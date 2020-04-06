DailyGold Surge MT4

DailyGold Surge MT4 ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor (EA), der ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Er erkennt den aktuellen monatlichen Trend und eröffnet präzise ausgerichtete Positionen während des hoch wahrscheinlichen täglichen Fensters von 01:00 bis 02:00 (Serverzeit).

Wenn Gold eine natürliche kurzfristige Umkehrung durchläuft, fügt der EA intelligent eine zweite Position in Gegenrichtung hinzu — er wandelt temporäre Pullbacks in zusätzliche Chancen um, alles bei strikter Risikomanagement.

Saubere & professionelle Strategie:

  • ❌ Kein Martingale
  • ❌ Kein Grid
  • ❌ Kein Hedging
  • ❌ Kein gefährliches Averaging

Reine Trendfolge-Logik, entwickelt für nachhaltige langfristige Performance.

Wichtige Funktionen

  • Monatliche Trend-Erkennung: Alle Trades richten sich nach dem dominanten Gold-Trend für maximale Vorteile.
  • Tägliche präzise Entries: Hauptpositionen öffnen sich sofort im Fenster 01:00–02:00.
  • Adaptive Gegen-Entry: Intelligenter Gegenrichtungs-Entry, ausgelöst durch opposite_pips_away.
  • Gewinnschutz: Trailing Stop wird nach Erreichen der pips_away-Distanz aktiviert, um Gewinne zu sichern.
  • Kontrolliertes Risikomanagement: Prozentbasierte Lotgröße (Standard 0,5 % pro Entry) für konstante Exposition.

⚠️ Wichtiger Realitätscheck Dieser EA ist NICHT für Trader geeignet, die suchen: ❌ 100 % Gewinnrate ❌ Garantierte tägliche Gewinne ❌ Schnelle Kontenverdopplung

Hochriskante Martingale- oder Grid-Systeme versprechen möglicherweise schnellere Ergebnisse — enden aber meist mit dem Totalverlust des Kontos.

DailyGold Surge EA ist für disziplinierte Trader konzipiert, die sicherere, professionelle Trendstrategien bevorzugen. Verlusttrades und Drawdown-Phasen werden vorkommen, aber wenn der große Gold-Surge eintrifft (und er trifft immer ein), deckt er vorherige Verluste ab und schiebt das Konto stetig voran.

📊 Backtest-Transparenz DailyGold Surge EA ist für den Betrieb basierend auf dem aktuellen Markttrend ausgelegt. Daher:

  • Backtests sollten nur mit aktuellen Daten bewertet werden
  • Empfohlener Testzeitraum: letzte 12 Monate (2025-01-01 bis 2025-12-30) oder spezifische aktuelle Daten
  • Ältere historische Daten spiegeln möglicherweise nicht das aktuelle Marktverhalten wider

Dies gewährleistet realistische und ehrliche Performance-Erwartungen.

EA-Parameter

  • LOT__Risk_percentage_1: Risiko % für den ersten täglichen Entry (Standard: 0,5 %; 0,2 % empfohlen für geförderte Prop-Firm-Konten)
  • LOT__Risk_percentage_2: Risiko % für Gegenrichtungs-Entry (Standard: 0,5 %; 0,2 % empfohlen)
  • S_L: Stop Loss (in Pips)
  • T_P: Take Profit (in Pips)
  • opposite_pips_away: Distanz in Pips zum Auslösen des Gegen-Entry
  • pips_away: Distanz vor Aktivierung des Trailing Stops
  • Trailing_stop: Trailing-Stop-Distanz
  • Trailing_start: Trailing-Start-Level

🔧 Empfohlene Einstellungen

  • Symbol: XAUUSD
  • Zeitrahmen: H1
  • Mindestguthaben:
    • $500 (persönliche Konten)
    • $5.000 (Prop Firms)
  • Broker: ECN-Konto mit niedrigen Spreads für optimale Ausführung empfohlen

Besonderer Hinweis für Prop-Firm-Trader Mit maximalem Drawdown unter 6 % und konservativen Risikoeinstellungen ist DailyGold Surge EA ideal zum Bestehen von Prop-Firm-Challenges und zur sicheren Verwaltung geförderter Konten.

