Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?**

Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar!

Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut


Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu


RelicusRoad, forex, vadeli işlemler, kripto paralar, hisse senetleri ve endeksler için **dünyanın en güçlü ve en iyi alım satım göstergesidir** ve yatırımcılara **hesaplarını büyütmek** için ihtiyaç duydukları tüm bilgi ve araçları sunar. **Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye** kadar **her yatırımcının başarılı olmasına** yardımcı olmak için **teknik analiz** ve** alım satım planları** sunuyoruz.

Gelecekteki piyasaları **tahmin etmek** için yeterli bilgi sağlayan **anahtar bir alım satım göstergesidir**. Grafik üzerinde anlamsız birçok farklı gösterge yerine **eksiksiz bir çözüme** inanıyoruz. Bu, **sinyalleri**, **okları** + **fiyat hareketlerini** **rakipsiz** ve **çok doğru** bir şekilde gösteren **Hepsi Bir Arada bir göstergedir.**

 

RelicusRoad, başarılı ve bilinçli yatırımcılar olmaları için gerekli bilgi ve araçları sağlamak amacıyla Makine Öğrenimi (AI) teknolojisini kullanır.

 

Öncü Göstergelerle Gelecek Fiyatları Tahmin Etme

Neredeyse **tüm teknik göstergeler gecikmeli çalışır**, yani sadece zaten olmuş olanı rapor edebilirler. Bu nedenle, sadece geçmişte gördüğünüzü, yani fiyatın zaten nerede olduğunu onaylarlar. Gelecekteki fiyatları **yeniden çizmeden tahmin etmek** ve değişebilecek ve yeniden çizime neden olabilecek gecikmeli göstergelere çok fazla güvenmemek için **öncü göstergelere** inanıyoruz.

Sadece gecikmeli göstergelere dayanarak bir pozisyon alırsanız, bu **paranızı kumar oynamak** gibidir. Bir pozisyon almayı düşünmeden önce piyasayı **anlamanız** ve fiyatın nerede ve **neden hareket ettiğini** bilmeniz gerektiğine inanıyoruz.

RelicusRoad, XAUUSD (Altın), XAGUSD (Gümüş), EURUSD, GBPUSD, NASDAQ, GER30/US30, Hisse Senetleri, Endeksler, Kripto vb. dahil tüm semboller için tam da bunu yapmanıza yardımcı olur.

 

Fiyatın nereye gidebileceğini anlamanız için ihtiyacınız olan çerçeveyi sağlayarak, girişleriniz çok daha hassas, doğru ve bilinçli hale gelecektir.

 

Yeni Başlayanlar ve Profesyoneller İçin Kullanıcı Dostu Piyasa Analizi ve Stratejileri

RelicusRoad Pro, kullanıcılara tek bir bakışta eksiksiz piyasa bilgisi sağlamak üzere tasarlanmıştır. **10 yıldan fazla alım satım deneyimine** dayanır ve kullanıcı dostu ve sezgisel olacak şekilde geliştirilmiştir.

Ek olarak, RelicusRoad, hem **başlangıç seviyesindeki hem de profesyonel yatırımcılara** rehberlik ve destek sağlayan bir yatırımcı topluluğu tarafından desteklenmektedir. Toplulukta ayrıca, kullanıcıları motive etmeye yardımcı olmak için olumlu geri bildirimlerin ve günlük sonuçların paylaşıldığı bir **'Onur Listesi'** de bulunmaktadır.

 

#MAC ve Mobil cihazlarda da çalışır, böylece hareket halindeyken rakipsiz analizlere sahip olabilir, fiyatı her yerde, her zaman tahmin edebilirsiniz.

 

Yeni Başlayanlar İçin Not: Discord grubumuzda binlerce yatırımcı tarafından onaylanmış ve doğrulanmış 7 Kanıtlanmış Stratejiden birini seçin.

GÖSTERGELER & ÖZELLİKLER:

1) Finansman Yeteneği / Prop Firmaları (7 Seçenek)

2) Makine Öğrenimi tabanlı Likidite Seviyeleri (Hacim Analizi, Bollinger, TMA, Fiyat Hareketi)

3) Sinyal Hatları 1 & 2 (Strateji Tabanlı) (RSI, Stokastik, MACD, Ichimoku, Parabolic SAR, vb.)

