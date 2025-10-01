The ORB Master

PROP FIRM READY! 推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！

欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势

利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。

ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。





ORB Master 如何交付成果 ：

ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX

这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。

EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。

对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。

这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。

每个仓位都受益于先进的交易管理，包括动态追踪止损（SL）和追踪止盈（TP）机制，以锁定收益并保护资本。





以可靠性为核心，经过严格的测试：

我们从一开始就优先考虑稳健性。

ORB Master 对未见数据进行了广泛的样本外压力测试，确保其在真实市场波动中蓬勃发展，而不会出现曲线拟合的陷阱，而曲线拟合是导致 EA 失败的主要原因。

这意味着系统未来表现的最高概率！





设置真实/模拟账户：几分钟内即可开始交易

入门非常简单——无需复杂的配置：

将此 URL 添加到您的 MT4/MT5 终端的“允许的 URL”（工具 > 选项 > 专家顾问）：“ https://www.worldtimeserver.com/ ”（删除空格）。

在 MT5 中启用自动交易。

打开 EURUSD M15 图表。

将 EA 拖到图表上。

在输入窗口中，单击加载并选择一个 预设集文件

自定义 US30、SP500、NASDAQ 和 DAX 的符号名称以符合您的经纪人的惯例。

点击“确定”，然后运行它！





运行回测：自信地验证：

在 EURUSD M15 上运行回测（EA 将自动运行该设置中的所有 4 个指数）

加载其中一个 包含的设置文件

根据您的经纪人更新 US30、SP500、NASDAQ 和 DAX 的符号名称。

如果您的经纪商不使用 GMT+2（冬季）/GMT+3（夏季），请确保调整参数中的 GMT 偏移设置或用于回测的符号的交易时间

选择至少 2-3 年的测试期以获得全面的了解。









主要功能一览

特征 细节 风险管理 没有网格，没有马丁格尔，没有激进的策略——只有聪明、可持续的策略。 优化资产 US30、SP500、纳斯达克和 DAX 建议的时间范围 M15。 要使用的图表 EURUSD（EA 从这里无缝处理所有三个指数）。 策略计数 12 个不相关的变量并行运行，以实现多样化曝光。 兼容 Prop Firm 完全兼容并适用于大多数资金账户。 最低余额 500 美元（根据您的经纪人的最小手数进行调整）。 券商推荐 建议选择低点差经纪商（联系我了解推荐的经纪商）





参数：

ShowInfoPanel -> 在图表上显示信息面板

调整信息面板尺寸 -> 如果是 4K 显示器，则将值设置为“2”

测试期间更新信息面板 -> 禁用以加快回溯测试速度

SetSL_TP_After_Entry -> 仅当您的经纪商不允许带有止损和止盈的挂单时才启用

使用虚拟到期 -> 仅当您的经纪商不允许带有到期日的挂单时才启用

BaseMagicNumber -> 用于所有策略的基本魔法数字

交易评论 -> 用于交易的评论

删除注释后缀 -> 删除向注释中添加更多信息的部分（例如“US500_A”）

RunUS500 -> 启用 US500 指数 (SP500) 策略

US500_Symbol -> 设置 US500 对的符号名称（正确设置非常重要！！）

开始时间/停止时间 -> 您可以在此处设置符号过滤器的开始和停止时间

US500_Strat1 -> 为该货币对启用策略 1

US500_Strat2 -> 为该货币对启用策略 2

US500_Strat3 -> 为该货币对启用策略 3

每单位移动的美元价值 -> 默认值为“0”（自动）。仅当您的交易手数过高时才更改此值。请联系我获取说明

US500_MaxSpread -> 允许的最大价差

US500_Randomization -> 这会将入场、出场和尾随止损值稍微随机化，以便同一经纪商的多个用户进行略有不同的交易。也适用于自营公司。

US30、NAS100 (USTECH) 和 DAX 的选项 相同

PROPIRM 独特交易设置 -> 在这里您可以手动修改交易的进入和退出，使它们与 EA 的其他用户有所不同（针对自营公司）

手数计算方法 -> 在这里您可以确定手数的计算方式：固定手数或每个策略的最大风险

Startlots -> 选择该选项时，设置固定手数的值。使用其他两个选项计算手数时，此参数将用作“最小手数”。

每个策略的最大风险 -> 每个策略的首选最大允许总回撤（以 % 为单位）。EA 将根据该策略的历史最大回撤 (DD) 确定交易手数。

设置每日最大回撤 -> 您可以在此处设置允许的最大每日回撤（以 % 为单位）。如果达到该值，EA 将关闭所有交易和挂单，并等待第二天。这对于自营公司非常有用。

使用权益而不是余额 -> 使用账户权益来计算所有手数值

OnlyUp -> 这将防止在亏损后手数减少（亏损后更积极但恢复更快）

AutoGMT -> 让 EA 为您的经纪商计算正确的 GMT 偏移量，以便 NFP 的时间正确

GMT_OFFSET_Winter -> 用于在冬季手动设置 GMT 偏移量（当 AutoGMT 关闭时，或在回溯测试期间！）

GMT_OFFSET_Summer -> 用于在夏令时手动设置 GMT 偏移量（当 AutoGMT 关闭时，或在回溯测试期间！）

EnableNFP_Filter -> 打开或关闭 NFP 过滤器

NFP_CloseOpenTrades -> 当 NFP 开始时（NFP 前 X 分钟）强制 EA 关闭所有未平仓交易

NFP_ClosePendingOrders -> 当 NFP 开始时（NFP 前 X 分钟）强制 EA 删除所有挂单

NFP_MinutesBefore -> NFP 事件发生前多少分钟关闭交易和挂单

NFP_MinutesAfter -> NFP 事件发生后多少分钟，EA 才会恢复交易

IR_FILTER （利率）和 CPI FILTER 的工作方式与 NFP Filter 相同

启用交易时间过滤器 -> 您可以在此处启用/禁用交易时间过滤器

时间源 -> 选择要使用的时间源（建议“优化”！）

DeletePending -> 交易时区外的挂单将被删除

DeleteOpen -> 未平仓交易将在交易时区结束时关闭









关于我： 我不参与“神经网络/机器学习 AI/ChatGPT/量子计算机/完美直线回测”的推销。 相反，我专注于基于经过验证的开发和实时执行方法构建真实、诚实的交易系统。 作为一名开发人员，我在创建自动交易系统方面拥有超过 15 年的经验，并且在 MQL5 上拥有高评级产品的历史。 我知道什么有潜力起作用，什么没有潜力起作用。 我创建诚实的系统，以最高的概率获得与回测一致的实时结果，并且不存在作弊行为。



