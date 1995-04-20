Pin Bar and Outside Bar patterns ms
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.5
Indicador Crypto_Forex "Patrones de Barra Pin y Barra Exterior" para MT4, sin repintado ni retraso.
- El indicador "Patrones de Barra Pin y Barra Exterior" es muy potente para operar con Price Action.
- El indicador detecta patrones de barra pin y barra exterior en el gráfico:
- Patrón alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes).
- Patrón bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes).
- Con alertas para PC, móvil y correo electrónico.
- El indicador "Patrones de Barra Pin y Barra Exterior" es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia.
Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.