFollowingEA #GoldTradingBot #PropFirmEA #LowRiskTrading #DailyTrendTrader #XAUUSDStrategy #SafeForexRobot #GoldSurge #NoMartingaleEA #TrailingStopEA #MT4ExpertAdvisor #AdaptiveTrendEA


Рекомендуем также
Другие продукты этого автора
PropFlow Gold EA
Samson Adekunle Okunola
Эксперты
Русская версия PropFlow Gold EA — это чистый, структурированный торговый алгоритм, специально разработанный для управления проп-фирм аккаунтами и долгосрочной торговли на личных счетах. Он не использует мартингейл, сетки, опасное усреднение или подгонку под историю. Вместо этого он работает по направленной, многофреймовой структуре: Определяет дневное направление (старший таймфрейм) Открывает сделки на откате на таймфрейме H1 Устанавливает второй лимитный ордер для максимального использован
BigMove Catcher Pro mq5
Samson Adekunle Okunola
Эксперты
BigMove Catcher PRO MQ5 — это простой, но мощный трендовый алгоритм, созданный для захвата крупных продолжений движения на XAUUSD . Вместо того чтобы пытаться выигрывать каждый день, этот советник нацелен на один большой импульс , совпадающий с направлением старших таймфреймов — именно такие движения способны приносить рост счёта в течение недель и даже месяцев. Система использует чистый подход сверху-вниз: Месяц → Неделя → День для определения направления, а затем ждёт точного входа на 1H , исп
BigMove Catcher
Samson Adekunle Okunola
Эксперты
BigMove Catcher PRO MQ4 — это простой, но мощный трендовый алгоритм, разработанный для захвата крупных продолжительных движений на XAUUSD. Вместо того чтобы пытаться выигрывать каждый день, этот советник сосредоточен на поиске одного большого движения, совпадающего со старшим таймфреймом — того самого импульса, который способен приносить рост счёта в течение недель или даже месяцев. Советник использует чистый подход «сверху вниз»: Monthly → Weekly → Daily для определения направления, а затем ждё
DailyGold Surge EA
Samson Adekunle Okunola
Эксперты
DailyGold Surge EA — это полностью автоматизированный Эксперт-советник, разработанный исключительно для XAUUSD (золото) . Он определяет текущий месячный тренд и открывает позиции, соответствующие тренду, точно в высоковероятном ежедневном окне с 01:00 до 02:00 (по серверному времени). АКЦИЯ ЗАПУСКА   Осталось всего несколько копий по   $399 ! Следующая цена:   $499   Финальная цена:   $1999 Когда золото совершает естественный краткосрочный разворот, EA умно добавляет вторую позицию в противополо
