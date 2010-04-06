Inverted Hammer and Shooting Star mp
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.52
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Ters Çekiç ve Kayan Yıldız" paterni, Yeniden boyama yok, gecikme yok.
- "Ters Çekiç ve Kayan Yıldız" paterni göstergesi, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlü bir göstergedir.
- Gösterge, grafikte boğa Ters Çekiç ve ayı Kayan Yıldız formasyonlarını tespit eder:
- Boğa Ters Çekiç - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı Kayan Yıldız - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- Bilgisayar, Mobil ve E-posta uyarılarıyla.
- "Ters Çekiç ve Kayan Yıldız" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için mükemmeldir.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.