STARTAKTION (MT4-Version) Nur noch wenige Kopien für $199! Nächster Preis: $499 Endpreis: $900

DailyGold Surge EA bietet geduldigen Tradern eine zuverlässige Möglichkeit, echte tägliche Gold-Surges mit professioneller Trendlogik zu erfassen. Beginnen Sie noch heute mit dem Aufbau konsistenter Ergebnisse auf dem MQL5 Market!


Empfohlene Produkte
Phoenix Alpha Pro EA
Justice Chinemelum Clement
Experten
Phoenix Alpha Pro EA basiert auf Price Action kombiniert mit einer leistungsstarken Strategie und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Phoenix Alpha Pro EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Preis-Aktion, und die wichtigsten geheimen Handelsalgorithmus zuvor erwähnt. Phoenix Alpha Pro EA kann mit jeder Kontogröße handeln und verwendet keine riskante Strategie wie Martingale oder Grid. Er verwendet einen festen Stop-Loss f
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Smart Prospector Expert
Adeniyi Adedipe
Experten
Der Smart Prospector E.A. ist eine nahtlose Kombination aus dem weithin bekannten "Volume Weighted Average Price (VWAP) Indicator" und dem neuen "Fibo Reversals_TEMA Indicator" und ist damit der realistischste Multi-Strategy Expert Advisor, den Sie je finden werden. Ausreichend getestet in der GbpUsd Währungspaar mit über 25 Jahren Geschichte Daten, ist diese E.A sicher, dass Sie Ihren eigenen Anteil der Gewinne in den Devisenmärkten. Für beste Performances, set: 'Max_Orders' = 'Null'. Max_Facto
HFT Golden
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Experten
HFT Golden EA: Fortschrittliches Präzisionshandelssystem Willkommen bei der nächsten Generation des algorithmischen Handels HFT Golden EA stellt einen hochentwickelten Ansatz für den modernen Handel dar und führt Präzisionsgeschäfte mit außergewöhnlichem Gewinnpotenzial, festem Stop-Loss-Schutz und bemerkenswert niedrigem Drawdown aus. Er verlässt sich nicht auf Indikatoren - er basiert ausschließlich auf Preis- und Marktmechanik. DOWNLOAD SETFILES | Setfile 1 Der Sonderpreis von $750 gilt nur
PureDailyEA
Ahmet Metin Yilmaz
Experten
Expert's signal link arbeitet seit dem 09.07.2019 an 25 verschiedenen Instrumenten. Er wird nach einiger Zeit wieder eingestellt werden. https://www.mql5.com/en/signals/605823 Dieser Expert Advisor funktioniert gut auf täglichen Charts. Eröffnet eine schwebende Order auf der Grundlage der täglichen Preisbewegungen und kann diese schwebende Order auf der Grundlage der Preisbewegungen während des Tages revidieren. Er kann die aktuelle Order beibehalten, indem er die Kursbewegungen verfolgt, und k
Stochastic EA mt
Hafis Mohamed Yacine
Experten
Über den Stochastischen Oszillator Der stochastische Oszillator-Indikator wurde in den späten 1950er Jahren von Dr. George Lane entwickelt. Der Begriff Stochastik bezieht sich auf den Punkt eines aktuellen Preises im Verhältnis zu seiner Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum. Der stochastische Oszillator zeigt 2 Linien (Haupt- und Signallinie) und s Unterstützungs- und Widerstandsniveau an. Er ist in Metatrader enthalten. Die Standardeinstellungen sind: K% 5, D% 3 Verlangsamung 3 Handelslo
InfinX Classic MT4
Stanislav Shtiliyanov
Experten
Zum Test Aktivieren Sie Power von False auf True. Automatischer und halbautomatischer Handelsroboter Ohne Gitter Ohne Martingal Niedrige Verwaltung Langfristige Perspektive Unsere Priorität ist es, das Kapital mit einem langfristigen Geldmanagementplan zu erhalten Halbautomatische und automatische Steuerung des täglichen Trendhandels mit Swing-Trading und Price Action. InfinX bietet ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis und überlebt problemlos in allen Marktsituationen - auch in den kritis
