DailyGold Surge MT4 ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor (EA), der ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Er erkennt den aktuellen monatlichen Trend und eröffnet präzise ausgerichtete Positionen während des hoch wahrscheinlichen täglichen Fensters von 01:00 bis 02:00 (Serverzeit).

Wenn Gold eine natürliche kurzfristige Umkehrung durchläuft, fügt der EA intelligent eine zweite Position in Gegenrichtung hinzu — er wandelt temporäre Pullbacks in zusätzliche Chancen um, alles bei strikter Risikomanagement.

Saubere & professionelle Strategie:

❌ Kein Martingale

❌ Kein Grid

❌ Kein Hedging

❌ Kein gefährliches Averaging

Reine Trendfolge-Logik, entwickelt für nachhaltige langfristige Performance.

Wichtige Funktionen

Monatliche Trend-Erkennung: Alle Trades richten sich nach dem dominanten Gold-Trend für maximale Vorteile.

Tägliche präzise Entries: Hauptpositionen öffnen sich sofort im Fenster 01:00–02:00.

Adaptive Gegen-Entry: Intelligenter Gegenrichtungs-Entry, ausgelöst durch opposite_pips_away.

Gewinnschutz: Trailing Stop wird nach Erreichen der pips_away-Distanz aktiviert, um Gewinne zu sichern.

Kontrolliertes Risikomanagement: Prozentbasierte Lotgröße (Standard 0,5 % pro Entry) für konstante Exposition.

⚠️ Wichtiger Realitätscheck Dieser EA ist NICHT für Trader geeignet, die suchen: ❌ 100 % Gewinnrate ❌ Garantierte tägliche Gewinne ❌ Schnelle Kontenverdopplung

Hochriskante Martingale- oder Grid-Systeme versprechen möglicherweise schnellere Ergebnisse — enden aber meist mit dem Totalverlust des Kontos.

DailyGold Surge EA ist für disziplinierte Trader konzipiert, die sicherere, professionelle Trendstrategien bevorzugen. Verlusttrades und Drawdown-Phasen werden vorkommen, aber wenn der große Gold-Surge eintrifft (und er trifft immer ein), deckt er vorherige Verluste ab und schiebt das Konto stetig voran.

📊 Backtest-Transparenz DailyGold Surge EA ist für den Betrieb basierend auf dem aktuellen Markttrend ausgelegt. Daher:

Backtests sollten nur mit aktuellen Daten bewertet werden

Empfohlener Testzeitraum: letzte 12 Monate (2025-01-01 bis 2025-12-30) oder spezifische aktuelle Daten

Ältere historische Daten spiegeln möglicherweise nicht das aktuelle Marktverhalten wider

Dies gewährleistet realistische und ehrliche Performance-Erwartungen.

EA-Parameter

LOT__Risk_percentage_1: Risiko % für den ersten täglichen Entry (Standard: 0,5 %; 0,2 % empfohlen für geförderte Prop-Firm-Konten)

LOT__Risk_percentage_2: Risiko % für Gegenrichtungs-Entry (Standard: 0,5 %; 0,2 % empfohlen)

S_L: Stop Loss (in Pips)

T_P: Take Profit (in Pips)

opposite_pips_away: Distanz in Pips zum Auslösen des Gegen-Entry

pips_away: Distanz vor Aktivierung des Trailing Stops

Trailing_stop: Trailing-Stop-Distanz

Trailing_start: Trailing-Start-Level

🔧 Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: H1

Mindestguthaben: $500 (persönliche Konten) $5.000 (Prop Firms)

Broker: ECN-Konto mit niedrigen Spreads für optimale Ausführung empfohlen

Besonderer Hinweis für Prop-Firm-Trader Mit maximalem Drawdown unter 6 % und konservativen Risikoeinstellungen ist DailyGold Surge EA ideal zum Bestehen von Prop-Firm-Challenges und zur sicheren Verwaltung geförderter Konten.

DailyGold Surge EA bietet geduldigen Tradern eine zuverlässige Möglichkeit, echte tägliche Gold-Surges mit professioneller Trendlogik zu erfassen. Beginnen Sie noch heute mit dem Aufbau konsistenter Ergebnisse auf dem MQL5 Market!