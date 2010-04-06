Pin Bar and Outside Bar patterns ms
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex « Schémas de barres pin et de barres extérieures » pour MT4, sans modification, sans délai.
- L'indicateur « Schémas de barres pin et de barres extérieures » est très performant pour le trading basé sur les prix.
- L'indicateur détecte les schémas de barres pin et de barres extérieures sur le graphique :
- Schéma haussier : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images).
- Schéma baissier : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images).
- Alertes PC, mobile et e-mail.
- L'indicateur « Schémas de barres pin et de barres extérieures » est idéal pour combiner les niveaux de support et de résistance.