Mr Beast Heiken Ashi
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experten
HERR BEAST HEIHIN ASHI EMPFOHLEN H1 EUR USD Die Heikin Ashi-Strategie ist eine Candlestick-Analysetechnik, die vom Expert Advisor verwendet wird, um Trends zu erkennen und fundierte Entscheidungen an den Finanzmärkten zu treffen. Diese Strategie basiert auf der Interpretation modifizierter Heikin Ashi Candlestick-Muster anstelle von traditionellen Candlesticks. Ich verwende diesen Roboter jeden Tag auf meinen echten Konten. Dieser Forex-Handelsroboter wurde von MRBEAST als Hilfsmittel zur E
Team Trading Eur Aud Nzd Jpy
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge du
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWENDE
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Crusher
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Expert Advisor verwendet die Strategie der Dissonanzanalyse zwischen der Wellenbildung der Kursbewegung des unteren Niveaus und den Fraktalen zweier aufeinander folgender oberer Niveaus. Die Daten des Stochastik-Indikators sind bestätigend und ausschlaggebend für die Entscheidung, eine Transaktion einzugehen. Jede Handelsposition hat einen Stop-Loss und einen Take-Profit. Gefährliche Handelsmethoden werden nicht verwendet. Der Expert Advisor verfügt über ein nicht-lineares Trailing-Stop-
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. EA kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen han
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
Reverence Gold Ultimate EA
Tom Seljakin
Experten
Reverence Gold EA ist ein Portfolio fortschrittlicher Goldstrategien, die sich aus Systemen zusammensetzen, die sich als stabil und profitabel erwiesen haben. Der EA verwendet verbesserte Versionen des klassischen Breakout-, Trendumkehr-, Swing-Trading- und Price-Action-Setups. Alle diese Systeme sorgen für eine glatte Ertragskurve und machen es einfach, Zeiten wirtschaftlicher und politischer Turbulenzen zu überstehen. Dieses System wurde speziell für diejenigen entwickelt, die sich ernsthaft m
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Experten
OtmScalp EA V1 - Der ultimative AI-Scalping-Roboter für EUR, Gold & BTC OtmScalp EA V1 - Der ultimative AI-Scalping-Roboter für EUR, Gold & BTC Zeitbegrenztes Angebot: Nur 499$ (Ursprünglicher Preis: 1200$ - Preiserhöhung in Kürze!) Warum OtmScalp EA V1 die beste Wahl für ernsthafte Trader ist Konsistente tägliche Gewinne - Entwickelt für aggressives, aber kontrolliertes Scalping 3 spezialisierte Versionen - Optimiert für EUR-Paare, Gold (XAU/USD) und Bitcoin (BTC/USD) Vollautomatisierter AI-Han
Power Grid Bot
Stefan Kueffner
4 (4)
Experten
AUDCAD M15, EURUSD M15 und GBPUSD M15. Dieser professionelle Handelsroboter handelt nur mit bewährten Strategien. Neben hervorragenden Einstiegen wird ein dynamisches Gridsystem verwendet, das sich an die Volatilität anpasst und Positionen verwaltet. Es wurde unter Verwendung statistischer Daten mehrerer Forex-Broker "In-sample" entwickelt und getestet. Die Datenstichprobe war groß genug, um alle Arten von Marktstimmungen zu berücksichtigen. Die Strategie hat eine hohe Gewinnrate von über 80%.
EuroNest Egg
Tsoi Chi Kin
Experten
EuroNest Egg EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das besonders effektiv im Handel mit EURUSD auf dem Devisenmarkt ist. Mehrere Handelsmuster wurden in EuroNest Egg EA integriert, um den Markttrend zu analysieren und den Einstiegspunkt zu finden. Es ist auch mit einem speziell entwickelten Marktfilter integriert, um das Kapital zu schützen. Preis: $220 LIVE-Signale: https://www.mql5.com/en/signals/1636889 Anforderungen: Mindestguthaben $2000 Empfohlene Hebelwirkung 1:200 oder mehr We
