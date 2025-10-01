The ORB Master

「ORBマスター」へようこそ オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ

ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。

ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。


ORBマスターがどのように成果を出すか

ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲットにします。

こうしたブレイクアウトは、その日の主なトレンドを示すことが多く、信頼できる方向性のバイアスを提供します。

EA はこの優位性を正確に活用し、勢いに乗って最大の利益を生む取引を行います。

EA は各インデックスに対して 3 つの異なる戦略バリエーションを展開し、12 の相関のないアプローチの堅牢なポートフォリオを作成します。

この多様化により、リスクは最小限に抑えられ、機会は拡大されます。

すべてのポジションは、利益を確定し資本を保護するための動的なトレーリング ストップ ロス (SL) とトレーリング テイク プロフィット (TP) のメカニズムを含む高度な取引管理の恩恵を受けます。


厳格なテストを中核とした信頼性を重視した設計:

私たちは最初から堅牢性を優先してきました。

ORB Master は、目に見えないデータに対する広範なサンプル外ストレス テストを受け、EA の失敗の主な原因であるカーブ フィッティングの落とし穴に陥ることなく、実際の市場のボラティリティでも確実に機能することを保証しています。

これは、システムが将来的に機能する可能性が最も高いことを意味します。


ライブ/デモアカウントの設定：数分で取引を開始

使い始めるのは簡単で、複雑な設定は必要ありません。

  • この URL を MT4/MT5 ターミナルの「許可された URL」（ツール > オプション > エキスパートアドバイザー）に追加します：「https : // www . worldtimeserver.com/」（スペースを削除）。
  • MT5で自動取引を有効にします。
  • EURUSD M15 チャートを開きます。
  • EA をチャートにドラッグします。
  • 入力ウィンドウで、「ロード」をクリックし、 プリセット セット ファイル を選択します。
  • ブローカーの規則に合わせて、US30、SP500、NASDAQ、DAX のシンボル名をカスタマイズします。
  • 「OK」をクリックして実行します。


バックテストの実行: 自信を持って検証:

  • EURUSD M15でバックテストを実行します（EAはそのセットアップから4つのインデックスすべてを自動的に実行します）
  • 含まれているセット ファイル の 1 つをロードします 。
  • ブローカーに応じて、US30、SP500、NASDAQ、DAX のシンボル名を更新します。
  • ブローカーがGMT+2（冬）/GMT+3（夏）を使用していない場合、パラメータのGMTオフセット設定またはバックテストのシンボルの取引時間を調整してください。 
  • 包括的な洞察を得るには、少なくとも 2 ～ 3 年のテスト期間を選択してください。



主な機能一覧

特徴

詳細

リスク管理

グリッドもマーチンゲールも攻撃的な戦術もありません。スマートで持続可能な戦略だけです。

最適化された資産

US30、SP500、NASDAQ、DAX

推奨期間       

M15。

使用するチャート

EURUSD (EA はここから 3 つのインデックスすべてをシームレスに処理します)。

戦略カウント

12 個の相関のないバリエーションが並行して実行され、多様なエクスポージャーを実現します。

プロップファーム対応

完全に準拠しており、ほとんどの資金提供されたアカウントに対応可能です。

最低残高

500 ドル（ブローカーの最小ロットサイズに基づいて調整されます）。

ブローカーの推奨

低スプレッドブローカーが推奨されます（推奨ブローカーについてはお問い合わせください）


パラメータ:

