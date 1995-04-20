Pin Bar and Outside Bar patterns ms

Indicador Crypto_Forex "Patrones de Barra Pin y Barra Exterior" para MT4, sin repintado ni retraso.





- El indicador "Patrones de Barra Pin y Barra Exterior" es muy potente para operar con Price Action.

- El indicador detecta patrones de barra pin y barra exterior en el gráfico:

- Patrón alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes).

- Patrón bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes).

- Con alertas para PC, móvil y correo electrónico.

- El indicador "Patrones de Barra Pin y Barra Exterior" es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia.