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experten
Der Expert Advisor (SynapseTrader EA) der Firma ProfitFXBot wurde entwickelt, um den Forex-Markt speziell auf GBP/USD zu handeln und dabei intelligente Strategien zu verwenden, um beständige Gewinne zu erzielen. Dieser Bot muss um 20:00 Uhr (New Yorker Zeit) eingeschaltet und um 5:00 Uhr morgens (UTC-5) manuell ausgeschaltet werden, der Bot muss in der Zeitlichkeit M1 platziert werden. Während dieser Stunden trifft der Bot Entscheidungen auf der Grundlage von Marktanalysen mit einer optimierten
Tiger GBP power
Yang Wu
Experten
Achtung: Der TigerGBP Power EA kann nicht im MT4 Strategie-Tester getestet werden!!! Der Trend ist der SCHLÜSSEL ! TigerGBPPower EA ist ein vollautomatischer Roboter für den Devisenhandel. TigerGBPPower EA ist eine Kombination zahlreicher spezieller Trend-Strategien, die es ermöglicht, die besten Einstiegsmöglichkeiten in den Handel zu finden. TigerGBPPower EA-Roboter ist für den mittel- und langfristigen Handel konzipiert, der Roboter wird Ihnen helfen, mit Emotionen umzugehen und diese zu man
Robot trading 001
Omar Talaoutou
Experten
"Erleben Sie mühelos die Macht des intelligenten Handels! Seien Sie dem Markt immer einen Schritt voraus und profitieren Sie von automatischen Gewinnen. Schließen Sie sich denjenigen an, die ihren Handelsstil geändert und mühelos Einkommen erzielt haben. Verabschieden Sie sich von Komplikationen und betreten Sie die Welt der einfachen Gewinne! Eine automatische Lösung verwaltet Ihre Trades und sorgt dafür, dass Sie immer in Führung bleiben. Intelligentes Handeln beginnt jetzt! Marktwissen steht
One Punch GBPUSD
Didit Haryadi Saputra
Experten
Dieser Expert Advisor ist die Legende unter den EA. Der Expert Advisor eröffnet nur einen hochpräzisen Einstieg. Dieser EA kann Ihnen einen schönen Gewinn machen. Works on GBPUSD on M30 Merkmale: Sehr einfach zu bedienen und, falls nötig, an Ihre eigenen Anforderungen anzupassen. Konsistenter Gewinn EA Der EA verwendet den adaptiven Handelsmanagement-Algorithmus. PREIS WIRD STEIGEN... KAUFEN HEUTE ZU WENIGER PREIS !! One Punch GBPUSD wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommiss
Fidelity MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (5)
Experten
Beschreibung : Fidelity EA ist ein Expert Advisor für den Handel auf allen Forex-Paaren und allen Zeitrahmen. Der EA verfügt über spezielle Algorithmen zur Trenderkennung. Der Algorithmus ist völlig intelligent und automatisch. Daher ist die Verwendung und Einrichtung des EA sehr einfach und es besteht keine Notwendigkeit, tiefe Kenntnisse über den Markt zu haben. Wachsen des EA : Der EA wird ständig aktualisiert und unterstützt. Neue Funktionen werden später kostenlos hinzugefügt. Wenn Sie e
Barclays Trend Scalper
Dodik Kurniawan
Experten
Barclays Trend Scalper EA mit Trend nach Technik auf der Grundlage der Kerze Stick Farbe und Muster, um den Handel zu betreten, es folgen dem Trend mit vordefinierten Filterwert für die beste Leistung Handelserfahrung. Mit fixen und dinamischen SL auf die letzte Kerze und dinamischen TP mit 2x Belohnung Verhältnis, können Sie diese Einstellung (fix oder dinamisch) auf Ihre Präferenzen abhängen. Dieser Roboter verfügt über folgende Funktionen: 1. Zeitfilter (Server-Zeit). 2. Martingale-Funktion,
Gegatrade Pro
David Zouein
4.66 (95)
Experten
Gegatrade Pro EA ist ein Cost Averaging System mit einem ausgeklügelten Algorithmus. Es ist durch ein eingebautes " News WatchDog "-System gesichert, das den Handel während Nachrichtenereignissen aussetzt. Handelsstrategie Gegatrade Pro EA basiert auf der Tatsache, dass sich der Preis meistens zwischen der oberen und unteren Grenze des Handelskanals bewegt. Basierend auf dieser Tatsache platziert Gegatrade Pro seinen ersten Handel in der Annahme, dass der Preis zu seinem Durchschnittswert zurüc
