Pin Bar and Outside Bar patterns ms

Indicateur Crypto_Forex « Schémas de barres pin et de barres extérieures » pour MT4, sans modification, sans délai.





- L'indicateur « Schémas de barres pin et de barres extérieures » est très performant pour le trading basé sur les prix.

- L'indicateur détecte les schémas de barres pin et de barres extérieures sur le graphique :

- Schéma haussier : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images).

- Schéma baissier : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images).

- Alertes PC, mobile et e-mail.

- L'indicateur « Schémas de barres pin et de barres extérieures » est idéal pour combiner les niveaux de support et de résistance.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.