Pin Bar and Outside Bar patterns ms
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „Pin Bar & Outside Bar Patterns“ für MT4 – ohne Neulackierung und ohne Verzögerung.
– Der Indikator „Pin Bar & Outside Bar Patterns“ ist sehr leistungsstark für Price Action Trading.
– Der Indikator erkennt Pin Bar- und Outside Bar-Muster im Chart:
– Bullisches Muster – Blauer Pfeil im Chart (siehe Bilder).
– Bärisches Muster – Roter Pfeil im Chart (siehe Bilder).
– Mit Benachrichtigungen für PC, Handy und E-Mail.
– Der Indikator „Pin Bar & Outside Bar Patterns“ lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.