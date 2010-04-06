Breakout Bar pattern mf
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Breakout Bar paterni", Yeniden boyama yok, gecikme yok.
- "Breakout Bar paterni" göstergesi, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlü bir göstergedir.
- Gösterge, grafikteki Breakout Bar paterni algılar:
- Boğa Breakout Bar paterni - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı Breakout Bar paterni - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- Bilgisayar, Mobil ve E-posta uyarılarıyla.
- "Breakout Bar paterni" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için mükemmeldir.
// Harika İşlem Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.