Pin Bar and Outside Bar patterns ms
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.5
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "Пин-бары и внешние бары" для MT4. Не перерисовывается, не имеет задержек.
- Индикатор "Пин-бары и внешние бары" очень эффективен для торговли по Price Action.
- Индикатор распознаёт пин-бары и внешние бары на графике:
- Бычий паттерн - сигнал в виде синей стрелки на графике (см. изображения).
- Медвежий паттерн - сигнал в виде красной стрелки на графике (см. изображения).
- С оповещениями на ПК, мобильном телефоне и электронной почте.
- Индикатор "Пин-бары и внешние бары" отлично сочетается с уровнями поддержки/сопротивления.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.