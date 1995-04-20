Pin Bar and Outside Bar patterns ms

Indicador Crypto_Forex "Padrões de Barras Pin e Barras Externas" para MT4, sem repintura, sem atraso.





- O indicador "Padrões de Barras Pin e Barras Externas" é muito poderoso para negociação de Ação de Preço.

- O indicador detecta Padrões de Barras Pin e Barras Externas no gráfico:

- Padrão de alta - Sinal de seta azul no gráfico (veja as imagens).

- Padrão de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (veja as imagens).

- Com alertas para PC, celular e e-mail.

- O indicador "Padrões de Barras Pin e Barras Externas" é excelente para combinar com Níveis de Suporte/Resistência.





Este é um produto original, oferecido apenas neste site MQL5.