Price Action Candlestick Patterns

5

MetaTrader 4 (MT4) için Mum Çubuğu Formasyonları Göstergesi

Bu özelleştirilebilir gösterge, ana yükseliş ve düşüş mum çubuğu formasyonlarını tespit ederek, yatırımcılara teknik analiz ve karar alma süreçlerinde yardımcı olur.

Ana Özellikler:

  • Formasyon Tespiti:
    • Yükseliş: Çekiç, Yutan Boğa, Sabah Yıldızı, Üç Beyaz Asker, Boğa Harami, Ters Çekiç.
    • Düşüş: Yıldız Kayması, Yutan Ayı, Akşam Yıldızı, Üç Siyah Karga, Ayı Harami, Asılı Adam.
  • Özelleştirme: Stratejiye göre belirli formasyonları etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Formasyonlar, mum üzerinde mavi (yükseliş) ve kırmızı (düşüş) oklarla gösterilir, boyut ve aralık ayarlanabilir.
  • Hareketli Ortalama (MA) Entegrasyonu: İsteğe bağlı olarak grafik üzerinde hareketli ortalama çizgisi gösterilebilir (dönem, yöntem, zaman dilimi tamamen özelleştirilebilir).
  • Uyarı Sistemi: Tespit edilen formasyonlar için ekran mesajları, sesli uyarılar, push bildirimleri ve e-posta uyarıları sağlar.

Çoklu Formasyon Tespiti:

  • Kesişim: Tek bir mumda birden fazla formasyon göstererek daha güçlü sinyaller sağlar.
    • Yükseliş Kesişimi: Birden fazla mavi ok, güçlü bir yükseliş hareketine işaret eder.
    • Düşüş Kesişimi: Birden fazla kırmızı ok, güçlü bir düşüş hareketini gösterir.
    • Karma Formasyonlar: Aynı anda yükseliş ve düşüş formasyonlarının ortaya çıkması, piyasa kararsızlığını işaret eder.

Bu gösterge, piyasa dönüşlerini ve devamını açık bir şekilde görselleştirerek, işlem performansını artırmaya yardımcı olur.


İncelemeler 5
danmar
2143
danmar 2024.07.25 15:13 
 

HI i already have some tools for candle patterns but i read the reviews and was interested. after a response of the seller i decide to give a chance and i am the one who is lucky because it is excellent and accurate especially on quick time frame where i trade. The seller answer quickly. very good even excellent tool which give the parameters to see arrow where we want. Well done. i have 2 tools of Davit and they are good and at a nice price. Thank you.

lauro1956
5742
lauro1956 2024.07.25 09:58 
 

Compilation of candles there are many indicators. But this one adds intelligence and effectiveness. A new way of dealing with the subject

İncelemeye yanıt