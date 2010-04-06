Pin Bar and Outside Bar patterns ms
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Pin Bar ve Dış Bar Desenleri", Yeniden Boyama Yok, Gecikme Yok.
- "Pin Bar ve Dış Bar Desenleri" göstergesi, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlüdür.
- Gösterge, grafikteki Pin Bar ve Dış Bar Desenlerini algılar:
- Boğa deseni - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı deseni - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- Bilgisayar, Mobil ve E-posta uyarılarıyla.
- "Pin Bar ve Dış Bar Desenleri" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için mükemmeldir.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.