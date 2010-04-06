Shooting Star pattern mf
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.2
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Kayan Yıldız paterni", Yeniden boyama yok, gecikme yok.
- "Kayan Yıldız paterni" göstergesi, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlü bir göstergedir.
- Gösterge, grafikte düşüş eğilimli Kayan Yıldız paterni tespit eder: Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- Bilgisayar, Mobil ve E-posta uyarılarıyla.
- "Kayan Yıldız paterni" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için mükemmeldir.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.