Price Action Trader EA mz

PRICE ACTION TRADER EA - Fiyat Eylemi araştırmasına dayalı harika bir otomatik işlem sistemidir!





Bu, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 7 Set_file mevcuttur!





İşlem fikri, ünlü güçlü Fiyat Eylemi modeline dayanmaktadır - PinBar!





Price Action Trader EA çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca çalışacaktır, tüm Set_file'ların pozitif matematiksel beklentisi vardır!





EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set dosyalarını kullanın. (v25_11)





EA Özellikleri:

- EA aynı anda 7 çiftte çalışabilir - karşılık gelen Set_file'lar "Yorumlar" bölümünde sizi bekliyor.

- Sistem, birçok scalper gibi yüksek komisyonlar için para harcamıyor.

- Sıkı spread gereksinimleri yok - EA herhangi bir hesapta kullanılabilir.

- Sistem herhangi bir tehlikeli grid yöntemi KULLANMIYOR.

- EA varsayılan olarak yerleşik bileşik faiz para yönetimine sahiptir.

- Her işlemde broker tarafından görülemeyen SL ve TP vardır. - SL ve TP dinamiktir - varsayılan olarak piyasa oynaklığına uyum sağlayabilirler.

- Telafi modu EA ayarlarında mevcuttur.

- Trend, Osilatör ve Gün filtreleri yerleşiktir.

- İşlem çiftleri: AUDUSD, AUDNZD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, EURCAD.

- Zaman dilimi: D1.

- Çalışma süresi: EA, D1 mumunun sonunda giriş fırsatları arıyor. Sistem, gün mumu oluştuktan sonra emir ayarlamadıysa (D1 zaman diliminde) - grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir.





Nasıl kurulur:

- 7 önerilen grafiği açın:

AUDUSD, AUDNZD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, EURCAD.

- Her grafikte D1 zaman dilimini seçin.

- Her grafiğe Uzman Danışman ekleyin. - EA'ya karşılık gelen "Set_file"ı uygulayın (Set_files'ı bu sayfadaki "Yorumlar" bölümünden edinin).(v25_11)

- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve PC'yi 7/24 çalışır durumda bırakmak (VEYA PC yerine VPS kullanmak).

Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.