  • ShowInfoPanel   -> チャート上に情報パネルを表示します 
  • 情報パネルのサイズ調整  -> 4K ディスプレイの場合は値を「2」に設定します
  • テスト中に情報パネルを更新  -> バックテストを高速化するために無効にする
  • SetSL_TP_After_Entry   -> ブローカーがSLとTPを含む保留注文を許可していない場合にのみ有効にします
  • 仮想有効期限を使用する  -> ブローカーが有効期限付きの保留注文を許可していない場合にのみ有効にします
  • BaseMagicNumber   -> すべての戦略で使用される基本マジックナンバー
  • 取引のコメント  -> 取引に使用するコメント
  • コメントサフィックスを削除  -> コメントに詳細情報を追加する部分を削除します（「US500_A」など）
  • RunUS500   -> US500指数（SP500）の戦略を有効にする
  • US500_Symbol   -> US500 ペアのシンボルの名前を設定します (正しく設定することが非常に重要です!!)
  • 開始時間/終了時間 -> ここでシンボルのフィルターの開始時間と終了時間を設定できます
  • US500_Strat1   -> このペアの戦略1を有効にする
  • US500_Strat2   -> このペアの戦略2を有効にする
  • US500_Strat3   -> このペアの戦略3を有効にする
  • 1ユニット移動あたりの値（ドル  ） -> デフォルトは「0」（自動）。ロットサイズが大きすぎる場合にのみ変更してください。手順についてはお問い合わせください。
  • US500_MaxSpread   -> 最大スプレッド許容値
  • US500_Randomization   -> エントリー、エグジット、TrailingSLの値を少しランダム化します。これにより、同じブローカーの複数のユーザーが、それぞれ異なる取引を行うことができます。プロップファームにも適しています。
  • US30、NAS100（USTECH）、DAXにも 同じオプションがあります
  • PROPIRM独自の取引設定  -> ここでは、EAの他のユーザーとは異なるように、取引のエントリーとエグジットを手動で変更できます（プロップ会社向け）
  • ロットサイズ計算方法  -> ここでロットサイズをどのように計算するかを決定します: 固定ロットサイズまたは戦略ごとの最大リスク
  • Startlots   -> 固定ロットサイズを選択した場合、その値を設定します。このパラメータは、ロットサイズ計算に他の2つのオプションを使用する場合、「最小ロットサイズ」として使用されます。
  • 戦略ごとの最大リスク  -> 各戦略における推奨最大許容ドローダウン（%）。EAは、各戦略の過去の最大DDに基づいてロットサイズを決定します。
  • 最大日次ドローダウンの設定  -> ここで、日次ドローダウンの上限（%）を設定できます。この値に達すると、EAはすべての取引と未決注文を決済し、翌日まで待機します。これはプロップファームにとって便利です。
  • 残高の代わりにエクイティを使用する  -> アカウントのエクイティを使用してすべてのロットサイズ値を計算します
  • OnlyUp   -> 損失後にロットサイズが減少するのを防ぎます（より積極的ですが、損失後の回復は速くなります）
  • AutoGMT   -> EAがブローカーの正しいGMTオフセットを計算し、NFPの時間が正確になるようにします。
  • GMT_OFFSET_Winter   -> 冬季に GMT オフセットを手動で設定します (AutoGMT がオフの場合、またはバックテスト中)
  • GMT_OFFSET_Summer   -> 夏時間に GMT オフセットを手動で設定します (AutoGMT がオフの場合、またはバックテスト中)
  • EnableNFP_Filter   -> NFPフィルターをオンまたはオフにする
  • NFP_CloseOpenTrades   -> NFPの開始時にEAがすべてのオープントレードをクローズするように強制する（NFPのX分前）
  • NFP_ClosePendingOrders   -> NFPの開始時にEAがすべての保留中の注文を削除するように強制します（NFPのX分前）
  • NFP_MinutesBefore   -> NFPイベントの何分前に取引と保留注文をクローズするか
  • NFP_MinutesAfter   -> NFPイベント後、EAが取引を再開するまでの分数
  • IR_FILTER    （金利）とCPI FILTERはNFPフィルターと同じように機能します。
  • 取引時間フィルターを有効にする -> ここで取引時間フィルターを有効/無効にすることができます
  • タイムソース -> 使用するタイムソースを選択します（「最適化」が推奨されます）
  • DeletePending  -> 取引時間帯外の保留中の注文は削除されます
  • DeleteOpen  -> オープントレードはトレードタイムゾーンの終了時に終了します



私について：

私は「ニューラルネットワーク/機械学習AI/ChatGPT/量子コンピューター/完全な直線バックテスト」のセールストークには参加しません。

むしろ、私は開発と実際の実行のための実証済みの方法論に基づいた、現実的で誠実な取引システムの構築に重点を置いています。

開発者として、私は自動取引システムの作成で 15 年以上の経験があり、MQL5 で高評価の製品を開発してきた実績があります。

何がうまくいく可能性があり、何がうまくいかないかを私は知っています。 

私は不正行為をすることなく、バックテストと一致するライブ結果を得る可能性が最も高い正直なシステムを作成します。


レビュー 27
Naeem Rehman Lakha
296
Naeem Rehman Lakha 2025.12.11 21:10 
 

Almost every EA from Wim can be profitable if YOU want it to!! Key is long term success so please manage your risk well and let the EAs make money for you:) Wim's EAs are definitely great investments!!

Nice Trader
2756
Aller Uja 2025.12.10 19:23 
 

I have been running The ORB Master on demo accounts with IC Trading and Fusion Markets since October 2025, using the full ORB portfolio on US500, US30, NAS100 and DAX.

So far the EA has behaved very well in live market conditions – execution is stable, drawdowns are controlled and the behaviour matches the strategy description. 📊

At the moment I own 5 different products from Wim and all of them have proven to be reliable and robust in the long run – some with more moderate returns, others with stronger growth,

but always with a clear concept and realistic risk profile. In the past I have sometimes been quite critical in my first reviews of some products,

but my ratings are always based on my own real trading and demo experience over time,

and I am thankful that Wim keeps releasing transparent and trustworthy EAs to the Market. Based on my current results, my plan is to add The ORB Master to a real-money account in the first half of next year. 🤖✅

Rudy74
111
Rudy74 2025.11.30 10:32 
 

The ORB Master quickly became one of my favorite EA’s from Wim. It follows a very smart and robust breakout logic, trades with consistency, and fits perfectly with the rest of Wim’s systems. The results have been impressive, steady performance, controlled risk, and great synergy when used alongside his other EA’s. As always, Wim proves he is one of the very few honest and reliable developers on MQL5. He keeps improving his products, responds quickly, and provides exceptional support to every user, even with a large community. The ORB Master is a highly reliable EA and an excellent addition for anyone looking to build a strong, diversified long-term portfolio. Highly recommended.

