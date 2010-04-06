Inverted Hammer mp
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.2
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Ters Çekiç Formasyonu", Yeniden Çizme Yok, Gecikme Yok.
- "Ters Çekiç Formasyonu" göstergesi, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlü bir göstergedir.
- Gösterge, grafikte yükseliş yönlü Ters Çekiç formasyonu tespit eder: Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Bilgisayar, Mobil ve E-posta uyarılarıyla.
- "Ters Çekiç Formasyonu" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için mükemmeldir.