Neural Odin
Vladislav Filippov
Experten
Neural Odin ist ein vollautomatischer Trading Advisor. Der Algorithmus des Advisors wurde im Zusammenhang mit der Arbeit an einer Scalping-Handelsstrategie entwickelt und angepasst, was die Verwendung einer impliziten Neurokomponente impliziert, die es Ihnen ermöglicht, einen transparenten Trend in chaotischen Marktprozessen zu erfassen. Die Einstellungen des Advisors wurden nach dem Prinzip der Prävalenz des Sicherheitsaspekts bei eröffneten Geschäften konzipiert. Bei Erreichen der Mindestrent
Regression Channel double
Vadim Zotov
3.4 (5)
Experten
Handelsroboter für ein reales Konto. Er ist eine Weiterführung der Idee, die als Grundlage für den beliebten Regression Channel EA verwendet wurde. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger verwendet er einen bidirektionalen Handelsalgorithmus. Der Roboter handelt innerhalb eines Kanals, der durch Regressionskurven gebildet wird. Gehandelt wird immer mit Stop Losses. Merkmale der Strategie Der Roboter handelt innerhalb eines Trendkanals, der durch die Kurven einer polynomialen Regression begrenzt wird.
Tiger Locker
Yang Wu
Experten
ACHTUNG : Der Tiger Locker EA kann nicht im MT4 Strategie-Tester getestet werden !!! Tiger Locker EA Roboter ist ein sehr leistungsfähiges Werkzeug und ein vollautomatischer Roboter für den Forex Handel. Tiger Locker EA ist eine Kombination zahlreicher spezieller Trend-Strategien, die es ermöglicht, die besten Einstiegsmöglichkeiten in den Handel zu finden. Tiger Locker EA Roboter ist für den mittel- und langfristigen Handel konzipiert, der Roboter wird Ihnen helfen, mit Emotionen umzugehen un
Gemini Trump
Jingzhi Wang
Experten
Gemini Trump EA stellt eine hochentwickelte Weiterentwicklung der Grid-Handelssysteme dar. Im Gegensatz zu traditionellen Methoden, die sich auf die Anpassung des Systems an historische Daten stützen, wurde Gemini Trump EA entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen und die authentische Marktdynamik zu nutzen. Gemini verfügt über eine beeindruckende Reihe von Funktionen, die sowohl auf Komfort als auch auf Leistung ausgelegt sind. Mit seinem One Chart Setup können Sie alle unterstüt
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experten
EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experten
Über Warp Drive Forex AI ist ein GBPUSD-Scalper, der zur Nachtzeit handelt, wenn das Volumen gering und die Gewinnchancen hoch sind. Er verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die durch eine einzigartige und effektive Risikomanagement-Technik unterstützt wird. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei , um weitere nützliche Informationen und Produkt-Updates zu erhalten. Außerdem können Sie die MT5-Version hier erhalten . Dies ist die Pro-Version von W Drive Forex AI. In der Pro-Version kann der
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experten
UPDATE — DEZEMBER 2025 Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht. Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel. Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt. Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dezember 2025 ei
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Experten
HFT Prop Firm EA, auch bekannt als Green Man aufgrund seines markanten Logos, ist ein Expert Advisor (EA), der speziell dafür entwickelt wurde, Herausforderungen oder Bewertungen von proprietären Handelsfirmen (prop firms) zu überwinden, die Hochfrequenzhandel (HFT)-Strategien erlauben. Für begrenzte Zeit: kostenlose Hilfsprogramme im Wert von $198, wenn Sie HFT Prop Firm EA kaufen MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 HFT Challenge Performance Monitor (ab $200): Broker: IC