4) Fiyat Hareketi Seviyeleri (Akıllı Para Öncü Konsepti)

5) Dinamik Geri Dönüş Noktaları (Gecikmeli, Yüksek, Düşük, YD, DD, YY, DY)

6) Günlük Yüksek/Düşük Seviyeler (Öncü Analiz, Akıllı Para)

7) Günlük Pivot Seviyeleri (Fibonacci tabanlı Öncü)

8) Scalping Fibonacci Seviyeleri (Piyasa Boşluğu, Adil Değer Boşluğu)

9) Arz ve Talep (BOS, Emir Blokları, Adil Değer Boşluğu)

10) Çoklu Zaman Dilimi Destek ve Direnç Hatları (Emir Blokları, Premium, İndirim)

11) Sinyal Bulutu (Fiyat Hareketi & Momentum)

12) Fibonacci Geri Dönüş Seviyeleri (Fiyat Hareketi)

13) Çoklu Zaman Dilimi Trend Çubuğu (ADX & Parabolik SAR)

14) Otomatik Piyasa Oturum Zamanları (New York, Londra, Tokyo)

15) Mum Sayacı (Kırmızı = Piyasa Kapalı)

 

OKLAR:

1) Scalping Okları (2 Tip)

2) Geri Dönüş Okları (Likidite)

3) MAO Trend Okları (MACD)

4) Mum Formasyonu Okları (Fiyat Hareketi)

5) Emir Geçmişi Okları

 

BİLGİ PANELİ:

1) Sunucu Saati, Mum Sayacı

2) Sunucu Bağlantısı ve Yanıt Süresi

3) Spread, Lot Boyutu Hesaplama, Açık Lotlar, Açık Risk

4) Genel ve Sembol Başına Hesap Pozitif Bakiye %

5) RSI, Stokastik, Boğalar ve Ayılar


**AŞAĞIDAKİ VİDEOLARI & RESİMLERİ İZLEYİNİZ**



Erwin Fonke
443
Erwin Fonke 2025.09.05 06:45 
 

i am using this indicator in combination with a EA trading assistent. It,s absolute amazing. Almost passed my FTMO challange now. Great work man! Keep it up!

Juan Feliciano
1731
Juan Feliciano 2025.05.07 21:26 
 

great indicator. super clean and accurate entries. just want to know how to join discord pls

Manuel Gonzalez
157
Manuel Gonzalez 2025.02.16 14:46 
 

Good morning everyone. Please to the administrator and owner of the indicator. A few years ago I bought this wonderful indicator and wanted to make it work. There was a gentleman within discord who helped me a lot but due to my inexperience I did not understand the instructions well. Now I have acquired more experience and please would like to recover the accesses to: User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available (Separately) Please help me recover these accesses. Thank you very much...

RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.83 (23)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
RelicusRoad MACD v2 MT5
Relicus LLC
4.75 (20)
Göstergeler
The Moving Average Convergence Divergence (MACD) işlem stratejisi, momentum ve trend yönündeki değişiklikleri belirlemek için kullanılan popüler bir teknik analiz aracıdır. MACD, 26 periyotlu üssel hareketli ortalamanın (EMA) 12 periyotlu EMA'dan çıkarılmasıyla hesaplanır. Ardından, "sinyal çizgisi" olarak adlandırılan 9 periyotlu EMA MACD'nin üzerine çizilir ve alım satım sinyalleri için bir tetikleyici olarak görev yapar. MACD, MACD hattı sinyal çizgisinin üzerindeyken boğa bölgesinde ve altın
FREE
RelicusRoad MACD v2
Relicus LLC
4.6 (5)
Göstergeler
The Moving Average Convergence Divergence (MACD) işlem stratejisi, momentum ve trend yönündeki değişiklikleri belirlemek için kullanılan popüler bir teknik analiz aracıdır. MACD, 26 periyotlu üssel hareketli ortalamanın (EMA) 12 periyotlu EMA'dan çıkarılmasıyla hesaplanır. Ardından, "sinyal çizgisi" olarak adlandırılan 9 periyotlu EMA MACD'nin üzerine çizilir ve alım satım sinyalleri için bir tetikleyici olarak görev yapar. MACD, MACD hattı sinyal çizgisinin üzerindeyken boğa bölgesinde ve altın
FREE
RelicusRoad CopyTrader
Relicus LLC
5 (2)
Yardımcı programlar
Yalnızca bir hesapta (ana) işlem yaparken, yönetilen riskler ve lot boyutları ile aynı anda birden fazla hesabı yönetmek ister misiniz? Özellikler: Ana (Ana) / Bağımlı (Hesapları Kopyala) Kabul Edilen Kayma (Fiyat Farkı) Çarp/Böl (Parti Böl veya Çarp Faktörünü Kopyala) Lot Faktörü (Bölme veya Çarpma Faktörü) Tümünü Kapat (Tüm Aktif Pozisyonları Kapat Düğmesi) Çok yakında: Tümünü Kapat - Yalnızca Bağımlı Tüm Kar Pozisyonlarını Kapat - Ana ve Köle Tüm Kârı Kapat - Yalnızca Bağımlı Check out ou
FREE
İncelemeye yanıt