Price Action Candlestick Patterns
- Göstergeler
- Davit Beridze
- Sürüm: 1.10
- Güncellendi: 11 Temmuz 2024
- Etkinleştirmeler: 5
MetaTrader 4 (MT4) için Mum Çubuğu Formasyonları Göstergesi
Bu özelleştirilebilir gösterge, ana yükseliş ve düşüş mum çubuğu formasyonlarını tespit ederek, yatırımcılara teknik analiz ve karar alma süreçlerinde yardımcı olur.
Ana Özellikler:
- Formasyon Tespiti:
- Yükseliş: Çekiç, Yutan Boğa, Sabah Yıldızı, Üç Beyaz Asker, Boğa Harami, Ters Çekiç.
- Düşüş: Yıldız Kayması, Yutan Ayı, Akşam Yıldızı, Üç Siyah Karga, Ayı Harami, Asılı Adam.
- Özelleştirme: Stratejiye göre belirli formasyonları etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Formasyonlar, mum üzerinde mavi (yükseliş) ve kırmızı (düşüş) oklarla gösterilir, boyut ve aralık ayarlanabilir.
- Hareketli Ortalama (MA) Entegrasyonu: İsteğe bağlı olarak grafik üzerinde hareketli ortalama çizgisi gösterilebilir (dönem, yöntem, zaman dilimi tamamen özelleştirilebilir).
- Uyarı Sistemi: Tespit edilen formasyonlar için ekran mesajları, sesli uyarılar, push bildirimleri ve e-posta uyarıları sağlar.
Çoklu Formasyon Tespiti:
- Kesişim: Tek bir mumda birden fazla formasyon göstererek daha güçlü sinyaller sağlar.
- Yükseliş Kesişimi: Birden fazla mavi ok, güçlü bir yükseliş hareketine işaret eder.
- Düşüş Kesişimi: Birden fazla kırmızı ok, güçlü bir düşüş hareketini gösterir.
- Karma Formasyonlar: Aynı anda yükseliş ve düşüş formasyonlarının ortaya çıkması, piyasa kararsızlığını işaret eder.
Bu gösterge, piyasa dönüşlerini ve devamını açık bir şekilde görselleştirerek, işlem performansını artırmaya yardımcı olur.
HI i already have some tools for candle patterns but i read the reviews and was interested. after a response of the seller i decide to give a chance and i am the one who is lucky because it is excellent and accurate especially on quick time frame where i trade. The seller answer quickly. very good even excellent tool which give the parameters to see arrow where we want. Well done. i have 2 tools of Davit and they are good and at a nice price. Thank you.