The ORB Master
- 专家
- Profalgo Limited
- 版本: 2.5
- 更新: 16 十二月 2025
- 激活: 10
欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势
利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。
ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。
ORB Master 如何交付成果 ：
ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX
这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。
EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。
对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。
这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
每个仓位都受益于先进的交易管理，包括动态追踪止损（SL）和追踪止盈（TP）机制，以锁定收益并保护资本。
以可靠性为核心，经过严格的测试：
我们从一开始就优先考虑稳健性。
ORB Master 对未见数据进行了广泛的样本外压力测试，确保其在真实市场波动中蓬勃发展，而不会出现曲线拟合的陷阱，而曲线拟合是导致 EA 失败的主要原因。
这意味着系统未来表现的最高概率！
设置真实/模拟账户：几分钟内即可开始交易
入门非常简单——无需复杂的配置：
- 将此 URL 添加到您的 MT4/MT5 终端的“允许的 URL”（工具 > 选项 > 专家顾问）：“https://www.worldtimeserver.com/”（删除空格）。
- 在 MT5 中启用自动交易。
- 打开 EURUSD M15 图表。
- 将 EA 拖到图表上。
- 在输入窗口中，单击加载并选择一个 预设集文件 。
- 自定义 US30、SP500、NASDAQ 和 DAX 的符号名称以符合您的经纪人的惯例。
- 点击“确定”，然后运行它！
运行回测：自信地验证：
- 在 EURUSD M15 上运行回测（EA 将自动运行该设置中的所有 4 个指数）
- 加载其中一个 包含的设置文件 。
- 根据您的经纪人更新 US30、SP500、NASDAQ 和 DAX 的符号名称。
- 如果您的经纪商不使用 GMT+2（冬季）/GMT+3（夏季），请确保调整参数中的 GMT 偏移设置或用于回测的符号的交易时间
- 选择至少 2-3 年的测试期以获得全面的了解。
主要功能一览
|
特征
|
细节
|
风险管理
|
没有网格，没有马丁格尔，没有激进的策略——只有聪明、可持续的策略。
|
优化资产
|
US30、SP500、纳斯达克和 DAX
|
建议的时间范围
|
M15。
|
要使用的图表
|
EURUSD（EA 从这里无缝处理所有三个指数）。
|
策略计数
|
12 个不相关的变量并行运行，以实现多样化曝光。
|
兼容 Prop Firm
|
完全兼容并适用于大多数资金账户。
|
最低余额
|
500 美元（根据您的经纪人的最小手数进行调整）。
|
券商推荐
|
建议选择低点差经纪商（联系我了解推荐的经纪商）
参数：
- ShowInfoPanel -> 在图表上显示信息面板
- 调整信息面板尺寸 -> 如果是 4K 显示器，则将值设置为“2”
- 测试期间更新信息面板 -> 禁用以加快回溯测试速度
- SetSL_TP_After_Entry -> 仅当您的经纪商不允许带有止损和止盈的挂单时才启用
- 使用虚拟到期 -> 仅当您的经纪商不允许带有到期日的挂单时才启用
- BaseMagicNumber -> 用于所有策略的基本魔法数字
- 交易评论 -> 用于交易的评论
- 删除注释后缀 -> 删除向注释中添加更多信息的部分（例如“US500_A”）
- RunUS500 -> 启用 US500 指数 (SP500) 策略
- US500_Symbol -> 设置 US500 对的符号名称（正确设置非常重要！！）
- 开始时间/停止时间 -> 您可以在此处设置符号过滤器的开始和停止时间
- US500_Strat1 -> 为该货币对启用策略 1
- US500_Strat2 -> 为该货币对启用策略 2
- US500_Strat3 -> 为该货币对启用策略 3
- 每单位移动的美元价值 -> 默认值为“0”（自动）。仅当您的交易手数过高时才更改此值。请联系我获取说明
- US500_MaxSpread -> 允许的最大价差
- US500_Randomization -> 这会将入场、出场和尾随止损值稍微随机化，以便同一经纪商的多个用户进行略有不同的交易。也适用于自营公司。
- US30、NAS100 (USTECH) 和 DAX 的选项 相同
- PROPIRM 独特交易设置 -> 在这里您可以手动修改交易的进入和退出，使它们与 EA 的其他用户有所不同（针对自营公司）
- 手数计算方法 -> 在这里您可以确定手数的计算方式：固定手数或每个策略的最大风险
- Startlots -> 选择该选项时，设置固定手数的值。使用其他两个选项计算手数时，此参数将用作“最小手数”。
- 每个策略的最大风险 -> 每个策略的首选最大允许总回撤（以 % 为单位）。EA 将根据该策略的历史最大回撤 (DD) 确定交易手数。
- 设置每日最大回撤 -> 您可以在此处设置允许的最大每日回撤（以 % 为单位）。如果达到该值，EA 将关闭所有交易和挂单，并等待第二天。这对于自营公司非常有用。
- 使用权益而不是余额 -> 使用账户权益来计算所有手数值
- OnlyUp -> 这将防止在亏损后手数减少（亏损后更积极但恢复更快）
- AutoGMT -> 让 EA 为您的经纪商计算正确的 GMT 偏移量，以便 NFP 的时间正确
- GMT_OFFSET_Winter -> 用于在冬季手动设置 GMT 偏移量（当 AutoGMT 关闭时，或在回溯测试期间！）
- GMT_OFFSET_Summer -> 用于在夏令时手动设置 GMT 偏移量（当 AutoGMT 关闭时，或在回溯测试期间！）
- EnableNFP_Filter -> 打开或关闭 NFP 过滤器
- NFP_CloseOpenTrades -> 当 NFP 开始时（NFP 前 X 分钟）强制 EA 关闭所有未平仓交易
- NFP_ClosePendingOrders -> 当 NFP 开始时（NFP 前 X 分钟）强制 EA 删除所有挂单
- NFP_MinutesBefore -> NFP 事件发生前多少分钟关闭交易和挂单
- NFP_MinutesAfter -> NFP 事件发生后多少分钟，EA 才会恢复交易
- IR_FILTER （利率）和 CPI FILTER 的工作方式与 NFP Filter 相同
- 启用交易时间过滤器 -> 您可以在此处启用/禁用交易时间过滤器
- 时间源 -> 选择要使用的时间源（建议“优化”！）
- DeletePending -> 交易时区外的挂单将被删除
- DeleteOpen -> 未平仓交易将在交易时区结束时关闭
关于我：
我不参与“神经网络/机器学习 AI/ChatGPT/量子计算机/完美直线回测”的推销。
相反，我专注于基于经过验证的开发和实时执行方法构建真实、诚实的交易系统。
作为一名开发人员，我在创建自动交易系统方面拥有超过 15 年的经验，并且在 MQL5 上拥有高评级产品的历史。
我知道什么有潜力起作用，什么没有潜力起作用。
我创建诚实的系统，以最高的概率获得与回测一致的实时结果，并且不存在作弊行为。
Almost every EA from Wim can be profitable if YOU want it to!! Key is long term success so please manage your risk well and let the EAs make money for you:) Wim's EAs are definitely great investments!!