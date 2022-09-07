Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?**



Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar!

Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu

RelicusRoad, forex, vadeli işlemler, kripto paralar, hisse senetleri ve endeksler için **dünyanın en güçlü ve en iyi alım satım göstergesidir** ve yatırımcılara **hesaplarını büyütmek** için ihtiyaç duydukları tüm bilgi ve araçları sunar. **Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye** kadar **her yatırımcının başarılı olmasına** yardımcı olmak için **teknik analiz** ve** alım satım planları** sunuyoruz.

Gelecekteki piyasaları **tahmin etmek** için yeterli bilgi sağlayan **anahtar bir alım satım göstergesidir**. Grafik üzerinde anlamsız birçok farklı gösterge yerine **eksiksiz bir çözüme** inanıyoruz. Bu, **sinyalleri**, **okları** + **fiyat hareketlerini** **rakipsiz** ve **çok doğru** bir şekilde gösteren **Hepsi Bir Arada bir göstergedir.**

RelicusRoad, başarılı ve bilinçli yatırımcılar olmaları için gerekli bilgi ve araçları sağlamak amacıyla Makine Öğrenimi (AI) teknolojisini kullanır.

Öncü Göstergelerle Gelecek Fiyatları Tahmin Etme

Neredeyse **tüm teknik göstergeler gecikmeli çalışır**, yani sadece zaten olmuş olanı rapor edebilirler. Bu nedenle, sadece geçmişte gördüğünüzü, yani fiyatın zaten nerede olduğunu onaylarlar. Gelecekteki fiyatları **yeniden çizmeden tahmin etmek** ve değişebilecek ve yeniden çizime neden olabilecek gecikmeli göstergelere çok fazla güvenmemek için **öncü göstergelere** inanıyoruz.

Sadece gecikmeli göstergelere dayanarak bir pozisyon alırsanız, bu **paranızı kumar oynamak** gibidir. Bir pozisyon almayı düşünmeden önce piyasayı **anlamanız** ve fiyatın nerede ve **neden hareket ettiğini** bilmeniz gerektiğine inanıyoruz.

RelicusRoad, XAUUSD (Altın), XAGUSD (Gümüş), EURUSD, GBPUSD, NASDAQ, GER30/US30, Hisse Senetleri, Endeksler, Kripto vb. dahil tüm semboller için tam da bunu yapmanıza yardımcı olur.

Fiyatın nereye gidebileceğini anlamanız için ihtiyacınız olan çerçeveyi sağlayarak, girişleriniz çok daha hassas, doğru ve bilinçli hale gelecektir.

Yeni Başlayanlar ve Profesyoneller İçin Kullanıcı Dostu Piyasa Analizi ve Stratejileri

RelicusRoad Pro, kullanıcılara tek bir bakışta eksiksiz piyasa bilgisi sağlamak üzere tasarlanmıştır. **10 yıldan fazla alım satım deneyimine** dayanır ve kullanıcı dostu ve sezgisel olacak şekilde geliştirilmiştir.

Ek olarak, RelicusRoad, hem **başlangıç seviyesindeki hem de profesyonel yatırımcılara** rehberlik ve destek sağlayan bir yatırımcı topluluğu tarafından desteklenmektedir. Toplulukta ayrıca, kullanıcıları motive etmeye yardımcı olmak için olumlu geri bildirimlerin ve günlük sonuçların paylaşıldığı bir **'Onur Listesi'** de bulunmaktadır.

#MAC ve Mobil cihazlarda da çalışır, böylece hareket halindeyken rakipsiz analizlere sahip olabilir, fiyatı her yerde, her zaman tahmin edebilirsiniz.

Yeni Başlayanlar İçin Not: Discord grubumuzda binlerce yatırımcı tarafından onaylanmış ve doğrulanmış 7 Kanıtlanmış Stratejiden birini seçin.

GÖSTERGELER & ÖZELLİKLER:



1) Finansman Yeteneği / Prop Firmaları (7 Seçenek) 2) Makine Öğrenimi tabanlı Likidite Seviyeleri (Hacim Analizi, Bollinger, TMA, Fiyat Hareketi) 3) Sinyal Hatları 1 & 2 (Strateji Tabanlı) (RSI, Stokastik, MACD, Ichimoku, Parabolic SAR, vb.) 4) Fiyat Hareketi Seviyeleri (Akıllı Para Öncü Konsepti) 5) Dinamik Geri Dönüş Noktaları (Gecikmeli, Yüksek, Düşük, YD, DD, YY, DY) 6) Günlük Yüksek/Düşük Seviyeler (Öncü Analiz, Akıllı Para) 7) Günlük Pivot Seviyeleri (Fibonacci tabanlı Öncü) 8) Scalping Fibonacci Seviyeleri (Piyasa Boşluğu, Adil Değer Boşluğu) 9) Arz ve Talep (BOS, Emir Blokları, Adil Değer Boşluğu) 10) Çoklu Zaman Dilimi Destek ve Direnç Hatları (Emir Blokları, Premium, İndirim) 11) Sinyal Bulutu (Fiyat Hareketi & Momentum) 12) Fibonacci Geri Dönüş Seviyeleri (Fiyat Hareketi) 13) Çoklu Zaman Dilimi Trend Çubuğu (ADX & Parabolik SAR) 14) Otomatik Piyasa Oturum Zamanları (New York, Londra, Tokyo) 15) Mum Sayacı (Kırmızı = Piyasa Kapalı) OKLAR: 1) Scalping Okları (2 Tip) 2) Geri Dönüş Okları (Likidite) 3) MAO Trend Okları (MACD) 4) Mum Formasyonu Okları (Fiyat Hareketi) 5) Emir Geçmişi Okları BİLGİ PANELİ: 1) Sunucu Saati, Mum Sayacı 2) Sunucu Bağlantısı ve Yanıt Süresi 3) Spread, Lot Boyutu Hesaplama, Açık Lotlar, Açık Risk 4) Genel ve Sembol Başına Hesap Pozitif Bakiye % 5) RSI, Stokastik, Boğalar ve Ayılar





