Pin Bar and Outside Bar patterns ms
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 1.5
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex "Padrões de Barras Pin e Barras Externas" para MT4, sem repintura, sem atraso.
- O indicador "Padrões de Barras Pin e Barras Externas" é muito poderoso para negociação de Ação de Preço.
- O indicador detecta Padrões de Barras Pin e Barras Externas no gráfico:
- Padrão de alta - Sinal de seta azul no gráfico (veja as imagens).
- Padrão de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (veja as imagens).
- Com alertas para PC, celular e e-mail.
- O indicador "Padrões de Barras Pin e Barras Externas" é excelente para combinar com Níveis de Suporte/Resistência.
Este é um produto original, oferecido apenas neste site MQL5.