Pin Bar and Outside Bar patterns ms
- 지표
- DMITRII GRIDASOV
- 버전: 1.5
- 활성화: 10
MT4용 Crypto_Forex 지표 "핀 바 & 아웃사이드 바 패턴", 리페인트 및 지연 없음.
- "핀 바 & 아웃사이드 바 패턴" 지표는 가격 변동 거래에 매우 효과적입니다.
- 이 지표는 차트에서 핀 바 및 아웃사이드 바 패턴을 감지합니다.
- 상승 패턴 - 차트에 파란색 화살표 신호(그림 참조).
- 하락 패턴 - 차트에 빨간색 화살표 신호(그림 참조).
- PC, 모바일 및 이메일 알림 기능 제공.
- "핀 바 & 아웃사이드 바 패턴" 지표는 지지/저항 레벨과 함께 사용하기에 매우 좋습니다.
...........................................................................................................여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요!
이 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.