Doji breakout pattern mr
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi MT4 için "Doji Breakout paterni".
- Gösterge "Doji Breakout paterni" saf Fiyat Hareketi ticaretidir: Yeniden boyama yok, gecikme yok;
- Gösterge, Doji mumunun paternin ortasında olduğu ve son mumun birinci paternde olduğu trend yönünde Doji paterni kırılımını algılar:
- Boğa Doji Breakout paterni - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı Doji Breakout paterni - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla.
- Gösterge "Doji Breakout paterni" Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için iyidir.
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.