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Experten
Letzte Kopie für 399$ -> nächster Preis 499$ Dark Algo ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading auf Eurusd und Gbpusd . Dieser Expert Advisor basiert auf der neuesten Generation von Algorithmen und ist hochgradig anpassbar an Ihre Handelsbedürfnisse. Wenn Sie diesen Expert Advisor kaufen , können Sie ein Feedback auf dem Markt schreiben und erhalten einen zweiten EA kostenlos , für weitere Informationen kontaktieren Sie mich Die Grundstrategie dieses EA basiert auf einem hoc
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experten
GOLDMINER MT4 PRO ist ein Gold-Handelsroboter für den M15- oder H1-Zeitrahmen, der Candlestick-Muster, technische Indikatoren sowie Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche kombiniert. Der Roboter verwendet eine intelligente Trenderkennungsstrategie, um den EA stabil zu halten. Engagiert, um Sie in neuen Versionen zu begleiten und aktualisiert SETFILE eng nach jedem Marktzyklus hilft der Roboter stabil und geeignet für die Marktneigung zu jeder Zeit zu sein. GOLDMINER MT4 PRO ist eine sichere S
Weitere Produkte dieses Autors
PropFlow Gold EA
Samson Adekunle Okunola
Experten
PropFlow Gold EA – Deutsche Version PropFlow Gold EA ist ein klar strukturiertes, regelbasiertes Handelssystem, das speziell für Prop-Firm-Management und langfristige persönliche Konten entwickelt wurde. Es verwendet keinen Martingale, kein Grid, kein gefährliches Averaging und keine Curve-Fitting-Strategien . Stattdessen folgt es einer gerichteten Multi-Timeframe-Struktur : Identifiziert den täglichen Bias (höherer Zeitrahmen) Führt Einstiege beim 1-Stunden-Pullback aus Platziert eine zweite Li
BigMove Catcher Pro mq5
Samson Adekunle Okunola
Experten
BigMove Catcher PRO MQ5 ist ein einfaches, aber leistungsstarkes, trendbasiertes Algorithmus-System, das entwickelt wurde, um große Fortsetzungsbewegungen auf XAUUSD zu erfassen. Anstatt jeden Tag zu gewinnen, konzentriert sich dieser EA darauf, die eine große Bewegung zu erwischen, die mit der Struktur der höheren Zeitrahmen übereinstimmt – die Art von Bewegung, die ein Konto über Wochen oder sogar Monate wachsen lassen kann. Das System verwendet einen sauberen Top-Down-Trendansatz: Monatlich →
BigMove Catcher
Samson Adekunle Okunola
Experten
BigMove Catcher PRO MQ4 BigMove Catcher PRO MQ4 ist ein einfaches, aber äußerst leistungsstarkes trendbasiertes Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, die großen Fortsetzungsbewegungen auf XAUUSD einzufangen. Anstatt jeden Tag gewinnen zu wollen, konzentriert sich dieser EA darauf, die eine große Bewegung zu erwischen, die perfekt mit den höheren Zeitrahmen übereinstimmt – genau die Art von Bewegung, die ein Konto über Wochen oder sogar Monate wachsen lassen kann. Der EA nutzt einen klaren Top
DailyGold Surge EA
Samson Adekunle Okunola
Experten
DailyGold Surge EA ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor, der exklusiv für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Er erkennt den aktuellen monatlichen Trend und platziert trendkonforme Trades präzise im hochwahrscheinlichen täglichen Zeitfenster von 01:00 bis 02:00 Uhr (Serverzeit) .   LAUNCH-AKTION Nur noch wenige Lizenzen verfügbar für   $399 ! Nächster Preis:   $499 Finaler Preis:   $1.999 Wenn Gold eine natürliche kurzfristige Gegenbewegung macht, fügt der EA intelligent einen zweiten
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension